Небесное имя

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:54

galina_2008-70 Просмотров: 169 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:54 by

Спешу утром на работу (07:30), машинально поднимаю глаза в небо и думаю, а слышат ли нас Бог или ангелы, про которых рассказывают? Ну и вся такая в своих в мыслях. Небо синее-синее и ни одного облачка. На чистом небе появились черные точки (представьте себе, когда ножом точишь грифель).В эту же минуту я подумала, как на таком красивом небе могли появиться тёмные пятна? На глазах точки стали скручиваться в спиральку. Глаза не могу отвести. Из спиральки вырисовывается моё имя.Встала на полпути, как столб. Кто мне поверит, если я сама не верю. Полезла за телефоном, чтоб сделать фото. Пока сумку открыла, телефон доставала, навела. И что вижу - опять спиралька, затем точечки. И всё исчезло, как будто ничего и не было. Что это было? У меня глюк или нас правда слышат?

Ключевые слова: Небо имя факты жизнь ангелы истории мысли авторская история

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