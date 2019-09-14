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Истории из жизни

Сгорбленная старуха

Вспомнила о случае, произошедшем с двоюродной сестрой моей матери (не могу ручаться за стопроцентную правдивость истории, но в нашей семье она известна каждому).

Жила моя тетя, уже будучи на сносях, в частном доме с родителями и родной сестрой, в поселке городского типа.

В ту ночь родителей не было, они уехали куда-то и должны были вернуться поздно ночью. Спала она с сестрицей (которая была тяжело больна и лежала с критически высокой температурой) в одной комнате, но на разных кроватях. Тут она проснулась от звука разбивания керамики (как позже выяснилось, это разбился керамический чертик, что висел на стене и упал), но пошевелиться не может, зато чувствует, что по комнате кто-то ходит.

Приоткрыла глаза и видит, что уже начинает светать, а по спальне передвигается сгорбленная старуха с длинными распущенными седыми волосами, как пакля, вся в ветхих лохмотьях, почти голая. Бабка медленно переступает по спальне, что-то шепчет… и в какой-то момент обнаруживает, что моя тетка ее видит!

Ночная гостья с заинтересованным взглядом подошла к ее кровати и уселась в ногах. А ступни теткины торчали из-под одеяла. Бабка взяла прядь своих волос и стала щекотать ими пятки моей беременной, парализованной ужасом, родственницы, при этом что-то шепча и хихикая.

Действие продолжалось какое-то время, и вот уже к дому подъехали родители. Услышав звук и увидев свет фар, старуха вскочила и, пятясь задом наперед, быстро-быстро, будто в ускоренной видеозаписи, удалилась из комнаты.

Тетю мою паралич тут же отпустил, и она пустилась в истерику. Поиски бабуси в доме, разумеется, оказались тщетны. Зато сестру ее лихорадка резко отпустила.

Быть может, приходила она забрать больную, но переметнулась на ее “глазастую” сестрицу. Сына она родила, мягко говоря, нездорового: ноги его были выворочены, много операций было сделано ему в детстве для достижения полноценной функции хождения.

Скорее всего, это не взаимосвязано с тем случаем (ну не может уже нормально сформировавшийся малыш вдруг резко измениться в сложении костей, во всяком случае, в это точно не верится), но совпадение определенно есть.

Автор - Лёля Палмер.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:33
Вчера, 08:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 442Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Частный дом тетя ночь керамический чертик сгорбленная старуха роды нездоровый сын

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 12:45
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 654
Сначала было подумала на кикимору. А потом.. не знаю, что это было в итоге.
Очень жуткая история!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: акжана
Вчера, 14:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1193|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 335
Говорят, же что все недомогания от духов. У каждой болезни свой злой дух, так шаманы утверждают, чаще предстает в женском безобразном обличии и всегда в дряхлом возрасте.
"старуха вскочила и, пятясь задом наперед, быстро-быстро, будто в ускоренной видеозаписи, удалилась из комнаты" - очень жуткий эпизод.
Страшно!Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Шерри
Вчера, 21:22
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 628
Беременные часто видят больше, чем остальные.
Не думаю, что это была смерть. Смерть не переключится на другого и тем более не убежит от света фар, как собственно и любая сущность)))
А вот зачем беременную уложили спать рядом с больным человеком? Чтобы тоже заболела?
За историю +
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#4 написал: Tigger power
Вчера, 21:55
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2633|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 605
Я тоже на Кикимору подумала, собственно она это и была видимо, вредитель. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: верю-не верю
Вчера, 23:51
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 051
Сразу ставлю плюс, так как верю в реальность этой истории.
Я лежала в больнице в кардиологии с сердечным приступом и это было серьезно. Прогноз 50Х 50.
Дело было днем, я задремала, но все происходило, как наяву. Так всё ярко и помню до мелочей.
Заходит в палату старуха, подходит к моей тумбочке и собирает бумаги ( Мед.карточка, анализы, рецепты). Быстро-быстро уходит и все это уносит. Я пытаюсь ее остановить, но куда там, она такая шустрая. Прямо таки убежала от меня, но с моими больничными документами.

Соседка по палате сказала-- Это она твою болезнь забрала.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 644
Цитата: верю-не верю
Сразу ставлю плюс, так как верю в реальность этой истории.
Я лежала в больнице в кардиологии с сердечным приступом и это было серьезно. Прогноз 50Х 50.
Дело было днем, я задремала, но все происходило, как наяву. Так всё ярко и помню до мелочей.
Заходит в палату старуха, подходит к моей тумбочке и собирает бумаги ( Мед.карточка, анализы, рецепты). Быстро-быстро уходит и все это уносит. Я пытаюсь ее остановить, но куда там, она такая шустрая. Прямо таки убежала от меня, но с моими больничными документами.

Соседка по палате сказала-- Это она твою болезнь забрала.

История понравилась и Ваш комментарий тоже)
Интересно, кто это и где решает, чью болезнь унести, а кому умереть?..
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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