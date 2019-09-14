Сгорбленная старуха

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 442 Комментарии: 6 +14 Вчера, 08:33 by

Вспомнила о случае, произошедшем с двоюродной сестрой моей матери (не могу ручаться за стопроцентную правдивость истории, но в нашей семье она известна каждому).Жила моя тетя, уже будучи на сносях, в частном доме с родителями и родной сестрой, в поселке городского типа.В ту ночь родителей не было, они уехали куда-то и должны были вернуться поздно ночью. Спала она с сестрицей (которая была тяжело больна и лежала с критически высокой температурой) в одной комнате, но на разных кроватях. Тут она проснулась от звука разбивания керамики (как позже выяснилось, это разбился керамический чертик, что висел на стене и упал), но пошевелиться не может, зато чувствует, что по комнате кто-то ходит.Приоткрыла глаза и видит, что уже начинает светать, а по спальне передвигается сгорбленная старуха с длинными распущенными седыми волосами, как пакля, вся в ветхих лохмотьях, почти голая. Бабка медленно переступает по спальне, что-то шепчет… и в какой-то момент обнаруживает, что моя тетка ее видит!Ночная гостья с заинтересованным взглядом подошла к ее кровати и уселась в ногах. А ступни теткины торчали из-под одеяла. Бабка взяла прядь своих волос и стала щекотать ими пятки моей беременной, парализованной ужасом, родственницы, при этом что-то шепча и хихикая.Действие продолжалось какое-то время, и вот уже к дому подъехали родители. Услышав звук и увидев свет фар, старуха вскочила и, пятясь задом наперед, быстро-быстро, будто в ускоренной видеозаписи, удалилась из комнаты.Тетю мою паралич тут же отпустил, и она пустилась в истерику. Поиски бабуси в доме, разумеется, оказались тщетны. Зато сестру ее лихорадка резко отпустила.Быть может, приходила она забрать больную, но переметнулась на ее “глазастую” сестрицу. Сына она родила, мягко говоря, нездорового: ноги его были выворочены, много операций было сделано ему в детстве для достижения полноценной функции хождения.Скорее всего, это не взаимосвязано с тем случаем (ну не может уже нормально сформировавшийся малыш вдруг резко измениться в сложении костей, во всяком случае, в это точно не верится), но совпадение определенно есть.Автор - Лёля Палмер.

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