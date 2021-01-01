Призрачные тени

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:17 by

Мой отец был геолог, работал в Тюменской области. Он был одним из первооткрывателей месторождения Самотлор. Конечно, старались брать проводников из местных, но если маршрут известный, то и без него ходили. А в тайге шаг в сторону ступил – попал в незнакомую местность, попробуй выберись.В тайге ещё сильны первородные энергии и древние боги.Цивилизация, развиваясь, приносила в жизнь людей новые ценности. Многие опасности отступали сами собой по мере роста городов и посёлков. А там тишина и явь первозданные.Отец был человек осознанный, поэтому понимал, насколько важно уважать те силы, и у него конфликтов не было. Он говорил: “Кикиморы на болоте есть, конечно, но их увидеть проще там, где булькает природный газ: так нанюхаешься, ещё и пострашнее привидится.”Были случаи, когда из болота тонущего человека выводили призрачные тени, а бывало, играли с тонущим, пока он молитву читать не начинал. Православие испытанная и сильная защита.А одного геолога бабушка покойная вывела из болота. Указанная ею тропка вся огнями сияла, как посадочная полоса. Он по ней шёл, как по ковровой дорожке, так плотно вся мхом устлана была. А впереди его бабуля, сухонькая, маленькая, вроде и идёт неторопливо, а догнать её молодой и сильный мужик не смог. Растаяла она, как дымка, и опять он один остался, а уже смеркается. Хотел было испугаться, но на сердце будто рука женская легла, спокойно стало и радостно. И направление легко угадалось, как древняя память проснулась.Коммунист, он долго молчал. А как-то водки крепко выпил, тушёнкой закусил, разомлел. Говорил, он тогда уже с жизнью попрощался, вода гнилая рот заливать стала, а тут вдруг кто-то за шиворот куртки брезентной схватил и на тропку ногами поставил, как в детстве упавшего ребёнка ставили, который ходить учится. А потом ещё и сопровождали, пока вышел на сухую землю.Сила Рода тогда ему помогла, он потом большим начальником стал, под важными документами подпись ставил.К его словам прислушивались, с ним считались. Может, и потом бабушка помогала ему, вела.Автор - Софья.

Ключевые слова: Отец геолог тайга болото бабушка призрачные тени помощь

Другие, подобные истории: