Призрачные тениМой отец был геолог, работал в Тюменской области. Он был одним из первооткрывателей месторождения Самотлор. Конечно, старались брать проводников из местных, но если маршрут известный, то и без него ходили. А в тайге шаг в сторону ступил – попал в незнакомую местность, попробуй выберись.
В тайге ещё сильны первородные энергии и древние боги.
Цивилизация, развиваясь, приносила в жизнь людей новые ценности. Многие опасности отступали сами собой по мере роста городов и посёлков. А там тишина и явь первозданные.
Отец был человек осознанный, поэтому понимал, насколько важно уважать те силы, и у него конфликтов не было. Он говорил: “Кикиморы на болоте есть, конечно, но их увидеть проще там, где булькает природный газ: так нанюхаешься, ещё и пострашнее привидится.”
Были случаи, когда из болота тонущего человека выводили призрачные тени, а бывало, играли с тонущим, пока он молитву читать не начинал. Православие испытанная и сильная защита.
А одного геолога бабушка покойная вывела из болота. Указанная ею тропка вся огнями сияла, как посадочная полоса. Он по ней шёл, как по ковровой дорожке, так плотно вся мхом устлана была. А впереди его бабуля, сухонькая, маленькая, вроде и идёт неторопливо, а догнать её молодой и сильный мужик не смог. Растаяла она, как дымка, и опять он один остался, а уже смеркается. Хотел было испугаться, но на сердце будто рука женская легла, спокойно стало и радостно. И направление легко угадалось, как древняя память проснулась.
Коммунист, он долго молчал. А как-то водки крепко выпил, тушёнкой закусил, разомлел. Говорил, он тогда уже с жизнью попрощался, вода гнилая рот заливать стала, а тут вдруг кто-то за шиворот куртки брезентной схватил и на тропку ногами поставил, как в детстве упавшего ребёнка ставили, который ходить учится. А потом ещё и сопровождали, пока вышел на сухую землю.
Сила Рода тогда ему помогла, он потом большим начальником стал, под важными документами подпись ставил.
К его словам прислушивались, с ним считались. Может, и потом бабушка помогала ему, вела.
Автор - Софья.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:17
Сегодня, 08:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 0
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