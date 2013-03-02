Соседка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:13

Елена Лис Просмотров: 499 Комментарии: 9 +11 Сегодня, 11:13 by

Полтора года назад наша семья решила сменить место жительства, переехав из городской сталинской двушки в достаточно просторный двухэтажный дом за городом.Ну, и как водится в таких случаях, позвали соседей на новоселье.Прекрасная тёплая погода, украшенная цветами беседка, лёгкое вино и шашлыки помогли нам быстрее сдружиться со старожилами.Особенно душевно отношения сложились с Ларисой - 70 - летней женщиной, живущей в соседнем с нами, доме.Каждое наше утро начиналось с того, что доброжелательная соседка приходила пить чай и подолгу сидела, просто наблюдая за тем, как я раскладываю вещи (с переезда), готовлю кушать и занимаюсь повседневными домашними делами. Иногда она рассказывала какие-нибудь истории, но чаще просто смотрела за мной и молчала.Меня это очень смущало, а по прошествию времени, стало раздражать, так как присутствие чужого человека, тем более гостя, накладывало определенные обязательства. А я порой, устав с непривычки от грядок - посадок и многочисленных хлопот, хотела прилечь, отдохнуть, но вынуждена была уделять внимание зачастившей гостье.К тому же меня стали мучать сильные головные боли, которые я списывала на волнения из-за переезда и хронические недосыпы, так как из-за постоянных хождений Ларисы, много дел приходилось доделывать в позднее время.Напрямую сказать соседке, что её визиты уже стали в тягость было неудобно, да и воспитание не позволяло. Она же сама, будто не понимала, что отвлекает от дел и порой действует на нервы и продолжала ходить "как к себе домой".Ещё одной причиной, появившегося к ней негатива, стала её нелюбовь к животным.Я же, напротив, потомственная, закоренелая" собачница - кошатница", с детства таскающая домой всех голодных, замерзающих или покалеченных животных.Собственно, моя привязанность к четвероногим была одним из факторов, способствующих переезду в частный дом, так как в квартире питомцам не разгуляться.Буквально через несколько дней, после покупки дома, к нам пришла беспризорная кошка и родила четверых котят. Сама же, после родов, сбежала и не вернулась, оставив в подарок своё потомство. Я не могла бросить на произвол судьбы беззащитных, маленьких созданий и, оборудовав из коробки и своей старой дублёнки им дом, стала выхаживать. Каждые 2-3 часа я кормила их теплым молоком, меняла грелки, пеленки и обтирала влажными салфетками, имитируя сбежавшую горе - мамашу. Один из таких моментов увидела Лариса. Её будто прорвало. Она плевалась в прямом смысле слова, орала, что я сошла с ума, что котят нужно немедленно утопить, что они всё равно все передохнут... Я была в шоке. А после её " концерта" трое котят умерли. Выжил и до сих пор живёт у нас только один. Возможно, это просто совпадение, но в глубине души, я отчасти винила в их смерти соседку.К слову сказать, все мои животные, будто испарялись, когда Лариса приходила. Ни одна кошка ни разу не подошла к ней. Даже два дружелюбных щенка овчарки не вылазили из будки во время её посещений, хотя всегда были рады поиграть и встречали всех, кроме неё.После случая с котятами я сказала, что заболела и пару недель просто не пускала к себе надоедливую гостью.Следующий раз Лариса зашла к нам домой вместе с вернувшимся с работы моим мужем. Я в то время возилась с цветами."Ой, до чего же красивый цветок, никогда таких не видела! Срежь мне пару веточек на рассаду, я тоже такой хочу!" - сказала Лариса, глядя на мою разросшуюся королевскую герань, усыпанную розово - малиновыми с переходом цветами.Я без задней мысли отломила несколько побегов. Через пару дней цветок начал желтеть, жухнуть, скидывать листья и погиб окончательно.Стоило соседке повосхищаться моей голубой гортензией, как её убило заморозком."Какая калина необычная, как невеста"- куст за ночь, несмотря на все обработки, уничтожила тля."Рассада какая крепкая"- всё падает и гибнет.В следующий раз, Лариса попросила яиц - мы держим кур. Я конечно ей дала. Но оказывается зря, так как в течение недели у нас вымерли все несушки. Двадцать здоровых куриц без каких-либо причин и симптомов падали замертво. Одну курицу муж отвёз ветеринару на анализы и вскрытие, чтобы определить причину мора. Вердикт был: "Абсолютно здорова". Причина смерти не выявлена.Затем был случай... Лариса сделала комплимент по поводу маникюра моей дочери, как у неё сразу же сломались несколько ногтей.Потом я рубила мясо на манты... И после соседкиных слов: "Как ловко у тебя всё получается!"- чуть не отрезала себе пол-пальца, улив кровью всю кухню.И все эти случаи можно было бы назвать роковыми совпадениями или случайностями, если бы в прошлые выходные к нам не пришла другая соседка и не поведала следующее:"Вы - люди хорошие и приветливые, но городские... И поэтому многого не понимаете. Почему колышки осиновые по периметру участка не поставили? Тем более с ведьмой чёрной соседствуете. Плохой человек - Лариса. Нельзя её в дом пускать. Всё женщины их рода колдуньи были, магией чёрной занимались. Причем, только негатив сеяли. Порчу наводили, семьи разрушали, болезни и хворь на людей и скотину насылали..."Много страшного про родню Ларисину и её саму порассказала. Аж мороз по коже. И детей они губили и людей калечили. А, когда мать у Ларисы умирала, трое суток выла на всю деревню нечеловеческим голосом. Разными голосами кричала и мужскими, и детскими. Поп её даже отпевать отказался. А, после смерти, говорит, как смерч черный из окна вылетел, аж стёкла вышиб.Всякой жути нагнала.А пришла Алевтина к нам ещё и потому, что видела, якобы как Лариса в 5 утра, нам какие-то знаки веточкой на воротах рисовала и камешки в палисадник закидывала. И всё, крутилась кругами. Вроде, как ритуал какой- то проводила.Нужно, говорит вам в церковь обязательно сходить и обереги от соседки такой делать, иначе изведет вас всех.Выслушала я Алевтину, поблагодарила . И не знаю теперь, что делать.Вроде 21 век на дворе, что за сказки про колдуний, ведьм и обряды?А с другой стороны - столько совпадений.Да и страшно, честно говоря. У меня ведь двое детей, которые, кстати вообще не любят Ларису. Мало ли что...И у самой проблемы со здоровьем начались.А Лариса, наоборот, расцвела прямо. Порхает по поселку, довольная такая, как будто правда, чем нам хуже становится, тем ей лучше.А что вы думаете насчёт этого?Автор - Елена Лис.

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