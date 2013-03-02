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Истории из жизни

Соседка

Полтора года назад наша семья решила сменить место жительства, переехав из городской сталинской двушки в достаточно просторный двухэтажный дом за городом.
Ну, и как водится в таких случаях, позвали соседей на новоселье.
Прекрасная тёплая погода, украшенная цветами беседка, лёгкое вино и шашлыки помогли нам быстрее сдружиться со старожилами.
Особенно душевно отношения сложились с Ларисой - 70 - летней женщиной, живущей в соседнем с нами, доме.
Каждое наше утро начиналось с того, что доброжелательная соседка приходила пить чай и подолгу сидела, просто наблюдая за тем, как я раскладываю вещи (с переезда), готовлю кушать и занимаюсь повседневными домашними делами. Иногда она рассказывала какие-нибудь истории, но чаще просто смотрела за мной и молчала.
Меня это очень смущало, а по прошествию времени, стало раздражать, так как присутствие чужого человека, тем более гостя, накладывало определенные обязательства. А я порой, устав с непривычки от грядок - посадок и многочисленных хлопот, хотела прилечь, отдохнуть, но вынуждена была уделять внимание зачастившей гостье.
К тому же меня стали мучать сильные головные боли, которые я списывала на волнения из-за переезда и хронические недосыпы, так как из-за постоянных хождений Ларисы, много дел приходилось доделывать в позднее время.
Напрямую сказать соседке, что её визиты уже стали в тягость было неудобно, да и воспитание не позволяло. Она же сама, будто не понимала, что отвлекает от дел и порой действует на нервы и продолжала ходить "как к себе домой".
Ещё одной причиной, появившегося к ней негатива, стала её нелюбовь к животным.
Я же, напротив, потомственная, закоренелая" собачница - кошатница", с детства таскающая домой всех голодных, замерзающих или покалеченных животных.
Собственно, моя привязанность к четвероногим была одним из факторов, способствующих переезду в частный дом, так как в квартире питомцам не разгуляться.

Буквально через несколько дней, после покупки дома, к нам пришла беспризорная кошка и родила четверых котят. Сама же, после родов, сбежала и не вернулась, оставив в подарок своё потомство. Я не могла бросить на произвол судьбы беззащитных, маленьких созданий и, оборудовав из коробки и своей старой дублёнки им дом, стала выхаживать. Каждые 2-3 часа я кормила их теплым молоком, меняла грелки, пеленки и обтирала влажными салфетками, имитируя сбежавшую горе - мамашу. Один из таких моментов увидела Лариса. Её будто прорвало. Она плевалась в прямом смысле слова, орала, что я сошла с ума, что котят нужно немедленно утопить, что они всё равно все передохнут... Я была в шоке. А после её " концерта" трое котят умерли. Выжил и до сих пор живёт у нас только один. Возможно, это просто совпадение, но в глубине души, я отчасти винила в их смерти соседку.
К слову сказать, все мои животные, будто испарялись, когда Лариса приходила. Ни одна кошка ни разу не подошла к ней. Даже два дружелюбных щенка овчарки не вылазили из будки во время её посещений, хотя всегда были рады поиграть и встречали всех, кроме неё.
После случая с котятами я сказала, что заболела и пару недель просто не пускала к себе надоедливую гостью.
Следующий раз Лариса зашла к нам домой вместе с вернувшимся с работы моим мужем. Я в то время возилась с цветами.
"Ой, до чего же красивый цветок, никогда таких не видела! Срежь мне пару веточек на рассаду, я тоже такой хочу!" - сказала Лариса, глядя на мою разросшуюся королевскую герань, усыпанную розово - малиновыми с переходом цветами.
Я без задней мысли отломила несколько побегов. Через пару дней цветок начал желтеть, жухнуть, скидывать листья и погиб окончательно.
Стоило соседке повосхищаться моей голубой гортензией, как её убило заморозком.
"Какая калина необычная, как невеста"- куст за ночь, несмотря на все обработки, уничтожила тля.
"Рассада какая крепкая"- всё падает и гибнет.
В следующий раз, Лариса попросила яиц - мы держим кур. Я конечно ей дала. Но оказывается зря, так как в течение недели у нас вымерли все несушки. Двадцать здоровых куриц без каких-либо причин и симптомов падали замертво. Одну курицу муж отвёз ветеринару на анализы и вскрытие, чтобы определить причину мора. Вердикт был: "Абсолютно здорова". Причина смерти не выявлена.
Затем был случай... Лариса сделала комплимент по поводу маникюра моей дочери, как у неё сразу же сломались несколько ногтей.
Потом я рубила мясо на манты... И после соседкиных слов: "Как ловко у тебя всё получается!"- чуть не отрезала себе пол-пальца, улив кровью всю кухню.

И все эти случаи можно было бы назвать роковыми совпадениями или случайностями, если бы в прошлые выходные к нам не пришла другая соседка и не поведала следующее:

"Вы - люди хорошие и приветливые, но городские... И поэтому многого не понимаете. Почему колышки осиновые по периметру участка не поставили? Тем более с ведьмой чёрной соседствуете. Плохой человек - Лариса. Нельзя её в дом пускать. Всё женщины их рода колдуньи были, магией чёрной занимались. Причем, только негатив сеяли. Порчу наводили, семьи разрушали, болезни и хворь на людей и скотину насылали..."
Много страшного про родню Ларисину и её саму порассказала. Аж мороз по коже. И детей они губили и людей калечили. А, когда мать у Ларисы умирала, трое суток выла на всю деревню нечеловеческим голосом. Разными голосами кричала и мужскими, и детскими. Поп её даже отпевать отказался. А, после смерти, говорит, как смерч черный из окна вылетел, аж стёкла вышиб.
Всякой жути нагнала.

А пришла Алевтина к нам ещё и потому, что видела, якобы как Лариса в 5 утра, нам какие-то знаки веточкой на воротах рисовала и камешки в палисадник закидывала. И всё, крутилась кругами. Вроде, как ритуал какой- то проводила.
Нужно, говорит вам в церковь обязательно сходить и обереги от соседки такой делать, иначе изведет вас всех.

Выслушала я Алевтину, поблагодарила . И не знаю теперь, что делать.
Вроде 21 век на дворе, что за сказки про колдуний, ведьм и обряды?
А с другой стороны - столько совпадений.
Да и страшно, честно говоря. У меня ведь двое детей, которые, кстати вообще не любят Ларису. Мало ли что...
И у самой проблемы со здоровьем начались.
А Лариса, наоборот, расцвела прямо. Порхает по поселку, довольная такая, как будто правда, чем нам хуже становится, тем ей лучше.

А что вы думаете насчёт этого?


Автор - Елена Лис.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13 by Елена ЛисПросмотров: 499Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Переезд новоселье соседка обстоятельства ведьма обряд авторская история

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Комментарии

#1 написал: ninabond
Сегодня, 11:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 952
Осиновые колышки то вбейте по периметру, как советовала соседка и иголки в двери...что там еще против ведьм, гугл вам в помощь. Сочувствую. Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 12:12
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10908|-4)
Публикаций: 952
Комментариев: 9 481
У Нильса Бора, великого физика и нобелевского лауреата, над дверью висела подкова "на счастье". Когда его спрашивали, неужели он верит во все эти предрассудки, он отвечал, что не верит. Но что ему сказали, что подкова приносит счастье даже тем, кто в это не верит.
Так что от осиновых колышков по периметру участка вам точно хуже не станет. Прислушайтесь и к другим соседкам. Как минимум, хорошие отношения с ними будут.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: Елена Лис
Сегодня, 13:44
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (158|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 143
Цитата: ninabond
Осиновые колышки то вбейте по периметру, как советовала соседка и иголки в двери...что там еще против ведьм, гугл вам в помощь. Сочувствую. Плюс поставлю.

Спасибо

Цитата: Летяга
У Нильса Бора, великого физика и нобелевского лауреата, над дверью висела подкова "на счастье". Когда его спрашивали, неужели он верит во все эти предрассудки, он отвечал, что не верит. Но что ему сказали, что подкова приносит счастье даже тем, кто в это не верит.
Так что от осиновых колышков по периметру участка вам точно хуже не станет. Прислушайтесь и к другим соседкам. Как минимум, хорошие отношения с ними будут.
+++

Спасибо.
Нужно осину найти только.
Думала может, кто- нибудь из 4stor-цев знает, как бороться с подобным.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 14:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (159|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 242
[quote=Елена Лис]Нужно осину найти только.
Думала может, кто- нибудь из 4stor-цев знает, как бороться с подобным.[/quote]
Наверное, в вашем случае, подходят лишь радикальные меры. Осиновый кол в грудь подействует наверняка, заодно защитит от остальных потенциальных любопытствующих и праздношатающихся соседей.

[/u]Вроде 21 век на дворе, что за сказки про колдуний, ведьм и обряды?[u][/quote]
Вы часто присутствуете на мистическом сайте и при этом говорите что его содержание сказки? Может и вы, соответственно своим убеждениям, слагаете небылицы?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 634
Ну конечно порхает, присосалась и порхает.
Да куча таких людей. Какая разница, какой на дворе век. Думаю, были и будут ещё.
Обереги ставить обязательно. Даже интересно наблюдать, как люди, зла желающие, начинают после этого суетиться или хиреть {в смысле ослабевать}.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Елена Лис
Сегодня, 15:07
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (158|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 143
[quote=Kinigos][quote=Елена Лис]Нужно осину найти только.
Думала может, кто- нибудь из 4stor-цев знает, как бороться с подобным.[/quote]
Наверное, в вашем случае, подходят лишь радикальные меры. Осиновый кол в грудь подействует наверняка, заодно защитит от остальных потенциальных любопытствующих и праздношатающихся соседей.

[/u]Вроде 21 век на дворе, что за сказки про колдуний, ведьм и обряды?[u][/quote]
Вы часто присутствуете на мистическом сайте и при этом говорите что его содержание сказки? Может и вы, соответственно своим убеждениям, слагаете небылицы?[/quote]
Нет, я верю в то, что люди могут предвидеть будущее, что есть то, что порой наука объяснить не может.
Сейчас я даже поверила в существование домовых,ну или чего-то сверхъестественного, принимающее разные формы( но иногда в голове это сложно укладывается).
И, порой, здравый смысл реалиста борется с тем мистическим, что происходит. Я пытаюсь объяснить логически всё происходящее. Ведь иногда, таинственные шумы и горящие, висящие в воздухе глаза - оказываются просто черным котом, скачущим по дому:)
Со мной и самой, с детства, происходят вроде необыкновенные вещи, но я могу их объяснить интуицией или стечением обстоятельств.
Поэтому я и нахожусь на этом сайте, чтобы разобраться КАК человек словом или действием( как соседка в моей истории) может натворить неприятности, с колдуньями я ещё никогда не сталкивалась и именно в этом случае я никак не могу рационально объяснить происходящее:(
Хочется услышать от других людей, обоснованы мои страхи или это просто очередное стечение событий.

А ваши меры, с осиновым колом в грудь( спасибо за совет, конечно:)), мне не подходят, так как судимость и пребывание в местах не столь отдаленных:), не входит в моё ближайшее будущее.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#7 написал: ЛорБор
Сегодня, 15:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Я с детства откуда то помню, всякие варианты от ведьм, типа перевернутого веника и ножниц в косяке.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#8 написал: Елена Лис
Сегодня, 15:26
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (158|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 143
Цитата: Jako tako
Ну конечно порхает, присосалась и порхает.
Да куча таких людей. Какая разница, какой на дворе век. Думаю, были и будут ещё.
Обереги ставить обязательно. Даже интересно наблюдать, как люди, зла желающие, начинают после этого суетиться или хиреть {в смысле ослабевать}.

Нужно будет проверить обязательно.
Спасибо
Зарегистрирован: 26.10.2020
#9 написал: Luminary
Сегодня, 16:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 354
Глазливая бабка, не первый раз слышу про издержки жизни в селе и поэтому, когда муж предлагал туда переехать, в их старый семейный дом, у меня не было никакого желания. Это ж надо огородом заниматься, там 40 соток сада с яблонями, соседи все сплетничают все друг про друга знают, а я не люблю лишнего общения, все таки всю жизнь прожила в обычной квартире и родилась в городе и жила только в нем.
В итоге мы все таки живем в частном доме, но прямо в городе, коттеджный квартал, до центра пару минут. Частный дом лучше тем, что больше простора, есть своя территория, нет стуков сверху снизу , никаких соседей сверху шумных, но тут правила и правда другие, в многоквартирных домах соседи не ходят друг к другу так часто, по крайней мере, у меня такого не было в подъезде. А тут тоже соседка есть, постоянно заходит то печенье, то запеканку свою принесет попробовать, то апельсин малому каких то даст, правда все пока что норм, но вот эти странные визиты и угощения, ну зачем они вообще, мы как бы не нуждаемся, муж скептически относится. Месяца три как не ходит уже, мы достаточно холодн встречали ее, угощения часто выкидывали, муж не разрешал их есть, и она перестала ходить.
За историю плюс.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
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