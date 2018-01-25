Рассказ дальнобойщика

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Public Republic Просмотров: 827 Комментарии: 10 +14 Сегодня, 11:03 by

В свое время мне довелось довольно много путешествовать автостопом. Огромные расстояния, десятки, а то и сотни городов и столько же людей повстречал я на своем пути. Пожалуй, самыми интересными из них были обычные работяги-дальнобои. Порой обычный улыбчивый толстячок оказывался настоящим сборником интересных историй и житейской мудрости, чего совсем не ожидаешь от такого человека. Поэтому сегодня хотелось бы Вам рассказать историю, которую я услышал от одного из водителей, подвозивших меня где-то на просторах бывшего Советского Союза. Если вдруг читателям понравится формат, то может расскажу ещё что-то из того периода моей жизни.Конечно, каждый слышал про невесту-призрака, появляющуюся на дороге или про попутчика с дьявольскими глазами, который забирает невольно остановившегося водителя прямо в ад, причем иногда вместе с автомобилем. Слышал эти байки и мой тогдашний водитель, назовем его Николай. Но, как не парадоксально, ни с чем подобным он за, почти 30 лет своей тяжелой работы, не сталкивался. Однако в первые годы карьеры он столкнулся с другими, куда более пугающими случаями. Об этом случае я и расскажу.Дело было еще в 90-е года, тогда, Николай только-только сел за руль своего первого грузовика, вернее, даже машина была не его, а компании, на которую он тогда работал. Естественно, ему, как молодому и неопытному, шикарный новый грузовик был не положен, поэтому довольствоваться приходилось маленьким, вечно ломающимся грузовичком, на котором дальше двух сотен километров от города не отъедешь.Вот в таких стесненных условиях мой водитель работал уже несколько месяцев, за которые сумел практически досконально изучить вверенный ему автомобиль и, как ему тогда, казалось, любую неполадку мог исправить с закрытыми глазами. Но, однажды, на одном из сложных участков привычного маршрута автомобиль Николая вновь стал выдавать подозрительные звуки, а вскоре и вовсе отказался ехать дальше. Перед тем, как машина полностью заглохла, мой собеседник успел съехать с основной дороги на узкую песчаную дорожку, уходящую куда-то в густой ельник, сам Николай, признавался потом, что уже не помнил, кто дал ему этот совет, в любом случае, этот человек спас водителю жизнь.За окном стояла темная ночь, дорога была пустой, а до ближайшего населенного пункта оставалось порядка двадцати километров. К счастью для водителя, на улице было ранняя осень, поэтому в кабине было комфортно и можно было без особых усилий поспать, чтобы утром, с новыми силами взяться за ремонт, а, если повезет, то и поймать помощь с дороги. С этими мыслями Николай и заснул.Проснулся водитель от нужды. Выбравшись из машины и чуть размявшись, он принялся спускаться в лес, как тут его внимание привлекла какая-то возня на дороге. Подойдя ближе, стараясь не шуметь, Николай стал вглядываться в темноту, где, как оказалось стояла черная немецкая иномарка, вокруг которой кружило несколько молодых человек, казалось, у них также какие-то неполадки с автомобилем. Однако вскоре один из них открыл багажник, из которого небрежно вытолкал на асфальт связанного человека. Тот, извиваясь на земле старался мычать через, закрытый каким-то предметом, рот. В ответ на это человек, вытащивший пленника, несколько раз пнул связанного, после чего закрыл багажник и громко кого-то позвал.Пассажирская дверь иномарки открылась и на дороге показался настоящий великан – такой же человек в какой-то темной одежде, ростом явно не менее двух метров, и имевший, наверное, столько же в плечах. Он уверенно подошел к пленнику, одной рукой поднял того на ноги и, придерживая, чтобы тот не упал, отвесил громкую оплеуху. После чего поднял его и положил на плечо. Вслед за этим показалось еще два человека, которые отправились с великаном куда-то в лесную чащу по ту сторону дороги, оставив одного из членов своей банды караулить машину.Конечно, увиденное потрясло Николая. Тогда он еще ни разу не сталкивался с подобным, хоть и слышал, что такое бывает. Но не судьба пленника волновала его в этот момент – с ней все было ясно. Водитель понимал, что это не простые люди, и они совсем не рады тому, что расправу над пленником может кто-то увидеть. Поэтому трясся Николай именно за свою шкуру, как бы цинично это и не звучало.Так и просидев в ельнике какое-то время, трясясь от каждого звука и стараясь лишний раз не шевелиться, Николай дождался возвращения банды, члены которой громко ругались и недовольно переговаривались, они явно были на взводе. Впрочем, вскоре они уехали, так и не заглянув в неприметный съезд, где стоял грузовичок. Сам водитель так и сидел в леске ещё около часа, после отъезда бандитов и лишь потом, когда холод стал сковывать его тело, осмелился вернуться в машину, где и просидел, не смыкая глаз до утра.Утром, грузовичок внезапно завелся и протерпел вплоть до ближайшего городка, где Николай и нашел помощь... А еще через неделю он услышал из новостей, что в этих местах была задержана местная банда, за которыми числилось два десятка преступлений, в том числе и убийств. Конечно, СМИ не сообщили, что милиции удалось отыскать место, куда банда отвозила своих жертв, и об этом водитель узнал намного позже от одного из своих коллег по цеху. Как вы понимаете, это было как раз то место, где по несчастливому стечению обстоятельств и заглохла машина Николая. Такая история…Автор - я.

Ключевые слова: Дальнобойщик 90-е годы бандиты лес страх авторская история

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