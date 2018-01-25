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Истории из жизни

Рассказ дальнобойщика

В свое время мне довелось довольно много путешествовать автостопом. Огромные расстояния, десятки, а то и сотни городов и столько же людей повстречал я на своем пути. Пожалуй, самыми интересными из них были обычные работяги-дальнобои. Порой обычный улыбчивый толстячок оказывался настоящим сборником интересных историй и житейской мудрости, чего совсем не ожидаешь от такого человека. Поэтому сегодня хотелось бы Вам рассказать историю, которую я услышал от одного из водителей, подвозивших меня где-то на просторах бывшего Советского Союза. Если вдруг читателям понравится формат, то может расскажу ещё что-то из того периода моей жизни.

Конечно, каждый слышал про невесту-призрака, появляющуюся на дороге или про попутчика с дьявольскими глазами, который забирает невольно остановившегося водителя прямо в ад, причем иногда вместе с автомобилем. Слышал эти байки и мой тогдашний водитель, назовем его Николай. Но, как не парадоксально, ни с чем подобным он за, почти 30 лет своей тяжелой работы, не сталкивался. Однако в первые годы карьеры он столкнулся с другими, куда более пугающими случаями. Об этом случае я и расскажу.

Дело было еще в 90-е года, тогда, Николай только-только сел за руль своего первого грузовика, вернее, даже машина была не его, а компании, на которую он тогда работал. Естественно, ему, как молодому и неопытному, шикарный новый грузовик был не положен, поэтому довольствоваться приходилось маленьким, вечно ломающимся грузовичком, на котором дальше двух сотен километров от города не отъедешь.

Вот в таких стесненных условиях мой водитель работал уже несколько месяцев, за которые сумел практически досконально изучить вверенный ему автомобиль и, как ему тогда, казалось, любую неполадку мог исправить с закрытыми глазами. Но, однажды, на одном из сложных участков привычного маршрута автомобиль Николая вновь стал выдавать подозрительные звуки, а вскоре и вовсе отказался ехать дальше. Перед тем, как машина полностью заглохла, мой собеседник успел съехать с основной дороги на узкую песчаную дорожку, уходящую куда-то в густой ельник, сам Николай, признавался потом, что уже не помнил, кто дал ему этот совет, в любом случае, этот человек спас водителю жизнь.

За окном стояла темная ночь, дорога была пустой, а до ближайшего населенного пункта оставалось порядка двадцати километров. К счастью для водителя, на улице было ранняя осень, поэтому в кабине было комфортно и можно было без особых усилий поспать, чтобы утром, с новыми силами взяться за ремонт, а, если повезет, то и поймать помощь с дороги. С этими мыслями Николай и заснул.

Проснулся водитель от нужды. Выбравшись из машины и чуть размявшись, он принялся спускаться в лес, как тут его внимание привлекла какая-то возня на дороге. Подойдя ближе, стараясь не шуметь, Николай стал вглядываться в темноту, где, как оказалось стояла черная немецкая иномарка, вокруг которой кружило несколько молодых человек, казалось, у них также какие-то неполадки с автомобилем. Однако вскоре один из них открыл багажник, из которого небрежно вытолкал на асфальт связанного человека. Тот, извиваясь на земле старался мычать через, закрытый каким-то предметом, рот. В ответ на это человек, вытащивший пленника, несколько раз пнул связанного, после чего закрыл багажник и громко кого-то позвал.
Пассажирская дверь иномарки открылась и на дороге показался настоящий великан – такой же человек в какой-то темной одежде, ростом явно не менее двух метров, и имевший, наверное, столько же в плечах. Он уверенно подошел к пленнику, одной рукой поднял того на ноги и, придерживая, чтобы тот не упал, отвесил громкую оплеуху. После чего поднял его и положил на плечо. Вслед за этим показалось еще два человека, которые отправились с великаном куда-то в лесную чащу по ту сторону дороги, оставив одного из членов своей банды караулить машину.

Конечно, увиденное потрясло Николая. Тогда он еще ни разу не сталкивался с подобным, хоть и слышал, что такое бывает. Но не судьба пленника волновала его в этот момент – с ней все было ясно. Водитель понимал, что это не простые люди, и они совсем не рады тому, что расправу над пленником может кто-то увидеть. Поэтому трясся Николай именно за свою шкуру, как бы цинично это и не звучало.

Так и просидев в ельнике какое-то время, трясясь от каждого звука и стараясь лишний раз не шевелиться, Николай дождался возвращения банды, члены которой громко ругались и недовольно переговаривались, они явно были на взводе. Впрочем, вскоре они уехали, так и не заглянув в неприметный съезд, где стоял грузовичок. Сам водитель так и сидел в леске ещё около часа, после отъезда бандитов и лишь потом, когда холод стал сковывать его тело, осмелился вернуться в машину, где и просидел, не смыкая глаз до утра.

Утром, грузовичок внезапно завелся и протерпел вплоть до ближайшего городка, где Николай и нашел помощь... А еще через неделю он услышал из новостей, что в этих местах была задержана местная банда, за которыми числилось два десятка преступлений, в том числе и убийств. Конечно, СМИ не сообщили, что милиции удалось отыскать место, куда банда отвозила своих жертв, и об этом водитель узнал намного позже от одного из своих коллег по цеху. Как вы понимаете, это было как раз то место, где по несчастливому стечению обстоятельств и заглохла машина Николая. Такая история…

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:03 by Public RepublicПросмотров: 827Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Дальнобойщик 90-е годы бандиты лес страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lotus
Сегодня, 11:48
0
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Комментариев: 82
Не поняла, Николай спас пленника или нет?
Зарегистрирован: 25.01.2018
#2 написал: ЛорБор
Сегодня, 11:49
+3
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 44
Криминальная Россия! Мой бывший знакомый перегонял машину в 95 г. Красноярск - Иркутск, вышел пописить, рядом с трассой в лесочке валялась женская голова. Но где мистика?
Зарегистрирован: 5.05.2018
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 13:29
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Комментариев: 630
История страшная. Ждала до конца какой-то мистической развязки. Не дождалась.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Йожык
Сегодня, 16:30
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Комментариев: 65
Мистики нет, но история жуткая. Думала пленника в конце концов спасет леший, или кикимора, или какая другая нечисть.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#5 написал: максик83
Сегодня, 17:15
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Уважаемые админы! Предлагаю для подобных историй создать раздел; "Без мистики но жутко" или что-то в этом роде!
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#6 написал: GILYOTINA
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Мистика:" Ну да, ну да, пошла я на..."
Зарегистрирован: 17.02.2011
    
#7 написал: Public Republic
Сегодня, 17:53
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Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 3
Прошу прощения за отсутствие мистики в рассказе, если честно, нигде не видел, что "истории из жизни" должны быть с участием какой-то нечити или чего-то такого. Впрочем, возможно, это нигде и не указано.
Зарегистрирован: 24.11.2020
#8 написал: Летяга
Сегодня, 18:42
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10868|-4)
Публикаций: 946
Комментариев: 9 472
Цитата: Public Republic
нигде не видел, что "истории из жизни" должны быть с участием какой-то нечити или чего-то такого. Впрочем, возможно, это нигде и не указано.

4. Публикация новостей.

Истории должны быть читабельными, чтобы Редакторы и Главные Редакторы могли хотя бы их отредактировать и понимать, о чем идет речь.

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4.5 На сайт принимаются истории ТОЛЬКО (!!!) мистического характера (за исключением разделов, в чьих описаниях указано обратное).

Правила Сайта
Историю я плюсанула. "Вытянула" мистику из текста за хвост: грузовичок заглох в нужном месте - раз, утром без проблем завёлся - два.
Страшно на самом деле.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 19:02
0
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Репутация: (1004|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 597
А я всё до последнего надеялась, что может бандиты не убили человека, а просто привязали к дереву и водитель найдёт его и освободит...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:10
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 079
Ну не знаю. Мне кажется если бы машина на видном месте стояла то бандюки и не остановились бы, повезли свою жертву дальше. Чтоб без свидетелей. Потом может бы и вернулись конечно, но сперва бы сделали дело. А так прикиньте машинку бы в кустиках на обратном пути кто заметил? Да они бы весь лес прочесали но водилу бы точно закопали. как подумаешь об этом еще страшней становится.
Я когда дошла до момента про немецкую иномарку почему то сразу о войне и немцах подумала, решила что мистика с перемещением во времени начинается. Но обломалась. Все оказалось куда банальнее.

Цитата: Black Bagira
А я всё до последнего надеялась, что может бандиты не убили человека, а просто привязали к дереву и водитель найдёт его и освободит...

Ага. А тот окажется родным братом, с которым ГГ в детстве разлучили злые люди. smile Или троюродным дедушкой, умершим 20 лет назад.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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