"Заколдованные" молодожены

Летяга Просмотров: 371 Комментарии: 1 +7 Вчера, 23:34 by

Я убеждённый материалист, нехристь и безбожник. Не верю, и никогда не верил ни в какую мистику. Но один случай меня немного напряг...Года три назад звонят мне молодожены, рассказывают, что на прошлой неделе у них была свадьба, и девушка фотограф потеряла карту памяти с фотографиями. Полностью, со всеми. Со свадьбы осталось только то, что снимали гости на телефоны. Просят провести им фотосессию, чтобы хоть что то было на память.Договариваемся обо всём, едем за город в красивое место...Минут через 10 после начала съёмки умирает аккумулятор. Перед съёмкой он показывал 70% заряда, обычно этого хватает кадров на 600-700, а тут и двух десятков снять не успели.Ну ничего страшного. Меняю аккумулятор, продолжаем снимать.Ещё 15 минут съёмки, и дохнет объектив, не фокусируется, на экране Err. Немного напрягся. Но ничего страшного. Меняю объектив, продолжаем съёмку.Ещё через 20 минут полностью умирает вспышка. Матерюсь про себя. Меняю вспышку, продолжаем снимать.Ну вроде всё, закончили, выдохнул.Выключаю камеру. А она не выключается! Я щёлкаю выключателем туда-сюда - реакции никакой!Но попытки с десятой наконец то удалось выключить. Нервы на пределе - четыре технических сбоя за полтора часа съёмки это слишком.Еду домой и уже боюсь сливать фотографии в комп, мало ли что...Но в итоге всё прошло нормально, фотографии получились, отдал их молодоженам, ребята довольны.Попросил их дать координаты той девушки, что работала на их свадьбе. Нашел ее в ВК, постучал в друзья. Спрашиваю:- А у тебя, кроме того, что ты флешку потеряла, ничего на съёмке не происходило странного?Отвечает:- Да вроде всё нормально. Вот только заряженный аккумулятор как то странно очень быстро разрядился, менять пришлось...P.S. Вспышку мне так и не смогли отремонтировать, за ремонт объектива заплатил 3т.р, так что съёмка пошла в убыток.Автор - Nero59.

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