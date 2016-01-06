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Истории из жизни

Евдохино подворье

Моя тетя Вера родилась и выросла в глухом селе Решнивка Хмельницкой области (Украина). Именно в таких селах Гоголь когда-то собирал истории для своих Вечеров на хуторе, более того, даже сейчас местные жители готовы рассказать вам такое, от чего кровь стынет в жилах.

Привезли меня туда в возрасте 7 лет, тогда ещё совсем не знакомую ни с Гоголем, ни с другим украинским фольклором. Но, поверьте, Решнивка - самое атмосферное место для подобных знакомств: полное отсутствие асфальтированных дорог, огромные сады при белёных украинских хатах и два фонаря на всю деревню - один у строящейся ещё со времён развала СССР церкви, второй у сельсовета, звездное-звездное небо над головой и чёрные, не темные, а бархатно-чёрные, непроглядные украинские ночи. Машин нет, зато есть один автобус, принадлежащий мужику с говорящей фамилией Чмырь, люди перемещаются на конях и телегах, днём работают в колхозе, вечером в огороде, а после плотного ужина валятся спать, чтобы встать с рассветом и успеть прополоть грядку перед тем, как все начнётся заново.

Однако, справедливости ради, стоит заметить, что значительная часть крошечного населения Решнивки после колхоза - или вместо - пьет горилку, как, например, мой дорогой, ныне покойный дядя Коля, муж несчастной тети Веры. Конечно, измученная работой, маленькими детьми и вечно пьяным мужем женщина редко находила время на нас - меня, которую занятые родители привезли на лето в далекую деревню оздоравливаться парным молоком, и двух родных дочерей, но все же случалось, что она, перед сном заплетая свои русалочьи волосы в косу, принималась рассказывать.

Так было и в тот вечер - бурная летняя гроза отменила вечерний огородный труд, и тетя Вера, явно этому радуясь, сидела перед старым зеркалом, причесывая свои волшебные волосы.

«Была у нас соседка, Евдохой звали. Жили с мужем через два дома от нас, и так тяжко жили, что детей кормить порою нечем было. Работали целыми днями, да все зря, как мешало что-то, вот и ходили полуголодные. Муж не выдержал, стал пить, да и помер, а Евдохе куда деваться? Детей-то надо кормить. Вот и стала она ночами ходить по подворьям: у кого курицу унесёт, у кого яиц, где картошки накопает - все в дом, пригодится, детки съедят, сама поживится малость. Так и выживали. Люди-то знали, что то Евдоха крадет, да молчали - жалко было бабу, даже иной раз специально оставляли что.

И вот одной ночью нашла она где-то черта, да тот за ней так и увязался. С той поры у Евдохи налаживаться будто стало - люди заметили - поправилась она, пополнела, румянцем заиграли щеки. Стали соседи спрашивать, что да как, ну Евдоха и открылась им, рассказала про черта, мол помогает он ей, мужа заменяет, приходит ночами в кровать. Зла не делает, только дышит тяжело, страшно поначалу было, да привыкла. Лучше с ним, чем без него, хоть голодной смертью не помру, говорит, хоть дети сыты - с чертом-то и хозяйство налаживается, как по волшебству начала картошка в огороде расти, а раньше хоть что ты с ней делай - не растёт и все тут. Послушали люди, головой покачали «тронулась Евдоха», да и забыли.

А тут мы с сестрой моей покойной, Анюткой, подросли да стали на танцы бегать в соседнее село, там клуб был. И, было дело, возвращались по ночи уже, а ночь темная, непроглядная, луна только светит. Страшно нам стало, мы быстрей бежать, а тут как раз подворье Евдохи. Я первой бежала, не взглянула туда даже, а Аня остановилась, я оборачиваюсь, вижу - застыла, смотрит, не моргает даже, зову - не откликается. Стоит-стоит, да вдруг как рванет! Бежала, будто черти за ней гнались, ну и я, понятно, тоже припустила. Домой вернулись, Аня бледная, как смерть, на пороге и свалилась. До утра в горячке металась, а утром, как пришла в себя, рассказывает:

— Я на дворе том увидела мужика. Большой такой, чёрный весь и бородатый, одет не по-нашему, да палка в руках, в лунном свете его как днём видно. Смотрит на меня, не отрываясь, да палкой своей из стороны в сторону водит. Говорит мне: «поздно ходишь, девка», а сам смотрит так страшно и палкой все водит туда и обратно. Поздно ходишь, поздно ходишь, девка, поздно, поздно ходишь, поздно ходишь, поздно ходишь, поздно, поздно...

И вот, девки, скажу я вам, мне так страшно никогда ещё не было. Солнце на улице светит, ветерок, вишневые ветви за окном колышатся - благодать! А Анютка мечется по кровати и повторяет одно и то же и не успокоится никак. Доктора позвали, тот посмотрел что-то, языком поцокал, таблетку дал, Аня успокоилась, вроде, уснула.

Да ночью снова началось, мечется и кричит, поздно, мол, ходишь, кричит и бьется, не успокоится никак. Кинулись снова за доктором, да тот только руками развёл, говорит, в город везите. Отец к Чмырю пошёл, просил на автобусе Аньку-то увезти, да тот не схотел, говорит, автобус барахлит, мотор чинить надо. Да только автобус его с утра ещё на станцию ездил.

Ну что поделать, стали кобылу запрягать, чтобы до станции доехать, да пока возились, Анютка дышать перестала. Померла девка, за полтора суток сгорела, а отчего - непонятно.»

Тетя Вера пристально смотрела в зеркало, вглядываясь в темные свои очи. Потом резко отвернулась, коса ее змеей скользнула по плечу и замерла.

— Не смотрите, девки, ночью в зеркало, привидится что, не дай Бог, останетесь кривыми или сбожеволите.* Черт ведь только и ждёт, чтоб навредить, его просить не надо. Вот Евдоха помощь от него получала, а за что - так и не знаем. Только померла она страшно, повесилась на вишне в саду, ни про детей, ни про душу свою не подумала. Так и висела, на ветру раскачивалась, пока утром ее же дети мамку свою на дереве не нашли. А черти, говорят, всегда у вишневых деревьев да на перекрёстках появляются.

С этими словами тетя Вера встала, погасив свечи (электричество в грозу отключали), и легла в кровать, моментально, казалось, заснув.

Мы лежали, боясь пошевелиться. Чёрная украинская ночь за окнами шумела дождем, а наши вишни стучали ветками в окна.

*Сбожеволить - сойти сума.

Евдохино подворье


Автор: karbyncyl.
Источник.

Вчера, 19:31 by ЛетягаПросмотров: 580Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Украина Гоголь хутор деревенька рассказ ночь чёрт

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Вчера, 20:12
+4
Группа: Посетители
Репутация: (264|0)
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Комментариев: 2 709
Печальная история, впечатлила. Жаль Евдоху, как же потом дети без неё. Спасибо за стори, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 20:24
+3
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Очень хорошая, душевная история, самого к бабушке в деревню на лето возили, детство вспомнилось.... +++++
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#3 написал: Глюпискатин
Вчера, 20:44
+3
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 137
Спасибо! Наконец-то до того жуткий рассказ, что меня пробрало. И непонятно отчего, ну что страшного в мужике с палкой, который несёт бред? Но впечатление от рассказа совершенно иррациональное
Зарегистрирован: 27.01.2015
#4 написал: Luminary
Вчера, 21:07
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 315
Даже если творчество то очень колоритное +++
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 00:25
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Комментариев: 624
Образ черта жуткий. И чем людям вишня не угодила. Понимаю ещё, осина
Я плюсанула, хоть история и тянет на творческую. noknow
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:31
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Просто невероятная история! Я под впечатлением! И фотография шикарная, передаёт весь колорит, прям как я себе всё и представляла! По этой бы истории кино снять! good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#7 написал: Ninanar
Сегодня, 01:11
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Комментариев: 58
Вах! Это, конешно, гуд!
Спасибо за превосходную стилистику.
Зарегистрирован: 11.07.2015
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