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Истории из жизни

Крестик

Девушка опубликовала историю "Мистика в мелочах". Вспомнила случай, неприятный. Рассказываю.

Это было в 2014 году. Мы отмечали 9 мая. Шашлык, природа, народу много, и к нам приехал наш друг на своей машине BMW. Он как раз ее только купил и весь вечер про нее рассказывал, показывал, хвалился. Очень уж она ему нравилась. Все говорил, какая она шустрая, как он гоняет на ней.

Уже когда стемнело, мы собрались из леса и пошли к нам домой. Купили немного пива и расположились на кухне. Ну и за дружескими посиделками этот наш друг ни с того ни с сего задирает футболку и говорит: "О, опять свалился". Мы наблюдаем такую картину: на его шее золотая цепочка, на которой мгновение назад висел золотой крестик см 3 длинной, ну и дужка мм может 7, но что удивительно, крестик сам по себе выпал из цепочки! Дужка не сломана, все запаяно, все абсолютно цело!!! Цепочка, крестик невредимы, но по раздельности!
Мы конечно так удивились, а он нет. Говорит: "Со мной это уже неделю и ли 2 происходит, я уже привык".

Так мистика в том, что как раз неделю или две он и купил себе эту проклятую BMW.

31 мая 2014 года в два часа ночи со своей девушкой на огромной скорости они влетели в столб... все всмятку... машина сложилась, как книжка.
О надежде на выживание не было и речи. хоронили в закрытом гробу. У нее остался годовалый ребенок, а он после себя оставил лишь воспоминания...

История подлинная, произошла в г. Орел. Можете загуглить.

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54 by MARSHELAMASRAJNJПросмотров: 118Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Праздник машина крестик друг авария смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 15:02
0
Группа: Редакторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 36
У нас был случай в этом году... летом выезжали на природу с палатками. Веселились, гуляли, отдыхали... На следующее утро у девочки потерялась цепочка с крестиком. Так искали все 16 человек по всему пляжу. Цепочку нашли, а крестик нет. Она очень переживала, да и у нас остался осадок. Обычно примета плохая... Через месяц у ее папы случился сердечный приступ. Спасти не удалось recourse

Очень жаль ребят, которые стали жертвами этой истории. А еще больше детеныша годовалого,который так нуждался в маме pensive
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (185|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 588
Видать и впарвду знак, но немного странный.
Жаль твоих друзей.
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#3 написал: MARSHELAMASRAJNJ
Сегодня, 15:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Конечно странный, я может в это и не поверила бы, не видя это своими глазами. Еще более странное, что не только они пострадали. Когда хоронили К..., на ее похороны поехала с города подруга с мужем, похороны прошли, на обратной дороге подруга тоже попадает в аварию, на ровной дороге. Девушка на месте погибла, ее муж на следующий день не приходя в сознание. Девушка была беременна.
Зарегистрирован: 27.11.2020
#4 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (185|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 588
Цитата: MARSHELAMASRAJNJ
Конечно странный, я может в это и не поверила бы, не видя это своими глазами. Еще более странное, что не только они пострадали. Когда хоронили К..., на ее похороны поехала с города подруга с мужем, похороны прошли, на обратной дороге подруга тоже попадает в аварию, на ровной дороге. Девушка на месте погибла, ее муж на следующий день не приходя в сознание. Девушка была беременна.

ужас какой fearful
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#5 написал: MARSHELAMASRAJNJ
Сегодня, 15:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Вот и знаки судьбы. Видать все таки есть что то эдакое, что предостерегает нас. Не с проста же падал это крестик. Вопрос, каким образом? Вот это загадка...
Зарегистрирован: 27.11.2020
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