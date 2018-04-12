Крестик

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:54

MARSHELAMASRAJNJ Просмотров: 118 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 14:54 by

Девушка опубликовала историю "Мистика в мелочах". Вспомнила случай, неприятный. Рассказываю.Это было в 2014 году. Мы отмечали 9 мая. Шашлык, природа, народу много, и к нам приехал наш друг на своей машине BMW. Он как раз ее только купил и весь вечер про нее рассказывал, показывал, хвалился. Очень уж она ему нравилась. Все говорил, какая она шустрая, как он гоняет на ней.Уже когда стемнело, мы собрались из леса и пошли к нам домой. Купили немного пива и расположились на кухне. Ну и за дружескими посиделками этот наш друг ни с того ни с сего задирает футболку и говорит: "О, опять свалился". Мы наблюдаем такую картину: на его шее золотая цепочка, на которой мгновение назад висел золотой крестик см 3 длинной, ну и дужка мм может 7, но что удивительно, крестик сам по себе выпал из цепочки! Дужка не сломана, все запаяно, все абсолютно цело!!! Цепочка, крестик невредимы, но по раздельности!Мы конечно так удивились, а он нет. Говорит: "Со мной это уже неделю и ли 2 происходит, я уже привык".Так мистика в том, что как раз неделю или две он и купил себе эту проклятую BMW.31 мая 2014 года в два часа ночи со своей девушкой на огромной скорости они влетели в столб... все всмятку... машина сложилась, как книжка.О надежде на выживание не было и речи. хоронили в закрытом гробу. У нее остался годовалый ребенок, а он после себя оставил лишь воспоминания...История подлинная, произошла в г. Орел. Можете загуглить.Автор - я.

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