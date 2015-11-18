Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Любимый зять

Любимый зять


Автор - JosephConrad.
Источник.

Сегодня, 20:10 by ЛетягаПросмотров: 356Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Тёща зять скорая остановка сердца сорок дней

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 21:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (184|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 574
Бедный мужик ;(
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 811
Тьфу на эту тётку. Когда тебя 40 дней к ряду на тот свет выпроваживают, конечно случится.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:37
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2981|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 060
Жесть какая то.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 21:42
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2563|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 534
Жена наистерила возможно, а если все же тёща, то почему там такая скукотища, что дергают с этого света себе компашку - вопрос. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.