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Любимый зять
Автор - JosephConrad.
Источник
.
Сегодня, 20:10 by
Летяга
Просмотров: 356
Комментарии: 4
+6
Ключевые слова:
Тёща
зять
скорая
остановка сердца
сорок дней
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Комментарии
#1 написал:
Spirit Forester
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Бедный мужик ;(
#2 написал:
Мария Сайгина
Сегодня, 21:30
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Публикаций: 17
Комментариев: 1 811
Тьфу на эту тётку. Когда тебя 40 дней к ряду на тот свет выпроваживают, конечно случится.
#3 написал:
Баба Клава
Сегодня, 21:37
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Жесть какая то.
#4 написал:
Tigger power
Сегодня, 21:42
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 534
Жена наистерила возможно, а если все же тёща, то почему там такая скукотища, что дергают с этого света себе компашку - вопрос. +
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