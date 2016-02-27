Мистика в мелочах

Бегунок от чемодана.



Качающаяся лампа.

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Evgpetr Просмотров: 577 Комментарии: 11 +19 Вчера, 17:22 by

Несколько раз за последнее время сталкивалась с некими странностями, в сущности - мелочами, объяснения которым найти достаточно сложно.Мы приехали с ребенком из больницы, где на реабилитации пробыли две недели. Дома никого не было. Ребенок маленький, до года, вещей нужно было много. С собой брали чемодан, который я благополучно положила на пол в коридоре. Малыш, проспавший весь обратный путь, проснулся и потребовал кушать. Он на грудном вскармливании, ничего сделать, как водится, не дал, хоть руки помыла!Пришлось кормить, усевшись в коридоре. Он ел с удовольствием, долго и счастливо.А я в пустой, полутемной квартире, смотрела на чемодан. Больше в коридоре не было ничего.А на чемодане качался бегунок.Один.Обычный бегунок от молнии чемодана. Он качался, не останавливаясь, периодически ускоряясь, без всякой устали и намека на трение.Я следила за ним минут 5-6. Он качался и качался, один. Остальные были неподвижны.Мне стало интересно. Никаких чувств типа страха, тревоги у меня не возникло.Только любопытство. Я перестала кормить, села рядом с чемоданом и остановила его рукой. Он был обычный, не холодный, не теплый.Но каково было мое удивление, когда остановленный рукой, после того, как я отпустила его, он СНОВА начинал понемногу ускорятся и раскачиваться! И через 20 секунд вернулся к прежней скорости."Наглость какая" - подумала я и остановила опять, но он снова стал разгонятся.Это было странно и непонятно.В доме нет вибраций, никто не ходил, даже метро от нас более 1 км. Я никак не могла себе объяснить это.На кухне у меня есть обычная лампа, плафон. И периодически она начинает двигаться.Сначала чуть-чуть качнется, потом небольшой поворот в одну в другую сторону.Это совсем слабое качание, нет активного мощного движения, но это все меня настораживает.Ее ничто не касается, она тяжелая - стеклянный плафон.Никаких видимых физических воздействий на нее нет.При этом чувств, опять же, это никаких не вызывает. Это не пугает, но моя любознательность не дает покоя.Есть шкаф, который скрипит только ночью, причем КАЖДУЮ ночь и не знаю, что вызывает этот скрип.Иногда об этом, кажется, даже не стоит писать, так незначительно странное событие.На пустой детской площадке встретились качающиеся пустые качели, в безветренную погоду. Причем соседние качели не двигались. А эти плавно раскачивались без видимых причин."Все это мелочи, мелочи, но нет ничего важнее мелочей!"- говорил герой Конан Дойля Шерлок Холмс. - От любой, даже самой ничтожной мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений..И еще его цитата:- Люди вообще очень ненаблюдательны.- Все погружены в себя.- Но и о себе люди очень мало знают.Возможно, у Вас есть мысли, как это объяснить?Автор - я.

Ключевые слова: Чемодан лампа раскачивание шкаф скрип движения авторская история

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