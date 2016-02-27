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Истории из жизни

Мистика в мелочах

Несколько раз за последнее время сталкивалась с некими странностями, в сущности - мелочами, объяснения которым найти достаточно сложно.
Бегунок от чемодана.
Мы приехали с ребенком из больницы, где на реабилитации пробыли две недели. Дома никого не было. Ребенок маленький, до года, вещей нужно было много. С собой брали чемодан, который я благополучно положила на пол в коридоре. Малыш, проспавший весь обратный путь, проснулся и потребовал кушать. Он на грудном вскармливании, ничего сделать, как водится, не дал, хоть руки помыла!
Пришлось кормить, усевшись в коридоре. Он ел с удовольствием, долго и счастливо.
А я в пустой, полутемной квартире, смотрела на чемодан. Больше в коридоре не было ничего.
А на чемодане качался бегунок.
Один.
Обычный бегунок от молнии чемодана. Он качался, не останавливаясь, периодически ускоряясь, без всякой устали и намека на трение.
Я следила за ним минут 5-6. Он качался и качался, один. Остальные были неподвижны.
Мне стало интересно. Никаких чувств типа страха, тревоги у меня не возникло.
Только любопытство. Я перестала кормить, села рядом с чемоданом и остановила его рукой. Он был обычный, не холодный, не теплый.
Но каково было мое удивление, когда остановленный рукой, после того, как я отпустила его, он СНОВА начинал понемногу ускорятся и раскачиваться! И через 20 секунд вернулся к прежней скорости.
"Наглость какая" - подумала я и остановила опять, но он снова стал разгонятся.
Мистика в мелочах
Это было странно и непонятно.
В доме нет вибраций, никто не ходил, даже метро от нас более 1 км. Я никак не могла себе объяснить это.

Качающаяся лампа.
На кухне у меня есть обычная лампа, плафон. И периодически она начинает двигаться.
Мистика в мелочах
Сначала чуть-чуть качнется, потом небольшой поворот в одну в другую сторону.
Это совсем слабое качание, нет активного мощного движения, но это все меня настораживает.
Ее ничто не касается, она тяжелая - стеклянный плафон.
Никаких видимых физических воздействий на нее нет.
При этом чувств, опять же, это никаких не вызывает. Это не пугает, но моя любознательность не дает покоя.
Есть шкаф, который скрипит только ночью, причем КАЖДУЮ ночь и не знаю, что вызывает этот скрип.
Иногда об этом, кажется, даже не стоит писать, так незначительно странное событие.
На пустой детской площадке встретились качающиеся пустые качели, в безветренную погоду. Причем соседние качели не двигались. А эти плавно раскачивались без видимых причин.
"Все это мелочи, мелочи, но нет ничего важнее мелочей!"- говорил герой Конан Дойля Шерлок Холмс. - От любой, даже самой ничтожной мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений..
И еще его цитата:
- Люди вообще очень ненаблюдательны.
- Все погружены в себя.
- Но и о себе люди очень мало знают.
Возможно, у Вас есть мысли, как это объяснить?

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:22 by EvgpetrПросмотров: 577Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Чемодан лампа раскачивание шкаф скрип движения авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Вчера, 18:15
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 902
Интересные наблюдения. Но склонна считать, все же, что этим явлениям есть вполне логичное объяснение, явно связанное с вибрациями в окружающей среде. Если они есть (а нам известно, что это так) - то это не означает, что они не могут быть локализованными. Плюсанула.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 18:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 577
Интересные истории) даже не знаю, что сказать по этому поводу. Назовём ЕГО "качающий" smiling_imp
А раз Вам не страшно, возможно, этот кто-то просто Вас развлекает... 325
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#3 написал: Great Sultan
Вчера, 19:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Возможно это некое физическое явление. Возможно у вас какая-то аномальная зона.
Зарегистрирован: 24.11.2020
#4 написал: M717
Вчера, 19:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 838
Здесь, видимо, очень слабые колебания здания частотой в единицы Гц, которые почувствовать невозможно. Но некоторые предметы успешно входят с ними в резонанс. А шкафы, как правило, слышны именно ночью , поскольку днем их слабые голоса тонут в широком фоне. Причинами малых вибраций может быть не обязательно метро. Это может быть перфоратор, работающий через два подъезда, стирала, прыгающая неподалеку, сквознячок и пр.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:09
+5
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Репутация: (103|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 808
Всё конечно можно списать на какие-то вибрации. Но удивил бегунок чемодана. Логически, они должны были все двигаться, но качался только один 466 или он какой-то особенный, более чувствительный. Интересные наблюдения.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#6 написал: M717
Вчера, 21:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 838
Цитата: Мария Сайгина
Всё конечно можно списать на какие-то вибрации. Но удивил бегунок чемодана. Логически, они должны были все двигаться, но качался только один 466 или он какой-то особенный, более чувствительный. Интересные наблюдения.

Резонанс - вещь непредсказуемая
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#7 написал: Летяга
Вчера, 21:23
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10751|-4)
Публикаций: 937
Комментариев: 9 406
Я как раз из "погружённых в себя".
Так что плюс за наблюдательность. Мне ближе версии M717, а что уж там на самом деле...
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#8 написал: Рух
Вчера, 23:29
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3|0)
Публикаций: 155
Комментариев: 1 156
Любопытно, спасибо!
Зарегистрирован: 23.10.2011
       
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 00:39
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Публикаций: 2
Комментариев: 599
Интересно. Плюсанула
У меня только вопрос. Кто-то БЕЗ ВАС видел эти вещи качающимися?
Может это гг волны испускает?.. ну бывает же такое. Так же, как и ломающаяся техника у других людей.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#10 написал: Lami
Сегодня, 01:22
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
На следующее утро, после похорон мамы, поехали с родственниками на кладбище. На свежую могилу положили тарелочку с блинчиками, ещё с чем-то, зажгли церковные свечки, обычные тонкие и самые дешевые. Октябрь, сильный ветер. Свечи от ветра тут же гасли и сами по себе снова зажигались. Полностью гасли и опять начинали гореть, как ни в чем не бывало. И так продолжалось все время. Мы все стояли и наблюдали за самопроизвольным загоранием без каких либо комментариев на этот счёт. Никому не казалось странным, что свечки сами по себе загораются.
Помню, смотрю я на это действо, тереблю зажигалку в руке и думаю, какие умные свечи продают в церкви, все им не почём. И зажигалка не нужна.
Лишь потом пришла мысль, что это странно, как минимум.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:08
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3395|-1)
Публикаций: 2 506
Комментариев: 13 309
Как же хочется, чтобы причиной всему был домовой, а не уловимые причуды колебаний атмосферы.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
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