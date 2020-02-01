Мистика или совпадения?

Летяга Просмотров: 146 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:38 by

В июле взял отпуск, решил в это время подработать. Предложили интересную вакансию в Питере, 350 рублей час, смена не менее 12 часов, без выходных, жилье предоставляют.Сказано - сделано. Вокзал, пара пересадок, блаблакар, и я в культурной столице. Представитель отвез на рабочее место, показал объем работ, и я поехал заселяться в квартиру. Отличная трешка, 15 этаж. Смутило то, что там жили уже три мужика в одной комнате. Две комнаты (правда, одна была завалена вещами) свободны, одна из них с большим балконом, а все забились как шпроты в банке.Решил все выяснения отложить на потом, улегся спать.Когда морфей отпустил меня, все уже были в квартире в полном сборе и после быстрого знакомства ввели меня в курс дела.Месяц назад мужик ушел к себе в комнату и лег спать. Только через два дня работяги учуяли сладковатый запах, который разносился по квартире. Полиция, приехавшие издалека родственники, начальство, медики, которые сказали что он умер во сне, пролежал два дня, все как обычно. Общаться погибший не любил, всегда сидел себе в комнатке тихо, не пободрствуешь после тринадцати часов на работе, да еще посменно.Я не сильно верующий, да и четвертой шпротиной в комнате быть не хотелось, пришлось заселяться в странную комнату. Три дня все было тихо-спокойно, только вот птицы доставали, постоянно сидели на карнизе и как будто смотрели на меня. Один раз даже летучая мышь залетела, но балкон я упорно не хотел закрывать.На четвертую ночь, вернувшись с работы, я лег спать. Сквозь сон я услышал какой то шорох в комнате, увидел краем глаза движение силуэта в темноте, но, зная историю комнаты, я совсем не хотел вставать. Сердце ушло в пятки, когда кто-то стал пощипывать меня за ногу через одеяло. Шок не передать словами.Насмотревшись, как надо бороться с демонами и призраками, я сделал все что мог. Со всей силы пнул это существо. Подбежав к спасительной двери, в лунном свете я увидел всего лишь голубя, который был напуган не меньше меня. Ругаясь и матеря всех крылатых тварей, я поймал его простыней и понес на балкон. В темноте, споткнувшись о балконный помог, я почувствовал и услышал хруст... пластиковой ступеньки, которая находилась у входа в балкон."Ладно, с утра разберемся," - подумал. Посадив голубя на столик возле окна, глянул в след улетающей птице и пошел досыпать свой отдых. На утро, отпросившись на работе на три часа, сходил в магазин и, заменяя порог балкона, нашел кошелек. Внутри оказались права того деда, фото родственников, ключ и 150к рублей. Хотя мне были очень нужны деньги, я вынес кошелек на суд мужикам. В последствии приехала дочь умершего и забрала его со всей наличностью. Как оказалось, мужик там сделал схрон, что бы всякие воры не украли, всякое ведь бывает. После этого птиц как отвадило. Даже близко не подлетали.Автор - Mr.Mateo.

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