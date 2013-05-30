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Истории из жизни

Мистика в повседневности

Постараюсь рассказать вам подробно и, надеюсь, складно. Конкретные названия города, дат и имён я называть не буду и не могу. Не примите это за "котоламповость", все события реальны, сам отказной материал давно в архивах. Более того, я бы очень хотел найти людей, которые, по роду деятельности, тоже сталкивались с такими же "странными" делами.

Для тех, кто не очень знаком с системой проверки фактов преступлений в России, я поясню, что в случае обнаружения трупа, смерть которого наступила по неясным причинам, дело поступает на рассмотрение в Следственный комитет РФ. Там происходит установление всех фактов, собираются данные экспертиз и так далее. После выяснения, что в смерти человека нет ничего криминального, составляется соответствующий отчёт, дело передаётся на проверку в Прокуратуру РФ. Там материалы проверки просматривают и решают: возобновлять проверку или согласиться и окончательно закрыть её.

В бытность студентом юрфака, я добровольно отправился на практику в свою районную городскую Прокуратуру. Благодаря хорошему коллективу мне досталась самая благодатная работа для того, кто сильно интересовался прокурорской работой - подшивка/изучение отказных материалов, прокурорских надзоров и прочего. Со стороны кажется, что это скучно, но для меня это было погружение с головой в сюжеты для фильмов и книг, которые порой настолько чернушны, что не подходили бы даже для кино перестроечной эпохи.

Данный материал тоже был отказным, после изучения прокурором отправился ко мне в руки для ознакомления. Заканчиваю с длинной предысторией и перехожу к сути, из всех представленных в деле документов получается вот такой рассказ:

В городе проживал парень. Жил вполне обычной жизнью: студент, проживал с родителями, конфликтов в семье не было, наркоманом или алкоголиком не был, в дурных компаниях не отмечался, судимостей/приводов нет, на учёте у психиатра не состоял, по несчастной любви не убивался.

Утром декабря N года он вышел из дома, расположенного в южной части города, и направился в центр, чтобы сдать хвост в университете. В университете он не появился, вечером домой не вернулся.

На следующее утро сторож организации, расположенной на противоположном от города берегу реки (река крупная, в северной части города) заметил на реке тёмное пятно, при приближении оказалось, что это труп. Того самого парня, что ушёл из дома вчера утром.

Труп находился далеко от цивилизации, от трупа шёл длинный одиночный след в сторону города. Парень был полураздет, не хватало куртки, ботинок, шапки. В 200-300 метрах нашлась шапка. В районе 800-900 метров один ботинок (точные цифры я не помню, поэтому указал диапазон). И это всё, остальные предметы найдены не были. Деньги и студенческий билет остались в кармане брюк. Сам труп был в позе "эмбриона", след тоже интересен: судя по фотографиям складывалось ощущение, что последние 10-20 метров он прополз, а не прошёл.

Экспертизой установлено, что парень умер от переохлаждения, никаких следов насилия найдено не было, следов алкоголя или наркотиков тоже.

Это всё, что удалось установить. Что происходило с парнем в промежутке между выходом из дома и смертью на реке - загадка. Где его куртка, 1 ботинок? С учётом того, что выездная группа обследовала место происшествия, ходила по следу и ничего не нашла, можно сказать, что он, как минимум, несколько километров шёл в одном ботинке (а потом вообще без них) и без куртки. Перед концом он упал, но всё равно продолжил ползти в одном направлении. Зачем?

Деньги остались на месте, следов насилия нет, одиночный след - версия с разбоем/убийством отпадает.

Отсутствие алкоголя или наркотиков в крови - версия с помешательством из-за наркомании отпадает.

Самоубийство - как вариант, но разве кто-то стал бы себя убивать таким безумным методом? И нет записок, нет повода для этого.

По итогам проверки это было признано несчастным случаем, прокурор согласился, что дело странное, но нет причин полагать, что смерть связана с преступлением.

Когда начинаешь задавать вопросы и пытаться понять: "Что произошло, почему он так поступил?" - невольно мурашки пробегают по телу.

Сами обстоятельства достаточно простые: нет массовых смертей или призраков. Есть только вопросы, на которые нет ответа. И знаете, эта неизвестность пугает похлеще любого крипи-рассказа или фильма ужаса.

Потом я ещё несколько подобных случаев встречал (тоже через дело, а не лично), где было это странное "движение по направлению" у пропавших (и найденных мёртвыми) людей, но они не были такими запоминающимися, как это.

Вместо заключения открытые вопросы: что должно щёлкнуть в мозгу нормального человека, чтобы ты сломался и начал двигаться куда-то по своему направлению? Может кто-то ещё сталкивался с таким же?



Автор - Loins92.
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Сегодня, 12:29 by ЛетягаПросмотров: 527Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Дело студент пропажа труп вопросы

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (63|-2)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 761
Да ладно. Такая волокита дел разве что для отвода глаз. Разве будет хранится труп человека, который явно покончил собой? Или признан таковым.
Да и у прокуроров наших не всё гладко. Чего стоит прокурорское дело по игровым автоматам, о чём парили по всем телеканалам страны. А дело потом рассыпалось в суде. Один из членов правительства притормозил следствие, благодаря этому вскоре нашли обезображенный труп единственного свидетеля. И всё..., дело шито-крыто. В Википедии до сих пор время от времени усердно меняют информацию, вплоть до закрытия этой темы, чтобы все всё забыли как можно быстрее. Так что первые три абзаца истории для дошкольников.
На сколько мне известно в ВУЗах с утра лекции и занятия, хвосты же закрывают по вечерам или во второй половине дня. Это ладно. Может там универ такой, что препод был свободен именно утром.
Следующая вещь, почему-то в истории не озвучена версия о депрессии. Просто в этом состоянии парень шёл в никуда, ему было всё равно в ботинках или без них идти, в шапке, в куртке или без них. Кратко описаны универские дела этого парня, словно его жизнь вычеркнута из следственного дела. Скорее всего, парня довели в универе и дома. Надо бы дело возобновлять Следственному комитету, а нет, уж лучше так, через мистику, чем по другому. Тут даже и дошкольнику понятно, что парня довели до самоубийства.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: arnold777
Сегодня, 13:53
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Публикаций: 1
Комментариев: 48
Могло быть такое что человек в последний момент съехал по психики и получился такой плачевный результат.
Зарегистрирован: 20.09.2013
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:58
+6
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Репутация: (2552|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 526
Цитата: Eifersucht
Тут даже и дошкольнику понятно, что парня довели до самоубийства.

Зачем ползти тогда, лежи себе уже и спокойно умирай. Я думаю действительно что-то щелкнуло внезапно в голове и "колесики" вдруг пошли не так. Жесть+
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Йожык
Сегодня, 14:46
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Цитата: Tigger power
Зачем ползти тогда, лежи себе уже и спокойно умирай. Я думаю действительно что-то щелкнуло внезапно в голове и "колесики" вдруг пошли не так. Жесть+

Согласна, то что парень не состоял на учете психиатра- это ни о чем не говорит. Крыша может съехать в любой момент.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#5 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 14:53
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 890
Да, много недосказанностей. Интересно, проводилась ли экспертиза и каковы были результаты показателей гормонов, не было ли повышенного адреналина в крови? Если был - это едва ли самоубийство, не этот случай, он же не с высоты летел и не вены резал. Если был повышен адреналин - можно предположить версию, что парень попал в руки другого психопата, который при помощи угрозы (под дулом пистолета, к примеру) куда-то вел парня, но довел до переохлаждения и бросил умирать. Это, конечно, из разряда высосаных из пальца фантазий, но мало ли... +++
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#6 написал: conjure one
Сегодня, 14:58
+3
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 863
Рациональных версий в данном случае вполне достаточно. Можно и так посмотреть на ситуацию, и сяк. Но история, на мой взгляд, неоднозначна, я бы и для мистики оставил место. Всё равно, странно всё это... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 18:02
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 594
Тоже думаю, что странная история.
Тут может быть что угодно. Он мог не стоять на учете, но у парня могла быть депрессия. Чужая душа - потёмки. Тут иногда близкого не можешь разговорить. А обычный знакомый - уж совсем.
Но история жуткая.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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