Мистика в повседневности

Летяга Просмотров: 527 Комментарии: 7 +16 Сегодня, 12:29 by

Постараюсь рассказать вам подробно и, надеюсь, складно. Конкретные названия города, дат и имён я называть не буду и не могу. Не примите это за "котоламповость", все события реальны, сам отказной материал давно в архивах. Более того, я бы очень хотел найти людей, которые, по роду деятельности, тоже сталкивались с такими же "странными" делами.Для тех, кто не очень знаком с системой проверки фактов преступлений в России, я поясню, что в случае обнаружения трупа, смерть которого наступила по неясным причинам, дело поступает на рассмотрение в Следственный комитет РФ. Там происходит установление всех фактов, собираются данные экспертиз и так далее. После выяснения, что в смерти человека нет ничего криминального, составляется соответствующий отчёт, дело передаётся на проверку в Прокуратуру РФ. Там материалы проверки просматривают и решают: возобновлять проверку или согласиться и окончательно закрыть её.В бытность студентом юрфака, я добровольно отправился на практику в свою районную городскую Прокуратуру. Благодаря хорошему коллективу мне досталась самая благодатная работа для того, кто сильно интересовался прокурорской работой - подшивка/изучение отказных материалов, прокурорских надзоров и прочего. Со стороны кажется, что это скучно, но для меня это было погружение с головой в сюжеты для фильмов и книг, которые порой настолько чернушны, что не подходили бы даже для кино перестроечной эпохи.Данный материал тоже был отказным, после изучения прокурором отправился ко мне в руки для ознакомления. Заканчиваю с длинной предысторией и перехожу к сути, из всех представленных в деле документов получается вот такой рассказ:В городе проживал парень. Жил вполне обычной жизнью: студент, проживал с родителями, конфликтов в семье не было, наркоманом или алкоголиком не был, в дурных компаниях не отмечался, судимостей/приводов нет, на учёте у психиатра не состоял, по несчастной любви не убивался.Утром декабря N года он вышел из дома, расположенного в южной части города, и направился в центр, чтобы сдать хвост в университете. В университете он не появился, вечером домой не вернулся.На следующее утро сторож организации, расположенной на противоположном от города берегу реки (река крупная, в северной части города) заметил на реке тёмное пятно, при приближении оказалось, что это труп. Того самого парня, что ушёл из дома вчера утром.Труп находился далеко от цивилизации, от трупа шёл длинный одиночный след в сторону города. Парень был полураздет, не хватало куртки, ботинок, шапки. В 200-300 метрах нашлась шапка. В районе 800-900 метров один ботинок (точные цифры я не помню, поэтому указал диапазон). И это всё, остальные предметы найдены не были. Деньги и студенческий билет остались в кармане брюк. Сам труп был в позе "эмбриона", след тоже интересен: судя по фотографиям складывалось ощущение, что последние 10-20 метров он прополз, а не прошёл.Экспертизой установлено, что парень умер от переохлаждения, никаких следов насилия найдено не было, следов алкоголя или наркотиков тоже.Это всё, что удалось установить. Что происходило с парнем в промежутке между выходом из дома и смертью на реке - загадка. Где его куртка, 1 ботинок? С учётом того, что выездная группа обследовала место происшествия, ходила по следу и ничего не нашла, можно сказать, что он, как минимум, несколько километров шёл в одном ботинке (а потом вообще без них) и без куртки. Перед концом он упал, но всё равно продолжил ползти в одном направлении. Зачем?Деньги остались на месте, следов насилия нет, одиночный след - версия с разбоем/убийством отпадает.Отсутствие алкоголя или наркотиков в крови - версия с помешательством из-за наркомании отпадает.Самоубийство - как вариант, но разве кто-то стал бы себя убивать таким безумным методом? И нет записок, нет повода для этого.По итогам проверки это было признано несчастным случаем, прокурор согласился, что дело странное, но нет причин полагать, что смерть связана с преступлением.Когда начинаешь задавать вопросы и пытаться понять: "Что произошло, почему он так поступил?" - невольно мурашки пробегают по телу.Сами обстоятельства достаточно простые: нет массовых смертей или призраков. Есть только вопросы, на которые нет ответа. И знаете, эта неизвестность пугает похлеще любого крипи-рассказа или фильма ужаса.Потом я ещё несколько подобных случаев встречал (тоже через дело, а не лично), где было это странное "движение по направлению" у пропавших (и найденных мёртвыми) людей, но они не были такими запоминающимися, как это.Вместо заключения открытые вопросы: что должно щёлкнуть в мозгу нормального человека, чтобы ты сломался и начал двигаться куда-то по своему направлению? Может кто-то ещё сталкивался с таким же?Автор - Loins92.

Ключевые слова: Дело студент пропажа труп вопросы

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