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Истории из жизни

Воображаемый друг

День, когда он появился в моей жизни, не помню. Но хорошо помню, когда ушёл.
Наш отец погиб, когда мы были маленькими. Вскоре мама приняла решение переехать поближе к школе, в другую часть поселка. На новом месте не сразу удалось влиться в коллектив детворы. Но меня это не напрягало. Я рано научилась читать и дома была огромная библиотека, поэтому отсутствие друзей я с лихвой возмещала богатством других миров. А ещё у меня был Серёжа. Мой самый верный друг, который не оставлял меня одну ни на минуту, с которым я могла говорить и играть часами. И я никогда не сомневалась в его реальности. Это я сейчас понимаю, что мой мозг так встроил его в окружающую действительность, что я была абсолютно уверена, что его видят и знают все.

Можно ли назвать это началом конца?

За день до прощания с Сережей мама сказала почистить на суп картошку. И мы пошли с ним в летнюю кухню. Мы прекрасно проводили время за этим не хитрым делом и даже не заметили как зашла мама и обнаружила меня перед практически пустой миской. Картошку я так и не почистила. На мамин вопрос:— Чем можно было заниматься пол часа?—,
я ответила — мы играли!
— Кто мы? Ты здесь одна сидишь!—
Я оборачиваюсь и вижу что на диване никого нет! В тот момент у меня был шок, куда он делся? Но мама быстро меня озадачила и мне некогда стало рассуждать.
На следующий день мы поехали с отчимом и младшей сестрой за сеном для кроликов и Серёжа был с нами. Когда я поинтересовалась куда он делся, он ответил, что испугался моей мамы и по стеночке выскользнул на улицу. Я ему поверила, ведь мама может взглядом убить. Мы загрузили сено в прицеп и поехали домой. Самое интересное, мы ехали на мотоцикле, а Серёжа на велосипеде, и он от нас не отставал. И ещё успевал со мной говорить. Я все время оборачивалась к нему и не держалась. Отчим ругался на меня, ведь я могла запросто свалиться. Потом он остановился и спрашивает, куда я всё время смотрю. Я и ответила: — С Серёжей разговариваю—. Моя младшая сестра засмеялась и стала меня дразнить, что я дурочка. А отчим стал показывать, что вокруг нас на открытой местности нет никого. Я сделала вид, что поверила и мы поехали дальше. И вот он опять рядом и говорит, что пришло время нам прощаться, поехал медленнее и отстал полностью.
Тот летний день помнила всегда. Я никогда не думала и не воспринимала его как воображаемого. Я верила в его реальность. Вскоре мы переехали очень далеко.
17 октября 1997 года мне приснился сон. Я увидела себя сидящей в лодке, спиной к воде, лицом к гребцу. Греб лодкой Серёжа. Я обрадовалась, вскинулаь к нему со словами — где ты был так долго!
Он ответил, что всегда был рядом, просто я выросла и перестала его видеть. А сейчас мне нужно сесть и подождать, мы скоро приедем в нужное место, где меня ждут. И только тут я увидела, что мы плывем по каналу с высоким, как стена, камышом по берегу. Причем берега не видно. Мы сворачиваем в заводь и я вижу ворота дедова двора. Выхожу, захожу во двор. Во дворе моя покойная бабка метет двор, в русском сарафане. Указывает мне на дверь и не раскрывая рта говорит:
— Иди, он тебя ждёт.
Я захожу в дом, иду в дальнюю комнату и вижу моего деда, лежащего на диване и укрытого белой простыней. Я кинулась к нему, ведь на сколько я знала, он был жив на тот момент. Мы обрадовались друг другу, дед начал уговаривать меня остаться с ним и я уже почти согласилась, как тут на пороге оказалась мама. Она сказала деду:
— Папа, зачем Вы это делаете? Неужели вы думаете, что Ваш сын обрадуется этому. Оставьте мне её. Вы будете всей семьёй там, оставьте мне дочь.
Я ничего не поняла, мать протянула мне руку я пошла к ней и тут дед с мольбой трижды позвал меня по имени. Я так испугалась, что выпрыгнула за порог и проснулась, трясясь как лист.
До утра я не могла уснуть. Написала письмо деду, утром отправила его и успокоилась. Через две недели пришло ответное письмо от тетки, где она написала, что мой дед скончался 17.10.1997 года. Через три года мы смогли попасть с мамой в те края. И тетки рассказали мне, что дед три месяца лежал тогда, за неделю до смерти, впал в беспамятство, а перед самой смертью открыл глаза, трижды назвал моё имя и умер.
Что со мной было - не передать!
До сих пор я думаю, что это?! Как это понимать? До того сна, когда я вспоминала про Сережу, я думала, может быть я клиент "дурки"? А после сна и письма о смерти деда я не знала, что думать.
Вот такая вот история.


Автор - Si.Tata1679.
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Вчера, 16:39 by ЛетягаПросмотров: 773Комментарии: 8
+20

Ключевые слова: Друг детство переезд дедушка письмо весть

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Вчера, 17:59
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 585
Интересно... Через две недели пришло ответное письмо от тетки, где она написала, что мой дед скончался 17.10.1097 года. Опечатку исправьте)
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: Jako tako
Вчера, 18:23
+3
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Репутация: (71|0)
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Комментариев: 586
Боже праведный, тут столько всего в истории. Что можно было полноценных несколько историй пересобрать.
Я поставила плюс, потому что мне такое близко. И я знаю, что это реально. И у гг все нормально с головой.
Удивительно, что так резко гг перестала видеть Серёжу. И что Серёжа не смог вовремя найти контакт с гг так, чтобы они могли продолжать общаться. А ещё Серёжа мог бы рассказать, кто он и откуда. Пока была возможность. blush а так непонятно теперь. Кто-то из умерших родственников, как мне кажется.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Баба Клава
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Вроде история позиционировалась как рассказ про воображаемого друга, а с середины какого-то деда еще приплели. Не знаю как на это все реагировать, но история довольно интересная по содержанию. Прочитала, плюсанула. И даже плюнула на то что в последнее время у меня на воображаемых друзей жуткая аллергия.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: NEMO 1
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#5 написал: Light_a_dark
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