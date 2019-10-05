Ночь Хеллоуина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

ARTEMIDA Просмотров: 1 006 Комментарии: 29 +20 Вчера, 14:22 by

Снимаем мы квартиру в неплохом доме свежей постройки, чисто семейный такой квартал, где почти все с детьми, охраняемая территория, все приветливые и доброжелательные, никогда никаких происшествий.Ночь с 30 на 31 октября в этом году была пятничная, мы с мужем засиделись на расслабоне за просмотром кинофильмов до полуночи. Где-то в половину первого покупались и уже собирались лечь спать, но проходя из ванны в спальню, я обратила внимание, что наш кот, Рамзес, ведет себя странно, а именно - сидит напротив входной двери весь взъерошенный, хвост напушил трубой и смотрит на дверь. Подхожу к коту и слышу, что за дверью что-то происходит, какая-то возня. Смотрю в глазок – темнота кромешная, хотя у нас еще вечером свет горел в коридоре. Зову мужа, говорю, мол, вот послушай, там кто-то шумит. Он такой смеется и говорит:- «Да забей, кто-то из соседей домой навеселе заявился, пятница, Хеллоуин!»И тут резкий такой «ба-бах» за дверью! Нас аж передернуло! Очевидно, кто-то к кому-то неистово ломится, причем то ли головой дверь вышибает, то ли кирпичом, очень громкий звук ударов. Все это в полном молчании, никаких пьяных улюлюканий, как это бывает (пожили на коммунальной квартире, знаем, слыхали). Муж уже засучивал рукава, дабы выйти вразумить буянившего. Но вдруг стуки прекратились, мы прислушались и явно услышали какой-то странный хрип, точно кто-то не дышит, а протяжно так харчит, как в сериале про ходячих мертвецов зомби харчали. Мы переглянулись, блюет, что ли? Но это не было похоже на, простите, рвотные звуки. Это было такое дыхание, как будто оно не вдыхает, а только выдыхает, протяжное, хрипящее с присвистом. Мне показались эти звуки достаточно зловещими, и я закрыла грудью дверь перед мужем, мол, «не пущу!». Глядя в мои квадратные от ужаса глаза, муж отложил своё геройство в сторону и решил позвонить на охрану жилищного комплекса, они от нас находятся в пяти минутах ходьбы, все-таки люди специально обученные. Вызов наш приняли, и мы, уже выглядывая в окно патруль, услышали, что шум переместился в район лифта, казалось, от тех ударов лифт развалится! Но в течение буквально минуты все стихло. Оно как почувствовало, решило ретироваться.Не знаем, приезжала ли охрана (патрульную машину так и не увидели в окно), но на утро мы с жильцами дома уже вызывали полицию, ибо было разбито и вырвано большое зеркало в лифте, разбили боковое зеркало чьего-то автомобиля, который стоял возле подъезда, у нас на этаже был вырван выключатель коридорного света, одни проводки торчали. Естественно, соседи ничего не видели/не слышали (с переляку, как и полагается).Я скептик, и, конечно же, склонна считать, что это кто-то упоролся, извините, до белой горячки да то ли ошибся этажом и домой попасть не мог, то ли хотел попасть в квартиру, а его не пустили, и он/она мстило, круша всё на своем пути в неадеквате. Но мы столкнулись с таким впервые, и, честно говоря, поверглись в шок. Посмотрим, выяснит ли что-то полиция, делом занимается участковый…

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