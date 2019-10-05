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Истории из жизни

Ночь Хеллоуина

Снимаем мы квартиру в неплохом доме свежей постройки, чисто семейный такой квартал, где почти все с детьми, охраняемая территория, все приветливые и доброжелательные, никогда никаких происшествий.

Ночь с 30 на 31 октября в этом году была пятничная, мы с мужем засиделись на расслабоне за просмотром кинофильмов до полуночи. Где-то в половину первого покупались и уже собирались лечь спать, но проходя из ванны в спальню, я обратила внимание, что наш кот, Рамзес, ведет себя странно, а именно - сидит напротив входной двери весь взъерошенный, хвост напушил трубой и смотрит на дверь. Подхожу к коту и слышу, что за дверью что-то происходит, какая-то возня. Смотрю в глазок – темнота кромешная, хотя у нас еще вечером свет горел в коридоре. Зову мужа, говорю, мол, вот послушай, там кто-то шумит. Он такой смеется и говорит:

- «Да забей, кто-то из соседей домой навеселе заявился, пятница, Хеллоуин!»
И тут резкий такой «ба-бах» за дверью! Нас аж передернуло! Очевидно, кто-то к кому-то неистово ломится, причем то ли головой дверь вышибает, то ли кирпичом, очень громкий звук ударов. Все это в полном молчании, никаких пьяных улюлюканий, как это бывает (пожили на коммунальной квартире, знаем, слыхали). Муж уже засучивал рукава, дабы выйти вразумить буянившего. Но вдруг стуки прекратились, мы прислушались и явно услышали какой-то странный хрип, точно кто-то не дышит, а протяжно так харчит, как в сериале про ходячих мертвецов зомби харчали. Мы переглянулись, блюет, что ли? Но это не было похоже на, простите, рвотные звуки. Это было такое дыхание, как будто оно не вдыхает, а только выдыхает, протяжное, хрипящее с присвистом. Мне показались эти звуки достаточно зловещими, и я закрыла грудью дверь перед мужем, мол, «не пущу!». Глядя в мои квадратные от ужаса глаза, муж отложил своё геройство в сторону и решил позвонить на охрану жилищного комплекса, они от нас находятся в пяти минутах ходьбы, все-таки люди специально обученные. Вызов наш приняли, и мы, уже выглядывая в окно патруль, услышали, что шум переместился в район лифта, казалось, от тех ударов лифт развалится! Но в течение буквально минуты все стихло. Оно как почувствовало, решило ретироваться.

Не знаем, приезжала ли охрана (патрульную машину так и не увидели в окно), но на утро мы с жильцами дома уже вызывали полицию, ибо было разбито и вырвано большое зеркало в лифте, разбили боковое зеркало чьего-то автомобиля, который стоял возле подъезда, у нас на этаже был вырван выключатель коридорного света, одни проводки торчали. Естественно, соседи ничего не видели/не слышали (с переляку, как и полагается).
Я скептик, и, конечно же, склонна считать, что это кто-то упоролся, извините, до белой горячки да то ли ошибся этажом и домой попасть не мог, то ли хотел попасть в квартиру, а его не пустили, и он/она мстило, круша всё на своем пути в неадеквате. Но мы столкнулись с таким впервые, и, честно говоря, поверглись в шок. Посмотрим, выяснит ли что-то полиция, делом занимается участковый…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:22 by ARTEMIDAПросмотров: 1 006Комментарии: 29
+20

Ключевые слова: Странный случай страшные звуки нечто в темноте ночной визитёр авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 15:05
+10
Группа: Посетители
Репутация: (115|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 102
Кто-то нахэллоуинился крепко. Мой напарник в командировке так же два раза крышу снимал, нервное перенапряжение+ дринкин шнапс, и тоже с битьём зеркал и крушением предметов обстановки.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: ARTEMIDA
Вчера, 15:12
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Цитата: Kinigos
Кто-то нахэллоуинился крепко. Мой напарник в командировке так же два раза крышу снимал, нервное перенапряжение+ дринкин шнапс, и тоже с битьём зеркал и крушением предметов обстановки.

Когда читала про зомби, узнала что подобное поведение характерно при бешенстве)). Или, может, это коронавирус так себя проявляет теперь? scream Но алко и нарко точно может к подобному привести. Бррр, ужас, в любом случае! sweat_smile
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Tanusha13666
Вчера, 15:18
+7
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 547
Тут всё понятно... Я тут в ночном клубе недавно была, так там были личности укуренные, издающие звуки разные, и действия совершали соответствующие... Да и Хеллоуин вроде с 31 октября на 1 ноября? Нечисть раньше видимо повылазила 173 ...
История понравилась)
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#4 написал: ARTEMIDA
Вчера, 15:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Цитата: Tanusha13666
Тут всё понятно... Я тут в ночном клубе недавно была, так там были личности укуренные, издающие звуки разные, и действия совершали соответствующие... Да и Хеллоуин вроде с 31 октября на 1 ноября? Нечисть раньше видимо повылазила 173 ...
История понравилась)

Все события произошли после полуночи, то бишь уже 31 октября. Но я опечаталась с месяцем open_mouth , спасибо, что указали на ошибку! И спасибо за оценку! blush
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (307|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 635
Цитата: Kinigos
Кто-то нахэллоуинился крепко

Очень точное определение состояния)))

Цитата: Kinigos
Мой напарник в командировке так же два раза крышу снимал, нервное перенапряжение+ дринкин шнапс, и тоже с битьём зеркал и крушением предметов обстановки.

Прямо как в "Бриллиантовой руке")))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#6 написал: Kinigos
Вчера, 15:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: (115|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 102
Цитата: Light_a_dark
Прямо как в "Бриллиантовой руке")))

Только вместо пилиции приходилось пэдээсэсников призывать, сами бы не справились, осатанел пацан.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#7 написал: daytaler
Вчера, 16:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Мы где обитаем?В самом логове дьявола.Какие мысли послушаешь, то и сотворишь.
Материальный разум нас постоянно программирует мыслями, вот только они все деструктивного характера.Это команды, как против нас же самих, так и против всего окружающего.Сейчас отчетливо видно, как дьявол стебётся над огромными массами людей.Выдавая свои мнения за наши.Его оружие — мысль.

Цитата: ARTEMIDA
Все события произошли после полуночи, то бишь уже 31 октября.

Каждую ночь: в квартирах, подъездах и у крыльца — происходят выяснения отношений между бесами в голове.Мысли приказывают, а люди исполняют.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#8 написал: ARTEMIDA
Вчера, 16:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Цитата: daytaler
Мы где обитаем?В самом логове дьявола.Какие мысли послушаешь, то и сотворишь.
Материальный разум нас постоянно программирует мыслями, вот только они все деструктивного характера.Это команды, как против нас же самих, так и против всего окружающего.Сейчас отчетливо видно, как дьявол стебётся над огромными массами людей.Выдавая свои мнения за наши.Его оружие — мысль.

Цитата: ARTEMIDA
Все события произошли после полуночи, то бишь уже 31 октября.

Каждую ночь: в квартирах, подъездах и у крыльца — происходят выяснения отношений между бесами в голове.Мысли приказывают, а люди исполняют.

Ваша версия не лишена смысла, с философской точки зрения, как по мне.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#9 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 467
Да уж, правильно, что не пустили мужа. Хз, что это было.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#10 написал: daytaler
Вчера, 18:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: Reiana Flaim
Да уж, правильно, что не пустили мужа.

Значит любит.Если бы не любила, то приоткрыв дверь еще и крикнула бы в подъезд:
— Погоди, постой, не уходи!Сча мой бойфренд выйдет и накостыляет тебе — пугало ты окаянное!
Муж стоит весь побледневший и говорит:
— Мне что, и вправду надо выйти?
— Конечно, оно уже ждет, а мне интересно, кто в доме настоящий хозяин.
— А тому, кто победит квартира...?
— И хозяйка...И так утробно: ха-ха-ха!!!
А в это время из динамиков телевизора доносится припев песни:King Diamond - Life After Death.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#11 написал: Tanusha13666
Вчера, 19:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 547
Цитата: ARTEMIDA
Цитата: Tanusha13666
Тут всё понятно... Я тут в ночном клубе недавно была, так там были личности укуренные, издающие звуки разные, и действия совершали соответствующие... Да и Хеллоуин вроде с 31 октября на 1 ноября? Нечисть раньше видимо повылазила 173 ...
История понравилась)

Все события произошли после полуночи, то бишь уже 31 октября. Но я опечаталась с месяцем open_mouth , спасибо, что указали на ошибку! И спасибо за оценку! blush

Всякое бывает) я не придираюсь, думала, может сама ошиблась, мало ли) пишите ещё, интересно) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#12 написал: daytaler
Вчера, 19:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: Tanusha13666
пишите ещё, интересно)

Tanusha13666 намекает Вам на то, чтобы ОНО поскорей вернулось к Вам подъезд.Я тоже жду с нетерпением, когда наступит ночь, и дух нечистый постучится в вашу дверь.Аж прям в нетерпёж.В этот раз он станет ломиться как в фильме " Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы" — на 30:00-30:30 минуте.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#13 написал: Arhip
Вчера, 19:46
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1535|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 524
Цитата: ARTEMIDA
Когда читала про зомби, узнала что подобное поведение характерно при бешенстве)). Или, может, это коронавирус так себя проявляет теперь? scream Но алко и нарко точно может к подобному привести. Бррр, ужас, в любом случае!


Может и правда зомби был. А может действительно что-то принял.
У меня как-то под балконом зомби рычал. Я уже с арбалетом вышел что бы подстрелить, а оказалось пьяный мужик блюет.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#14 написал: ARTEMIDA
Вчера, 20:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Цитата: Reiana Flaim
Да уж, правильно, что не пустили мужа. Хз, что это было.

Тоже так подумала, чутье подсказывало на равных со здравым смыслом, что это все не безобидно.

Цитата: Tanusha13666
Цитата: ARTEMIDA
Цитата: Tanusha13666
Тут всё понятно... Я тут в ночном клубе недавно была, так там были личности укуренные, издающие звуки разные, и действия совершали соответствующие... Да и Хеллоуин вроде с 31 октября на 1 ноября? Нечисть раньше видимо повылазила 173 ...
История понравилась)

Все события произошли после полуночи, то бишь уже 31 октября. Но я опечаталась с месяцем open_mouth , спасибо, что указали на ошибку! И спасибо за оценку! blush

Всякое бывает) я не придираюсь, думала, может сама ошиблась, мало ли) пишите ещё, интересно) good

Просто писала то я уже в ноябре, и чисто машинально с месяцем промахнулась, редактор уже поправил). Спасибо большое, буду стараться выкладывать что-то ещё, главное, чтоб повод не такой стремный, как в этот раз))).

Цитата: daytaler
Цитата: Tanusha13666
пишите ещё, интересно)

Tanusha13666 намекает Вам на то, чтобы ОНО поскорей вернулось к Вам подъезд.Я тоже жду с нетерпением, когда наступит ночь, и дух нечистый постучится в вашу дверь.Аж прям в нетерпёж.В этот раз он станет ломиться как в фильме " Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы" — на 30:00-30:30 минуте.

Вы мне адресок свой черкните, я ЕМУ скажу чтоб вас проведал, ибо вам шибко обидно, смотрю, что внимания вам ОНО не уделяет))).

Цитата: Arhip
Цитата: ARTEMIDA
Когда читала про зомби, узнала что подобное поведение характерно при бешенстве)). Или, может, это коронавирус так себя проявляет теперь? scream Но алко и нарко точно может к подобному привести. Бррр, ужас, в любом случае!


Может и правда зомби был. А может действительно что-то принял.
У меня как-то под балконом зомби рычал. Я уже с арбалетом вышел что бы подстрелить, а оказалось пьяный мужик блюет.

Да они уже просто когда нажираются до такого состояния, - проходят стадию перевоплощения, посему, ничего удивительного)))
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#15 написал: Мать_Драконов
Вчера, 20:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 719
А в подъезде вы кроме крушений больше ничего не обнаружили? Ну типа лужи какой-нибудь... Ведь если звуки были, то и следы должны были остаться. Если нет, то возможно таким образом вас просто безбашенные подростки хотели напугать. Вот и всё. Не спорю - страшно! Я бы тоже очень испугалась. И охранники настоящие засра*цы!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#16 написал: daytaler
Вчера, 20:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: ARTEMIDA
буду стараться выкладывать что-то ещё

Колдуй, баба, колдуй, дед,
Трое сбоку – ваших нет,
Туз бубновый, гроб сосновый,
Про стрельца мне дай ответ!
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#17 написал: Olga-Viculia
Вчера, 20:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 542
Алкашня шлялась или подростки пугали)
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#18 написал: ARTEMIDA
Вчера, 21:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Цитата: Мать_Драконов
А в подъезде вы кроме крушений больше ничего не обнаружили? Ну типа лужи какой-нибудь... Ведь если звуки были, то и следы должны были остаться. Если нет, то возможно таким образом вас просто безбашенные подростки хотели напугать. Вот и всё. Не спорю - страшно! Я бы тоже очень испугалась. И охранники настоящие засра*цы!

Нет, это были не подростки, с такой силой лупить в двери, и с такой настойчивостью... Это не один стук для страха был, все происходило в течении получаса, подростки уже давно бы слились. И это уже разбой, статья как бы... В нашем районе ничего подобного никогда замечено не было. Кстати, никаких луж, блевот не было. Есть фото разбитого лифта и вырванного выключателя в качестве доказательства. Едва ли подростки так будут рисковать.

Цитата: Olga-Viculia
Алкашня шлялась или подростки пугали)

В алкашню поверить ещё можно, но не в подростков.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#19 написал: daytaler
Вчера, 21:06
-2
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: Olga-Viculia
Алкашня шлялась или подростки пугали)

Точно, какая это мистика — это так, алкоголистика.Историю удалить и переопределить в рубрику заметки для участкового.Поместить на стенгазету в райотделе милиции.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#20 написал: daytaler
Вчера, 21:16
-1
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: ARTEMIDA
В алкашню поверить ещё можно, но не в подростков.

Подростковая алкашня!В эту версию — поверю.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#21 написал: daytaler
Вчера, 21:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: ARTEMIDA
Это не один стук для страха был, все происходило в течении получаса, подростки уже давно бы слились.

Да-а, вот вам и результат бабского воспитания — ни одного самбиста в подъезде не оказалось, а что там говорить о наличии оружия и перцовых баллончиков у жителей квартир.Какое-то хамло — подъезд рушит, а они сидят и молчат...
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#22 написал: Матвеевский
Вчера, 21:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 382
Да, история получилась жуткая. Когда не видишь, а только слышишь, все представляеется еще более пугающим. Спасибо тебе за историю. Плюс, конечно.
Зарегистрирован: 5.03.2018
  
#23 написал: daytaler
Вчера, 21:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: Мать_Драконов
А в подъезде вы кроме крушений больше ничего не обнаружили? Ну типа лужи какой-нибудь...

Ага, соседской, сосед напротив обосцался.А может и обосрался, когда пытался в квартиру попасть, идя домой с улицы, а тут такое.
https://youtu.be/6W-9g-6U9iM
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#24 написал: ARTEMIDA
Вчера, 21:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Цитата: Матвеевский
Да, история получилась жуткая. Когда не видишь, а только слышишь, все представляеется еще более пугающим. Спасибо тебе за историю. Плюс, конечно.

И тебе спасибо за внимание к моей истории! blush Ты прав, было жутко от неизвестности.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#25 написал: daytaler
Вчера, 21:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 533
Цитата: Мать_Драконов
Ведь если звуки были, то и следы должны были остаться.

Да!Оно оставило после себя говнистый след.И я знаю, кто это был.И это дебоширил — консьерж Людвиг Аристархович.
https://youtu.be/_Tjdt8pQbBg
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#26 написал: conjure one
Вчера, 21:58
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daytaler, если вы не угомонитесь, отправитесь в очень долгий бан за флуд, троллинг и обсуждение действий администрации.
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#27 написал: stahlratte
Вчера, 23:02
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мы вот камеру себе в подъезд повесили с ик подсветкой. и теперь если коты будут на дверь рычать, так я смогу посмотреть, только вот больше не было случаев... и соседа посадили...
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#28 написал: Бастинда
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Как-то давно на прошлой квартире у одного из соседей была паранойя, что обязательно украдут его мотоцикл, стоящий под окнами. И как-то раз часа в 2 ночи в нашем подъезде раздался адский грохот. Было впечатление, что рушится дом. Проснулись все без исключения жильцы. Дико взревели все собаки в доме. Адские звуки в подъезде не смолкали. На всех этажах выскочили на лестницу жильцы в пижамах. Я тоже выскочила. И тут выяснилась причина: сосед, вконец замученный паранойей, затаскивал мотоцикл на второй этаж! Для облегчения этого тяжкого труда он включил двигатель мотоцикла. В подъезде было сильное эхо, и вместе с с рёвом мотора и грохотом мотоцикла, врезающегося в перила, создавалась вся эта незабываемая какофония.
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#29 написал: Баба Клава
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Не надо про мотоциклы. Это моя боль. У нас один полудурок тоже одно время повадился своего вонючего драндулета в парадную затаскивать. А у нас хрущевка, пятиэтажка, лестницы и проходы узенькие, места мало. И ладно бы он стоял и просто вонял на всю лестницу. Этот полудурок еще и на сигнализацию своего вонючку ставил. А та срабатывала по 100 раз в день на любой шорох, включая открывание-закрывание дверей на любом этаже. Гул такой стоял что свихнуться можно. Пришлось звонить в УК и пожарку. Там быстро порядок навели, правда ненадолго. Мотоцикл исчез, но на его место приехал другой, еще больше, с которого текло ручьем масло. На этот раз пришлось действовать народными методами. Пару раз сиденье собачьим дерьмецом намазали, и у хозяина техники новую моду устраивать из нашего параднова гараж, как рукой сняло. Метода проверенная, дарю идею бесплатно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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