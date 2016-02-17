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Истории из жизни

Загадка сердца человеческого

В детстве мне иногда приходилось по-мелочи помогать бабушке-соседке.
Все началось с того, что однажды она позвонила в нашу дверь вся заплаканная и, страшно стесняясь, долго не могла объяснить, в чем проблема. Когда я наконец поняла, что случилось, то чуть не заплакала сама.
Оказывается вчера она уронила вставную челюсть, и та закатилась куда-то под диван, а у нее ноги все отекшие, распухшие, и спина не гнется, и она не то, что на колени встать, даже наклониться не может.
И вот сидит второй день голодная, потому что без челюсти особо не поешь, ждет, когда дочка приедет. А дочка только что позвонила и сказала, что у них там какие-то проблемы и на этой неделе она не выберется. Понимая, что дочь задерживают важные дела, соседка про челюсть ничего не сказала.
Но когда трубку повесила, расплакалась от голода и бессилия.
Так она и решила ко мне обратиться, и долго еще потом извинялась за то, что по такой “ерунде” беспокоит. Конечно, я заверила, что она может обращаться в любое время, если только ей что-то понадобится. И пару раз еще она ко мне действительно обращалась, но только в самых крайних случаях - очень деликатная была.
Вот от этой-то соседки я и услышала данную историю.

Чтобы вы понимали ситуацию:
В 1942 году фашисты страстно возжелали заполучить Воронеж, чтобы устроить опорный пункт для нового развертывания войск. Из-за того, что советское командование не предвидело такого шага, захватчики практически беспрепятственно проникли в город...

А теперь сам рассказ от первого лица.

Я была совсем маленькая, когда фашисты пришли в Воронеж. Город был застигнут врасплох. Спешно собранное из местного населения ополчение, вело страшные неравные бои буквально за каждый дом...
Невзирая на и без того нелегкую, голодную жизнь и нескольких детей, мама собирала и укрывала у себя раненых. Стоит ли пояснять, что наказанием за такое была смерть.
И вот однажды произошло то, что, наверное, должно было случиться рано или поздно: в дверь постучали, и в дом вошел немец.
Хоть я и была маленькой, и многого не понимала - его красивая форма и изысканные манеры не оставляли сомнений в том, что перед нами - офицер.
На сравнительно неплохом русском, очень вежливо, будто находится где-нибудь на балу и общается с представителями дворянства, он попросил прикурить.
Одеревеневшими руками мама со смешанными чувствами поднесла ему лучинку.
Прикурив, он с наслаждением затянулся, поднял голову, выпустил струю дыма в потолок и тут...
С чердака раздались громкие выкрики, а затем звуки движения, и голос затих, превратившись в жалобные стоны, как если бы бедолаге зажали рот ладонью.
Мама замерла, превратившись в изваяние, а я просто похолодела, понимая, что сейчас всех нас расстреляют.
Дело в том, что пару дней назад в дом принесли тяжелораненого, который был очень плох, тяжелое забытье у него периодически сменялось бессвязным бредом. И надо же было такому случиться, что именно сейчас он очнулся и выдал не только нас, но и всех, кто прятался наверху.
Немец сделал еще одну затяжку, а затем с невыразимым спокойствием взглянул на мою мать и сказал:
- Очень скоро по этой дороге проедет генерал, - он кивнул на улицу за окном, - В целях обеспечения безопасности, здесь сейчас будут осматривать дома. Вот этого, - он указал глазами на потолок, - быть не должно.
Затем поблагодарил за оказанную услугу, развернулся и вышел.
Стоит ли говорить, что вскоре действительно пришли автоматчики, которые обшарили и чердаки, и подвалы, и мышиные норки. И если бы мама не успела перепрятать раненых... Вот так этот офицер спас нам всем жизнь.
А я поняла тогда, что немцы тоже бывают хорошими и плохими. И что есть немцы, которые, может быть, вообще не хотели бы воевать, а хотели бы быть дома, со своими женами и детьми, но насильно втянуты во все это так же, как и мы.

Бои за Воронеж продолжались более 200 дней. За это время город был разрушен практически до основания, но так никогда и не был взят полностью!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46 by SagotoПросмотров: 749Комментарии: 9
+27

Ключевые слова: Бабушка-соседка история Воронеж раненые немец война чудо авторская история

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Комментарии

#1 написал: taniana1975
Сегодня, 14:00
+7
Группа: Посетители
Репутация: (53|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 362
Понятное дело, что немецкие солдаты были расходным материалом. И не все были фанатиками, для кого-то война тоже обернулась трагедией, не все же мечтали идти на смерть, оставив дома жён и детей, родителей. Ну, это лично моё мнение. История интересная++++
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 14:05
+9
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 095
Плюс поставила, за добросердечного фрица. Всегда и везде были и паскудники, и праведники.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 14:16
+7
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 541
Грусть и безнадега...И тогда не жила и сейчас не живет :тогда была война ,разруха,голод,а сейчас-безнадега и нищета,хоть войны давно нет...
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:22
+5
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Репутация: (304|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 624
Во время войны, украинская семья спрятала у себя немца от Советских войск. Это официальная версия СМИ.
Но у нас считают, что это произошло именно у нас, в г. Полоцке) Так как, с чего бы нам помогать, а не Украинскому городу?
Карл Френкель с 1992 года ежегодно к Новому Году присылал для каждого жителя г. Полоцка шоколадки , однажды и по бутылке подсолнечного масла.
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Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Гюльнара
Сегодня, 14:42
+1
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Публикаций: 15
Комментариев: 756
Мистики не вижу, если, конечно, не считать, что добрый немец - явление мистического порядка. Да и бабулька сочувствия не вызвала. Что значит - не поесть без челюсти? Отбивную, конечно, не пожуешь, а жидкая манная кашка, а суп-пюре, а терка в помощь? Но тут, конечно, могут быть нюансы, учитывая бабушкин возраст. А так история вполне правдоподобная, интересная, +.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#6 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:51
+2
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Комментариев: 355
А где мистика, не поняла? История хорошая, но непонятно, при чем тут фостор.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#7 написал: Nlo
Сегодня, 18:26
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Комментариев: 639
Замечательная история! Вот случай, когда высшие силы вразумляют людей. Из разряда "обыкновенное чудо", а все-таки чудо. Плюс!
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:33
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Комментариев: 6 324
Мистики нет. Если только не учитывать, что иногда свои могли продать за краюху хлеба, а тут...
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:34
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2957|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 977
Архип, вот тебе яркий пример как нужно всовывать истории. Учись у людей, а то сидишь как лох по баням со своими туманами.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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