Загадка сердца человеческого

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:46

Sagoto Просмотров: 749 Комментарии: 9 +27 Сегодня, 13:46 by

В детстве мне иногда приходилось по-мелочи помогать бабушке-соседке.Все началось с того, что однажды она позвонила в нашу дверь вся заплаканная и, страшно стесняясь, долго не могла объяснить, в чем проблема. Когда я наконец поняла, что случилось, то чуть не заплакала сама.Оказывается вчера она уронила вставную челюсть, и та закатилась куда-то под диван, а у нее ноги все отекшие, распухшие, и спина не гнется, и она не то, что на колени встать, даже наклониться не может.И вот сидит второй день голодная, потому что без челюсти особо не поешь, ждет, когда дочка приедет. А дочка только что позвонила и сказала, что у них там какие-то проблемы и на этой неделе она не выберется. Понимая, что дочь задерживают важные дела, соседка про челюсть ничего не сказала.Но когда трубку повесила, расплакалась от голода и бессилия.Так она и решила ко мне обратиться, и долго еще потом извинялась за то, что по такой “ерунде” беспокоит. Конечно, я заверила, что она может обращаться в любое время, если только ей что-то понадобится. И пару раз еще она ко мне действительно обращалась, но только в самых крайних случаях - очень деликатная была.Вот от этой-то соседки я и услышала данную историю.Чтобы вы понимали ситуацию:В 1942 году фашисты страстно возжелали заполучить Воронеж, чтобы устроить опорный пункт для нового развертывания войск. Из-за того, что советское командование не предвидело такого шага, захватчики практически беспрепятственно проникли в город...А теперь сам рассказ от первого лица.Я была совсем маленькая, когда фашисты пришли в Воронеж. Город был застигнут врасплох. Спешно собранное из местного населения ополчение, вело страшные неравные бои буквально за каждый дом...Невзирая на и без того нелегкую, голодную жизнь и нескольких детей, мама собирала и укрывала у себя раненых. Стоит ли пояснять, что наказанием за такое была смерть.И вот однажды произошло то, что, наверное, должно было случиться рано или поздно: в дверь постучали, и в дом вошел немец.Хоть я и была маленькой, и многого не понимала - его красивая форма и изысканные манеры не оставляли сомнений в том, что перед нами - офицер.На сравнительно неплохом русском, очень вежливо, будто находится где-нибудь на балу и общается с представителями дворянства, он попросил прикурить.Одеревеневшими руками мама со смешанными чувствами поднесла ему лучинку.Прикурив, он с наслаждением затянулся, поднял голову, выпустил струю дыма в потолок и тут...С чердака раздались громкие выкрики, а затем звуки движения, и голос затих, превратившись в жалобные стоны, как если бы бедолаге зажали рот ладонью.Мама замерла, превратившись в изваяние, а я просто похолодела, понимая, что сейчас всех нас расстреляют.Дело в том, что пару дней назад в дом принесли тяжелораненого, который был очень плох, тяжелое забытье у него периодически сменялось бессвязным бредом. И надо же было такому случиться, что именно сейчас он очнулся и выдал не только нас, но и всех, кто прятался наверху.Немец сделал еще одну затяжку, а затем с невыразимым спокойствием взглянул на мою мать и сказал:- Очень скоро по этой дороге проедет генерал, - он кивнул на улицу за окном, - В целях обеспечения безопасности, здесь сейчас будут осматривать дома. Вот этого, - он указал глазами на потолок, - быть не должно.Затем поблагодарил за оказанную услугу, развернулся и вышел.Стоит ли говорить, что вскоре действительно пришли автоматчики, которые обшарили и чердаки, и подвалы, и мышиные норки. И если бы мама не успела перепрятать раненых... Вот так этот офицер спас нам всем жизнь.А я поняла тогда, что немцы тоже бывают хорошими и плохими. И что есть немцы, которые, может быть, вообще не хотели бы воевать, а хотели бы быть дома, со своими женами и детьми, но насильно втянуты во все это так же, как и мы.Бои за Воронеж продолжались более 200 дней. За это время город был разрушен практически до основания, но так никогда и не был взят полностью!

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