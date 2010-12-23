Страшные видения

Сделано_в_СССР Просмотров: 189 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:09 by

У меня был старший брат, ныне уже покойный. Родители долго не соглашались покупать ему мотоцикл, потому что только он заговорил впервые об этом, бабушка расплакалась и сказала, что видела во сне крест. Родители все же подарили брату мотоцикл, когда ему было 17 лет.Радость брата длилась недолго, он ходил печальный, стал неразговорчив, а однажды признался мне, что ему повсюду мерещатся кресты, хотя кладбище от нас было далеко. Я пыталась его успокоить, говорила, что это бабушкины слова засели у него в голове, но он так странно посмотрел на меня и отвернулся. Я увидела в его глазах страх.К этому разговору мы не возвращались, а когда пришла весна, я заметила, что брат как-то охладел к мотоциклу. Родители тоже удивились, ведь он так его хотел. Но вот мама попросила его съездить в соседнюю деревню к нашей двоюродной тете за помидорной рассадой. Брат сначала сказал, что у него нет времени, затем, что мотоцикл неисправный, но мама обиделась, сказав, что ехать всего-то три километра. Я пыталась остановить его, но он только махнул рукой и выехал со двора. На меня вдруг накатила такая слабость, что ноги подкосились. Мама испугалась, и я рассказала наш с братом разговор. Бабушка услышав, начала плакать и молиться, а мать села на велосипед и поехала следом за братом.Брат разбился на повороте, врезавшись в дерево. Мать, когда увидела его, потеряла сознание, упав с велосипеда. Умерла мама после брата ровно через месяц, пролежав все это время в больнице. Сейчас на месте гибели брата я посадила две яблони, в память о нем и маме. Видимо есть предчувствие у человека о скорой смерти, иначе как объяснить видение этих крестов?Автор - Люся.

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