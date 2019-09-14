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Истории из жизни

Мои мистические истории о страшном и необъяснимом

Напишу про небольшие странные случаи, которые случились со мной, и о которых я услышала от свидетелей явлений.

Мама живет в частном доме. Когда была в силе, часто что-то пекла, у нее такие пироги замечательные получались. Прихожу как-то к маме. Она сидит за столом с дочкой моего брата. Сидят за столом возле окна, едят пирожки, пьют чай. Сразу с порога начинают мне наперебой говорить: «а мы такое видели! Только что! 5 минут назад пролетели мимо окна над грядками несколько идеально круглых шаров.

Так неспешно, немного все отличаются размером, величиной как средний мяч. Легкие по виду, как мыльные пузыри. И такие все яркие, переливающиеся разными цветами. Летели целенаправленно, спокойно, как будто кто-то шел и вел их на ниточке. И улетели в сторону соседей, к бабе Поле. Из окна, сколько смогли, наблюдали, на улицу не вышли, так как, несмотря на то, что было лето, день, солнце, почему-то было страшно». Я помогла им есть пирожки, а через час-полтора мы с Леной пошли по домам. Вышли во двор, а у соседей какая-то суета, вышли со двора, на улице соседка из дома напротив говорит: «баба Поля умерла».

***
Я жила на Урале. Приехала ко мне в гости сестра Надя. Мой муж работал по скользящему графику и в будний день у него получился выходной. Решили съездить на кладбище на могилу бабушки по отцу. Кладбище далеко от города, расположено в лесу, расширяется все дальше в лес, деревья частично вырубаются и с трех сторон забор, а задняя часть кладбища без забора переходит в лес. Это была осень, холодно, безветренно, птицы не поют, листья еще не опали. В лесу тихо-тихо. Кладбище безлюдное, будний день.

Мы посидели возле могилки, поговорили, повспоминали, оставили конфет, печенек. Ехать не близко и перед тем, как пойти на автобус, решили с сестрой сбегать в лесок. Идем с ней вглубь, там могилы свежие почти в лесу. Ушли подальше в лес, где уже точно лес. Идем обратно и проходим мимо небольшой могилы.

Уральская земля каменистая и с могил камни, которые попадаются в земле, стараются убрать. А тут такие камни лежат, могилка провалилась и ни креста, ни памятника. Мы прошли ее и говорим друг другу, что заброшено и камни не убраны, и маленькая такая, как детская. Только прошли, и я вдруг слышу сзади звук, такой страшный, или как будто продолжительный тяжелый стон или как будто со стоном, с натугой было что-то сказано. Со стороны этой могилки. Я сразу обмерла, боюсь реагировать, стараюсь идти спокойно, чтобы сестру не напугать.

Посматриваю на нее, вроде она нормально. А самой страшно так, что хочется бегом помчаться. Подошли к мужу, и пошли с кладбища. Идем, молчим. Смотрю, а муж на нас смотрит как-то странно. Идем к воротам, я стараюсь идти впереди, чтобы сзади муж шел. По спине мороз идет. Молча пришли на остановку. Сестра ко мне поворачивается и спрашивает: «Слышала?». Оказывается, она то же самое слышала, тоже ощущала холод и тоже не хотела меня напугать. Муж сказал, что мы пришли обе бледные и испуганные.

***

Мне было тогда лет 10-12, семья наша жила в небольшом таежном поселке на Урале. Рядом с нами жили пенсионеры — Максим и Лидия. К ним иногда приезжал сын из города. Лидия была немного не в себе. Рассказывали, что у нее заболела и умерла 17-летняя дочь и после этого она стала не совсем нормальная. Она было необщительная, если что-то спрашивали, нормально отвечала, но иногда на нее что-то находило, особенно когда она ходила к колодцу за водой. Встанет и в колодец долго-долго смотрит. Я иногда видела ее у колодца и начинала думать: «что она там видит? А вдруг, когда я приду за водой и стану черпать ее ведром, я там что-то страшное увижу». Побаивалась в колодец заглядывать.

Однажды Максим уехал в соседний поселок, и соседка пришла и попросила маму, чтобы я у нее в эту ночь переночевала, так как он предупреждал, что может на ночь не приехать. Это была зима, солнечный день, мне было хорошо, накаталась на санках и я согласилась. Вечером соседка пришла за мной. Мы с ней попили у нее чаю, посидели возле печки, она мне что-то рассказывала. Потом постелила мне в маленькой комнатке с двумя кроватями и легла спать в другой комнате за деревянной перегородкой. Я быстро уснула. Просыпаюсь резко и такое тревожное чувство, не могу понять, где я. На улице снег и луна, в доме светло.

Вспомнила, что я у соседей. Кровать напротив меня застелена покрывалом. Не пойму, мне страшно почему-то. Все кажется, что на той кровати кто-то есть. Вижу в лунном свете, что нет никого, а лечь и закрыть глаза боюсь. Слышу, что у входной двери потрескивают половицы. В мороз деревянные дома потрескивают всегда. Но это половицы, а не стены потрескивают. Ужас накатывает. Еще не даю себе отчет, чего я боюсь. Бабуля за перегородкой дощатой посапывает. А я едва сдерживаюсь, чтобы не завопить. Впечатление, что дома кто-то есть еще. Чувствую присутствие, никого не вижу.

Я, наверно, полчаса пыталась бороться с этим ужасом. Потом вскочила с кровати и побежала босиком к дверям. Нашарила крючок, открыла, сунула босые ноги в какие-то галоши, схватила с вешалки фуфайку, вылетела в сени. Там темнота кромешная, чужой дом. Шарю руками, ищу дверь и запор на двери. Выбежала на улицу, потеряла эти большие галоши и побежала домой. Хорошо, что дома по соседству. Стучала в запертые ворота, орала таким голосом диким, выбежали родители, перепугались. Время 3 часа ночи. Оттерли мне ноги. Объяснить толком не могла, почему было так страшно.

***

На нашей улице были две многодетные семьи, и всегда было шумно. Летние каникулы. Мы играем в конце дня на нашей улице в лапту. Орем, бегаем, спорим. Уже сумерки, родители время от времени пытаются загнать нас по домам. А у нас самый разгар игры! И вдруг кто-то кричит и показывает пальцем.

Видим, что невысоко, чуть выше крыш, над улицей летит непонятно что в виде головешки из костра. Продолговатый предмет со светящимися пятнышками, точно как тлеющее полено.

Пролетает над нами к дому соседей и падает в трубу. По крыше вниз скачут искорки и тухнут. Вдруг кто-то из детей завопил от страха, остальные подхватили и помчались по домам.

В поселке несколько человек в разное время видели такую летающую головешку, которая летела в сторону дома наших соседей.

Автор - Викторовна.
Источник.

Сегодня, 08:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 436Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Частный дом летний день пузыри смерть соседки кладбище заброшенная могила страшный звук скрип половиц некто головешка

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 10:19
+7
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 548
Вот это истории! С удовольствием почитала! Все истории выглядят очень правдивыми и очень жуткими.
И всё-таки думается мне, что у жителей деревень мистики в жизни гораздо больше, чем у городских.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:22
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 906
Большинство историй это сплошная психсоматика. За шары и головешки не скажу, может и вправду летали и вправду это что-то потустороннее.Остальное все страхи и больше ничего.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:29
+8
Группа: Посетители
Репутация: (293|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 561
Цитата: Jako tako
И всё-таки думается мне, что у жителей деревень мистики в жизни гораздо больше, чем у городских.

Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 524
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Jako tako
И всё-таки думается мне, что у жителей деревень мистики в жизни гораздо больше, чем у городских.


Порадовали! smeh
Истории понравились, прям зачиталась) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 548
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Jako tako
И всё-таки думается мне, что у жителей деревень мистики в жизни гораздо больше, чем у городских.



Кстати, да laughing
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: Славянин777
Сегодня, 13:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 314
Здравствуйте!
Интересные Истории!+++
Мистика действительно имеет место быть!
В одном месте даже расхохотался от души!)))

"Смотрю, а муж на нас смотрит как-то странно. Идем к воротам, я стараюсь идти впереди, чтобы сзади муж шел. По спине мороз идет."

Вот женщины...)
Как по квартире в мундире с генеральскими погонами бегать и Любимому Супругу Приказы Отдавать, так Все Бесстрашные Амазонки!)
А как могилы на кладбище "Стонать" начинают, так сразу ходу от греха и Супруга в арьергард.
Если уж покойнички кинуться догонять, в надежде полакомиться человеченкой, то пусть с него и начинают...)))
Спасибо за Интересные Истории!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:29
+5
Группа: Посетители
Репутация: (293|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 561
Я бы свою дочь ночевать к не совсем нормальной женщине не пустила. Точка.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#8 написал: акжана
Сегодня, 13:42
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1096|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 250
Хорошие истории! Про уральскую мистику и неопознанные объекты ходят много рассказов.
Лидия, та которая была слегка в не себе, не зря вглядывалась в колодец и явно боялась оставаться дома одна на ночь. У людей после сильного душевного стресса, порог иммунитета на запредельное очень низкий и они иногда видят потусторонний мир. А у ребенка были просто ночные страхи в чужом доме.
Последний сюжет (про огненное полено) надо понимать был про визит покойника. Наверное у соседей было не все ладно, раз огненный змей по ночам прилетает . ++ +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#9 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 21
Цитата: Баба Клава
Большинство историй это сплошная психсоматика. За шары и головешки не скажу, может и вправду летали и вправду это что-то потустороннее.Остальное все страхи и больше ничего.

точно
Зарегистрирован: 20.06.2017
#10 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 14:03
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1232|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 829
Страшненькие случаи, конечно. Мы какой-то странный свет видели из окна дома однажды, как будто иллюминаторы светились вдалеке, хотя в той стороне не могло быть никаких иллюминаторов, там лес. И похожие иллюминаторы я видела, когда ночью однажды ехали вдоль полей из одного города в другой. Может, привиделось? Так или иначе, то, что остается загадочным и без ответов - всегда напугает. За истории плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#11 написал: Ksenya078
Сегодня, 14:58
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Комментариев: 2 640
Люблю про всякие такие случаи почитать! Подборка супер. В истории верю,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#12 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:33
+2
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Репутация: (61|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 753
По первой истории: прилетали родственники и близкие уже давным-давно умершие, встречали бабу Полю, как новоприбывшую.
По второй не могу ничего сказать, информация скудная.
Над третьей историей хохотал.
По четвёртой сложно что-либо сказать. Удивительно, что никто не пытался исследовать это явление, раз несколько раз видели. +
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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