Мои мистические истории о страшном и необъяснимом

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Напишу про небольшие странные случаи, которые случились со мной, и о которых я услышала от свидетелей явлений.Мама живет в частном доме. Когда была в силе, часто что-то пекла, у нее такие пироги замечательные получались. Прихожу как-то к маме. Она сидит за столом с дочкой моего брата. Сидят за столом возле окна, едят пирожки, пьют чай. Сразу с порога начинают мне наперебой говорить: «а мы такое видели! Только что! 5 минут назад пролетели мимо окна над грядками несколько идеально круглых шаров.Так неспешно, немного все отличаются размером, величиной как средний мяч. Легкие по виду, как мыльные пузыри. И такие все яркие, переливающиеся разными цветами. Летели целенаправленно, спокойно, как будто кто-то шел и вел их на ниточке. И улетели в сторону соседей, к бабе Поле. Из окна, сколько смогли, наблюдали, на улицу не вышли, так как, несмотря на то, что было лето, день, солнце, почему-то было страшно». Я помогла им есть пирожки, а через час-полтора мы с Леной пошли по домам. Вышли во двор, а у соседей какая-то суета, вышли со двора, на улице соседка из дома напротив говорит: «баба Поля умерла».***Я жила на Урале. Приехала ко мне в гости сестра Надя. Мой муж работал по скользящему графику и в будний день у него получился выходной. Решили съездить на кладбище на могилу бабушки по отцу. Кладбище далеко от города, расположено в лесу, расширяется все дальше в лес, деревья частично вырубаются и с трех сторон забор, а задняя часть кладбища без забора переходит в лес. Это была осень, холодно, безветренно, птицы не поют, листья еще не опали. В лесу тихо-тихо. Кладбище безлюдное, будний день.Мы посидели возле могилки, поговорили, повспоминали, оставили конфет, печенек. Ехать не близко и перед тем, как пойти на автобус, решили с сестрой сбегать в лесок. Идем с ней вглубь, там могилы свежие почти в лесу. Ушли подальше в лес, где уже точно лес. Идем обратно и проходим мимо небольшой могилы.Уральская земля каменистая и с могил камни, которые попадаются в земле, стараются убрать. А тут такие камни лежат, могилка провалилась и ни креста, ни памятника. Мы прошли ее и говорим друг другу, что заброшено и камни не убраны, и маленькая такая, как детская. Только прошли, и я вдруг слышу сзади звук, такой страшный, или как будто продолжительный тяжелый стон или как будто со стоном, с натугой было что-то сказано. Со стороны этой могилки. Я сразу обмерла, боюсь реагировать, стараюсь идти спокойно, чтобы сестру не напугать.Посматриваю на нее, вроде она нормально. А самой страшно так, что хочется бегом помчаться. Подошли к мужу, и пошли с кладбища. Идем, молчим. Смотрю, а муж на нас смотрит как-то странно. Идем к воротам, я стараюсь идти впереди, чтобы сзади муж шел. По спине мороз идет. Молча пришли на остановку. Сестра ко мне поворачивается и спрашивает: «Слышала?». Оказывается, она то же самое слышала, тоже ощущала холод и тоже не хотела меня напугать. Муж сказал, что мы пришли обе бледные и испуганные.***Мне было тогда лет 10-12, семья наша жила в небольшом таежном поселке на Урале. Рядом с нами жили пенсионеры — Максим и Лидия. К ним иногда приезжал сын из города. Лидия была немного не в себе. Рассказывали, что у нее заболела и умерла 17-летняя дочь и после этого она стала не совсем нормальная. Она было необщительная, если что-то спрашивали, нормально отвечала, но иногда на нее что-то находило, особенно когда она ходила к колодцу за водой. Встанет и в колодец долго-долго смотрит. Я иногда видела ее у колодца и начинала думать: «что она там видит? А вдруг, когда я приду за водой и стану черпать ее ведром, я там что-то страшное увижу». Побаивалась в колодец заглядывать.Однажды Максим уехал в соседний поселок, и соседка пришла и попросила маму, чтобы я у нее в эту ночь переночевала, так как он предупреждал, что может на ночь не приехать. Это была зима, солнечный день, мне было хорошо, накаталась на санках и я согласилась. Вечером соседка пришла за мной. Мы с ней попили у нее чаю, посидели возле печки, она мне что-то рассказывала. Потом постелила мне в маленькой комнатке с двумя кроватями и легла спать в другой комнате за деревянной перегородкой. Я быстро уснула. Просыпаюсь резко и такое тревожное чувство, не могу понять, где я. На улице снег и луна, в доме светло.Вспомнила, что я у соседей. Кровать напротив меня застелена покрывалом. Не пойму, мне страшно почему-то. Все кажется, что на той кровати кто-то есть. Вижу в лунном свете, что нет никого, а лечь и закрыть глаза боюсь. Слышу, что у входной двери потрескивают половицы. В мороз деревянные дома потрескивают всегда. Но это половицы, а не стены потрескивают. Ужас накатывает. Еще не даю себе отчет, чего я боюсь. Бабуля за перегородкой дощатой посапывает. А я едва сдерживаюсь, чтобы не завопить. Впечатление, что дома кто-то есть еще. Чувствую присутствие, никого не вижу.Я, наверно, полчаса пыталась бороться с этим ужасом. Потом вскочила с кровати и побежала босиком к дверям. Нашарила крючок, открыла, сунула босые ноги в какие-то галоши, схватила с вешалки фуфайку, вылетела в сени. Там темнота кромешная, чужой дом. Шарю руками, ищу дверь и запор на двери. Выбежала на улицу, потеряла эти большие галоши и побежала домой. Хорошо, что дома по соседству. Стучала в запертые ворота, орала таким голосом диким, выбежали родители, перепугались. Время 3 часа ночи. Оттерли мне ноги. Объяснить толком не могла, почему было так страшно.***На нашей улице были две многодетные семьи, и всегда было шумно. Летние каникулы. Мы играем в конце дня на нашей улице в лапту. Орем, бегаем, спорим. Уже сумерки, родители время от времени пытаются загнать нас по домам. А у нас самый разгар игры! И вдруг кто-то кричит и показывает пальцем.Видим, что невысоко, чуть выше крыш, над улицей летит непонятно что в виде головешки из костра. Продолговатый предмет со светящимися пятнышками, точно как тлеющее полено.Пролетает над нами к дому соседей и падает в трубу. По крыше вниз скачут искорки и тухнут. Вдруг кто-то из детей завопил от страха, остальные подхватили и помчались по домам.В поселке несколько человек в разное время видели такую летающую головешку, которая летела в сторону дома наших соседей.Автор - Викторовна.

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