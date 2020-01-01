Просьба умершего ребенка

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:42 by

Наша семья жила почти напротив кладбища. И вот однажды к моим родителям пришла соседка (бабушке за 80) и стала рассказывать, что уже которую ночь ей сниться один и тот же сон.Во сне она слышит детский тихий и очень жалобный голосок, ребенок жалуется, что ему холодно. Самого ребенка во сне не видно, но бабушка уверенна, что она откуда-то его знает.Стали вспоминать, может, у кого из знакомых умер ребенок, но таких не оказалось. Но сон повторялся, и соседка стала бояться прихода ночи. Мама предложила ей ночевать у нас, но она отказалась.И вот через несколько дней приходит бабуля снова и рассказывает, что перед тем, как лечь спать, она прочитала молитву и решила поговорить с тем голосом, что приходит к ней во сне: «скажи, как я могу тебя найти и помочь?». С тем и легла спать. Сниться ей все тот же голос, но вместе с тем бабушка видит запавшую, как бы разрытую могилу.Утром она пришла к нам и с моими родителями решили обойти все кладбище. Я, сгорая от любопытства, пошла с ними. Где-то через час папа в самом дальнем углу кладбища, откуда начинались первые захоронения, нашел старую небольшую могилку с большой дырой и деревянным покосившимся крестом. Никакой надписи и тем более фотографии, естественно, на кресте не было, а могилу могли разрыть собаки. Взрослые решили, что это и есть могила того ребенка, голос которого соседка слышала во сне. Папа сходил за инструментом, и уже к обеду маленький холмик был приведен в порядок. Мама даже искусственные цветы поставила.С тех пор соседка перестала видеть этот сон, но мы все наблюдали в тот день, как над ее домом долго кружилась большая птица, похожая на журавля, но летала она довольно высоко, так что разглядеть точнее было сложно. Бабушка даже расплакалась, решила, что это душа покойного ребенка нас так благодарит. Но почему помощь эта душа просила у нашей соседки, так и осталось загадкой.Автор - Неля.

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