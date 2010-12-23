Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Видения Вики

Много историй из жизни про старые квартиры. Вот и мне подруга рассказала такую историю, но про новый и элитный дом. Теперь с её слов. Недалеко от нашего дома был магазин, точнее продуктовый старенький магазинчик. Сзади него было много кустарников, а дальше начинались гаражи. Потом этот участок выкупила строительная фирма. Гаражи и магазин снесли. Быстро построили жилой комплекс с собственной детской площадкой и паркингом. Заселились люди. Тогда я и познакомилась с Викой. Она с родителями и младшим братишкой переехала в этот дом. Она перевелась в наш класс, и мы сразу подружились. Нам было по 16 лет. Вместе ходили в школу и проводили время на площадке их дома. Но после определенных событий я туда больше не хожу. Сидим мы как-то вечером в беседке, и Вика увидела девушку, которая прошла мимо нас. Лицо бледное, волосы растрёпанные, даже глаз не было видно, одежда грязная и босиком. Так описала её подруга. Но я ее не видела, а может, просто не обратила внимание.

Вика сказала, что надо срочно уходить, и мы пошли к ней. Только мы подошли к её подъезду, я увидела, что на нашу лавочку в беседке села компания нетрезвых парней. Потом она видела ее в подъезде, пока мы ждали лифт. Вика сказала, что пойдем пешком, и мы шли на шестой этаж по ступенькам. И мы заметили, что лифт застрял.
Подруга рассказывала, что она встречала ее - и у двери квартиры, и в магазине, который находится на первом этаже их дома. А если что-то должно случиться, то эта девушка предупреждает Вику.

Мне стало жутко, и я перестала к ней приходить. Даже какое-то время с ней не общалась. Она казалась мне очень странной. Меня она пугала своими видениями. Подруга видела то, чего не видела я. Как это возможно? Но, так как учились мы в одном классе, то часто пересекались. У Вики не было близких подруг кроме меня, начались зачёты и скоро экзамены. Мы пришли ко мне готовиться. Моя мама услышала наш разговор, про эту странную девушку. И рассказала, что много лет назад за тем магазином, на месте которого построили жилой комплекс, в кустах нашли труп девушки. Её изнасиловали и убили. Может, это её душа ходит? А у Вики есть дар видеть то, чего не дано другим. Вот такая история. Я спросил подругу о будущем Вики, но девушка уехала учиться в другой город , и они больше не виделись.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24 by Serg2001Просмотров: 118Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Девушка видения подруга авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:06
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 825
Господи, не продлевай каникулы! (баба Клава стоит на коленях перед иконой) Пожалуйста, Пресвятая Богородица, избавь нас от искушений, отведи от греха, надоумь как сделать чтоб в запой не уйти. Не знаю как пережить нашествие школоты, хоть с сайта беги, ей богу.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Serg2001
Сегодня, 18:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 5
Цитата: Баба Клава
Господи, не продлевай каникулы! (баба Клава стоит на коленях перед иконой) Пожалуйста, Пресвятая Богородица, избавь нас от искушений, отведи от греха, надоумь как сделать чтоб в запой не уйти. Не знаю как пережить нашествие школоты, хоть с сайта беги, ей богу.

Бабуль, а есть огроничения на сайте? Вроде как 18+
А запой тоже не плохо, что под старость лет ещё делать. Наслаждаться жизнью smeh
Зарегистрирован: 12.10.2020
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.