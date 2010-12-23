Видения Вики

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:24

Serg2001 Просмотров: 118 Комментарии: 2 0 Сегодня, 16:24 by

Много историй из жизни про старые квартиры. Вот и мне подруга рассказала такую историю, но про новый и элитный дом. Теперь с её слов. Недалеко от нашего дома был магазин, точнее продуктовый старенький магазинчик. Сзади него было много кустарников, а дальше начинались гаражи. Потом этот участок выкупила строительная фирма. Гаражи и магазин снесли. Быстро построили жилой комплекс с собственной детской площадкой и паркингом. Заселились люди. Тогда я и познакомилась с Викой. Она с родителями и младшим братишкой переехала в этот дом. Она перевелась в наш класс, и мы сразу подружились. Нам было по 16 лет. Вместе ходили в школу и проводили время на площадке их дома. Но после определенных событий я туда больше не хожу. Сидим мы как-то вечером в беседке, и Вика увидела девушку, которая прошла мимо нас. Лицо бледное, волосы растрёпанные, даже глаз не было видно, одежда грязная и босиком. Так описала её подруга. Но я ее не видела, а может, просто не обратила внимание.Вика сказала, что надо срочно уходить, и мы пошли к ней. Только мы подошли к её подъезду, я увидела, что на нашу лавочку в беседке села компания нетрезвых парней. Потом она видела ее в подъезде, пока мы ждали лифт. Вика сказала, что пойдем пешком, и мы шли на шестой этаж по ступенькам. И мы заметили, что лифт застрял.Подруга рассказывала, что она встречала ее - и у двери квартиры, и в магазине, который находится на первом этаже их дома. А если что-то должно случиться, то эта девушка предупреждает Вику.Мне стало жутко, и я перестала к ней приходить. Даже какое-то время с ней не общалась. Она казалась мне очень странной. Меня она пугала своими видениями. Подруга видела то, чего не видела я. Как это возможно? Но, так как учились мы в одном классе, то часто пересекались. У Вики не было близких подруг кроме меня, начались зачёты и скоро экзамены. Мы пришли ко мне готовиться. Моя мама услышала наш разговор, про эту странную девушку. И рассказала, что много лет назад за тем магазином, на месте которого построили жилой комплекс, в кустах нашли труп девушки. Её изнасиловали и убили. Может, это её душа ходит? А у Вики есть дар видеть то, чего не дано другим. Вот такая история. Я спросил подругу о будущем Вики, но девушка уехала учиться в другой город , и они больше не виделись.

Ключевые слова: Девушка видения подруга авторская история

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