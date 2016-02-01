Подруга юности

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 400 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 05:41 by

Была у меня подруга Вика. С юности сильно дружили. Она с 16-ти лет одна осталась (мать убили, отец спился), и наша семья помогала ей, пока она не устроилась на первую работу и не стала сама себя обеспечивать. В общем, была она мне, как сестра. Потом прошло время, я вышла замуж и уехала, а Вика родила двоих детей, и не получилась у нее жизнь. Водка поначалу, потом тяжелые наркотики, детей забрали - короче, жесть.И вот приезжаю я к родителям в гости. Посидели, наговорились, и тут брат мне говорит:- Идем к нам. Винца попьем, под гитару поорем, чтобы родителям не мешать. А утром все вместе сюда придем.(А я, когда уезжала, брату квартиру свою оставила со всей мебелью, посудой и прочей ерундой. Я в другой стране, все есть, а отношения с братом идеальные были. Он мне ближе и роднее всех на свете был).И вот сидим мы втроем: я, брат и его жена Танюха. На часах 4:15 (я на часы тогда посмотрела). Вдруг открывается дверь, забегает Вика, вся растрепанная, запыхавшаяся, руки ободраны до крови, лицо грязное, одежда оборвана. Бежит на кухню, наливает себе чашку пол-литровую воды и залпом ее выпивает. Мы сидим с офигевшими мордами, ни слова сказать не успеваем, а она нам:- Пить. Мне так хочется пить! Мать, не обижайся, но пойти больше не к кому, а поболтать времени ни секунды нет, пора мне, - и убегает.Я говорю:- Это что сейчас было?Танька на брата зашипела:- Ты дверь, что ль, не закрыл?А он смотрит на нас и говорит:- Я не знаю, что это было, но зайти она не могла к нам. Во-первых, дверь закрыта на замок (ходил, проверял). Во-вторых, ЛИФТ НЕ ПРИЕЗЖАЛ!(А чтобы понятней было - к нам так просто в подъезд зайти невозможно было. На первом этаже консьержка - это раз. Не пропустила бы Вику в том виде, в котором она была. Дверь, ведущая на лестницу, на ночь закрывалась, и на верхние этажи подняться можно было только лифтами (2 штуки в подъезде). А когда лифт ехал, нам слышно через стену.)В общем, мы побубнили, что консьержка, видимо, каким-то образом Вику пропустила, а лифт мы не слышали, потому что не обратили на него внимания, и расползлись по комнатам спать.Днем идем к родителям, встречаем знакомых, и они нам: "Слыхали? Вика из 43-го ночью сгорела!" Мы не поверили: как сгорела, если она к нам под утро прибегала? Заходим домой (к родителям), и мама выдает:- Вика то ли пьяная, то ли еще под чем она там была, но уснула с сигаретой. Дома помойка - все вспыхнуло, как спичка! Приехала одна машина пожарная - что-то с рукавом пожарным случилось - ТУШИТЬ НИКАК! Пока дождались вторую машину - ничего ни от квартиры, ни от Вики не осталось.Говорю:- Во сколько это случилось?Мама отвечает:- Где-то около четырех утра. Я видела этот пожар. (Дома у нас друг напротив друга стоят).Сели мы втроем и рассказали, как приходила Вика к нам воды попить под утро....Были мы в ту ночь не в дрова, чтобы галюн один на троих поймать. Никогда до такой степени не напивались. Вику до этого я 15 лет не видела. А когда этим же вечером вернулись домой (к брату), та чашка, из которой Вика пила, выскальзывает у меня из рук и вдребезги разбивается.Снилась потом подружка мне часто.Автор - Gemeter.

Ключевые слова: Подруга пожар чашка пожарные смерть

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