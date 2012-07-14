Душа умершей бабушки была со мной рядом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 89 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:12 by

Когда умерла моя бабушка, мне было 14 лет, и я все это отчетливо помню. Я ее очень любила, но подойти к гробу и попрощаться с ней я не могла, очень боялась.Мама уговорила, можно сказать, настояла, сказав, что это в последний раз я смогу увидеть бабушку и нельзя не попрощаться, чтобы ее душа не обиделась на меня. Я пересилила себя, где-то ради мамы, для которой смерть бабушка было большим горем, где-то и из-за бабушки, которая меня очень любила, я подошла к гробу.Меня поразил вид умершей бабули, которая совсем была на себя не похожа, лежала, как совершенно чужая женщина. У меня еще тогда мелькнула мысль, что, может, бабушка жива в больнице, а нам по ошибке привезли чужую умершую женщину. Только хотела сказать об этом маме, как та подтолкнула меня, чтобы я поцеловала бабушку в лоб (так принято прощаться с умершими родственниками).Лоб был такой холодный, что я резко отшатнулась, повалив при этом венок, прислоненный к гробу. Все старушки стали шептаться, что это не к добру, что упавший венок накличет беду и предвещает скорую смерть кого-то из родных.Я так испугалась, что это из-за меня может умереть мама или папа, что у меня случилась истерика, я забежала в свою комнату и стала плакать. На меня никто не обращал внимания, так как все были заняты похоронами, успокаивали маму.Я сидела такая одинокая и несчастная и вдруг почувствовала, что мне кто-то положил руку на голову и стал гладить мои волосы, как это всегда делала бабушка. Я подумала, что это зашла мама, чтобы меня успокоить, но в комнате никого не было.Мне даже показалось, что я слышу запах бабушкиных рук, но рука была теплая, а бабушки ведь уже нет в живых. Только теперь я поняла, что это бабушка меня успокаивала, что ее душа тогда еще находилась с нами.Автор - Тамара.

Ключевые слова: Бабушка смерть гроб поцелуй в лоб венок слезы запах рук душа

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