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Истории из жизни

Душа умершей бабушки была со мной рядом

Когда умерла моя бабушка, мне было 14 лет, и я все это отчетливо помню. Я ее очень любила, но подойти к гробу и попрощаться с ней я не могла, очень боялась.

Мама уговорила, можно сказать, настояла, сказав, что это в последний раз я смогу увидеть бабушку и нельзя не попрощаться, чтобы ее душа не обиделась на меня. Я пересилила себя, где-то ради мамы, для которой смерть бабушка было большим горем, где-то и из-за бабушки, которая меня очень любила, я подошла к гробу.

Меня поразил вид умершей бабули, которая совсем была на себя не похожа, лежала, как совершенно чужая женщина. У меня еще тогда мелькнула мысль, что, может, бабушка жива в больнице, а нам по ошибке привезли чужую умершую женщину. Только хотела сказать об этом маме, как та подтолкнула меня, чтобы я поцеловала бабушку в лоб (так принято прощаться с умершими родственниками).

Лоб был такой холодный, что я резко отшатнулась, повалив при этом венок, прислоненный к гробу. Все старушки стали шептаться, что это не к добру, что упавший венок накличет беду и предвещает скорую смерть кого-то из родных.

Я так испугалась, что это из-за меня может умереть мама или папа, что у меня случилась истерика, я забежала в свою комнату и стала плакать. На меня никто не обращал внимания, так как все были заняты похоронами, успокаивали маму.

Я сидела такая одинокая и несчастная и вдруг почувствовала, что мне кто-то положил руку на голову и стал гладить мои волосы, как это всегда делала бабушка. Я подумала, что это зашла мама, чтобы меня успокоить, но в комнате никого не было.

Мне даже показалось, что я слышу запах бабушкиных рук, но рука была теплая, а бабушки ведь уже нет в живых. Только теперь я поняла, что это бабушка меня успокаивала, что ее душа тогда еще находилась с нами.

Автор - Тамара.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 89Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Бабушка смерть гроб поцелуй в лоб венок слезы запах рук душа

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 16:13
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Первая ИиЖ, в которую верю на сто процентов, сам чувствовал подобное!

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#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:14
+1
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Думаю что такое возможно вполне. Маме девочки строгий выговор. Нужно прислушаться было к дочери, не надо было давить и заставлять на похороны идти. Раз боялась то пусть бы дома сидела. А уж целовать покойницу это вообще из ряда вон.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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