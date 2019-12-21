Нельзя брать вещи умершего человека

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 611 Комментарии: 5 +9 Вчера, 19:31 by

Давно известно, что у покойников нельзя ничего брать и нельзя быть у них в долгу. Когда хоронили моего дедушку, мой дядя, папин брат, снял с руки покойного деда часы, когда-то подаренные ему, как передовику производства.Он очень любил эти часы, гордился ими, никогда не снимал и, когда болел, попросил бабушку похоронить его в часах. Так и сделали, положили ему в гроб еще и очки, медали, которые он заслужил не только на фронте, но и на заводе. Так принято хоронить человека, отдавая ему туда с собой те вещи, которые ему были дороги при жизни. И когда бабушка увидела, что дядя снял с дедушкиной руки часы, сильно рассердилась. Да и моего отца сильно возмутило то, что в такой момент брат думал о часах. Ему запретили их брать, а так как уже нужно было ехать на кладбище, то часы не надели на руку, а положили рядом. Никто даже подумать не мог, что дядя незаметно для всех взял их обратно. В то время мало кто верил в Бога и загробную жизнь, кроме старых людей, вот он и решил, что никто не узнает (жил он в другом городе), а деду уже все равно.Со дня похорон прошло полгода, на сорок дней дядя не приехал, сказал, что ехать далеко, и они помянут отца у себя дома с друзьями и знакомыми. Но как позже мы узнали, ему было не до поминок. И вот, он позвонил папе, попросил срочно приехать, сказал, что он очень болен. Мой папа бросил все и помчался к нему. Застал он брата уже лежачим, тот очень исхудал, был весь какой-то нервный. Папе он сказал, что врачи не могут поставить диагноз, а ему с каждым днем все хуже и хуже. Папа понял, что брат что-то не договаривает, и настоял на откровенном разговоре. Оказалось, что дяде почти каждую ночь снится дедушка, очень сердитый, и все время повторяет одну и ту же фразу: «Ты за это заплатишь». Сначала он не мог понять, почему он это говорит, но потом потерял и аппетит, и сон, попал в больницу, лечение не помогло, и жена забрала его домой.Папа сразу вспомнил о часах, спросил, где они, и дядя признался, что у него, не устоял и забрал. Папа позвонил бабушке, все рассказал, спросил что делать. По совету бабушки папа взял часы, поехал к городскому кладбищу на похороны, там попросил родственников усопшего человека положить часы к нему в гроб, чтобы он «передал» их дедушке. Дядю же заставил мысленно извиниться перед умершим отцом. Через неделю дядя почувствовал себя лучше, а через месяц уже вышел на работу. Если бы мне рассказал кто-то посторонний, я бы не поверила в такую мистику.Автор - Анна.

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