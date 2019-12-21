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Истории из жизни

Нельзя брать вещи умершего человека

Давно известно, что у покойников нельзя ничего брать и нельзя быть у них в долгу. Когда хоронили моего дедушку, мой дядя, папин брат, снял с руки покойного деда часы, когда-то подаренные ему, как передовику производства.

Он очень любил эти часы, гордился ими, никогда не снимал и, когда болел, попросил бабушку похоронить его в часах. Так и сделали, положили ему в гроб еще и очки, медали, которые он заслужил не только на фронте, но и на заводе. Так принято хоронить человека, отдавая ему туда с собой те вещи, которые ему были дороги при жизни. И когда бабушка увидела, что дядя снял с дедушкиной руки часы, сильно рассердилась. Да и моего отца сильно возмутило то, что в такой момент брат думал о часах. Ему запретили их брать, а так как уже нужно было ехать на кладбище, то часы не надели на руку, а положили рядом. Никто даже подумать не мог, что дядя незаметно для всех взял их обратно. В то время мало кто верил в Бога и загробную жизнь, кроме старых людей, вот он и решил, что никто не узнает (жил он в другом городе), а деду уже все равно.

Со дня похорон прошло полгода, на сорок дней дядя не приехал, сказал, что ехать далеко, и они помянут отца у себя дома с друзьями и знакомыми. Но как позже мы узнали, ему было не до поминок. И вот, он позвонил папе, попросил срочно приехать, сказал, что он очень болен. Мой папа бросил все и помчался к нему. Застал он брата уже лежачим, тот очень исхудал, был весь какой-то нервный. Папе он сказал, что врачи не могут поставить диагноз, а ему с каждым днем все хуже и хуже. Папа понял, что брат что-то не договаривает, и настоял на откровенном разговоре. Оказалось, что дяде почти каждую ночь снится дедушка, очень сердитый, и все время повторяет одну и ту же фразу: «Ты за это заплатишь». Сначала он не мог понять, почему он это говорит, но потом потерял и аппетит, и сон, попал в больницу, лечение не помогло, и жена забрала его домой.

Папа сразу вспомнил о часах, спросил, где они, и дядя признался, что у него, не устоял и забрал. Папа позвонил бабушке, все рассказал, спросил что делать. По совету бабушки папа взял часы, поехал к городскому кладбищу на похороны, там попросил родственников усопшего человека положить часы к нему в гроб, чтобы он «передал» их дедушке. Дядю же заставил мысленно извиниться перед умершим отцом. Через неделю дядя почувствовал себя лучше, а через месяц уже вышел на работу. Если бы мне рассказал кто-то посторонний, я бы не поверила в такую мистику.

Автор - Анна.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:31
Вчера, 19:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 611Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Дедушка похороны часы дядя сорок дней поминки болезнь просьба гроб выздоровление

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Комментарии

#1 написал: Славянин777
Вчера, 22:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (227|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 306
Здравствуйте!
Очень Поучительная История!+++
Я уже как-то писал в одном из комментариев, но повторюсь.
У моего хорошего знакомого умер отец фронтовик.
Так его мама, все медали и награды отца (своего мужа), положила ему в гроб со словами:
- Он их заслужил, пусть они с ним и остаются!
Чудом мой знакомый уговорил мать оставить Орден Красной Звезды, в качестве памяти от деда внукам...
Видимо действительно такая традиция существует...
Спасибо Вам за Историю!
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 22:51
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 807
Да сам себя дядя накрутил, совесть она все равно в подсознании заложена. У некоторых глубоковато, но она все равно есть. Понял дядя, что накосячил сильно перед папой. А как часы передали так и успокоился. Типа все исправил и долг свой сыновний выполнил. Вот и оклемался. Все проще некуда.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: nerenga
Вчера, 23:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 733
Да, согласна с Бабой Клавой. Совесть была где-то глубоко , и он ею не пользовался
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#4 написал: daytaler
Сегодня, 01:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 419
Так что же это получается?А-а?С ваших слов, совесть — это разумное сознание?Ведь только разум может сфабриковать целый ролик, в котором дедушка грозится расплатой.Здесь тебе: и видеокартинка, и звуковая дорожка; так еще все это демонстрируется через мозг Духу, то есть Личности.Волна вошла в мозг, затем перед пинеальной железой, преобразилась в 3D экран, так еще и звучит в стерео-режиме .Так что же с этого выходит?А то, что тело — это компьютер на ножках.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: xlarafitum
Сегодня, 03:39
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 198
Правильно сделали, что передали, кладбищенская земля едина. + за историю, таких случаев не мало, поэтому верю.
Зарегистрирован: 27.01.2013
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