Портал в лесу

Kiria Просмотров: 881 Комментарии: 8 +15 Вчера, 18:51 by

События, о которых пойдет речь, произошли в начале 1980-х годов. Михаил взял отпуск и решил провести часть его в тайге вместе с другом Василием и его 17-летним сыном Костей. Стоял август, самый сезон охоты на боровую дичь. Мужики собирались пострелять рябчиков, а может, и глухарей. Добрались до заброшенной избушки, где и остановились.Василий с сыном решили пойти вниз по ручью, а Михаил со своей собакой - лайкой по кличке Пальма - остался в сосняке на склоне горы. Встретиться договорились у избушки. Провожая своих товарищей взглядом, Михаил минут через пять неожиданно потерял их из виду. Только что он их видел, и вдруг они исчезли, хотя местность там, где отец с сыном шли, достаточно открытая - редкие деревья и кустарник.Забеспокоившись, Михаил поспешил вниз к ручью в надежде, что Василий и Костя спустились к воде, но на берегу никого не было. Не зная, что и думать, он отправился к кривой березе, рядом с которой видел отца с сыном перед тем, как они исчезли.Возле дерева на влажной земле хорошо были видны две цепочки следов, которые внезапно обрывались у лежащего на краю тропинки большого гранитного валуна. Такое было ощущение, что люди просто взлетели! Михаил хотел пройти вперед по тропинке, обогнув валун, но его опередила Пальма. Пробежав метра два, она вдруг будто растворилась в воздухе! Михаил опешил, затем поднял с земли камешек и легонько бросил его вперед. И камень, который по всем законам физики должен был упасть на тропинку, вдруг просто исчез! Не веря своим глазам, Михаил бросил туда же сосновую шишку, она тоже пропала, не долетев до земли. И охотнику вдруг вспомнились слова пожилой бурятки, с которой он много лет назад ехал в поезде по Забайкалью:- Бойся рыжей головы, текучей воды и пустого места! - сказала она Михаилу, тогда еще молодому парню, когда тот поделился с ней хлебом и салом.Вскоре женщина сошла на своей станции, и в ту же ночь сбылось ее первое предсказание. Какой-то рыжий щуплый мужичонка попытался "увести" чемодан у спящего Михаила. Тот вовремя проснулся и догнал вора в тамбуре, где между ними завязалась борьба. Блеснул нож, но, к счастью, парнишке помогли вышедшие покурить в тамбур люди. Бандит сумел вырваться и, бросив нож и чемодан, спрыгнул с подножки поезда.Через несколько лет сбылось и второе предсказание старой бурятки. Переходя зимой реку, Михаил провалился под лед, но стоявшие на берегу люди, увидев это, бросили ему доски и веревку, вытащив из полыньи в последний момент, когда Михаил уже совсем обессилел.А вот что касается "пустого места" - долгие годы оставалось загадкой. Неужели сегодня он встретил последнюю опасность? Что было бы, войди он туда? Ведь исчезли же его товарищи и Пальма в этом пустом месте!С тяжелым сердцем отправился Михаил на кордон, где жил знакомый ему лесник Маркелыч. Может он что-то подскажет? Да и в милицию сообщить надо, что люди пропали. Благо на кордоне есть рация. Но вот жив ли лесник? Лет пять назад он сильно болел. Часа через полтора ходьбы, Михаил добрался до кордона. Маркелыч, мужчина лет 65, пригласил гостя в дом, где хозяйничала молодая беременная женщина, а в люльке спал ребенок. Усадив за стол, Маркелыч угостил Михаила квасом. Выслушав рассказ об исчезновении людей, сказал:- Знаю то место, это у Аксиньиного лога. Ты не переживай особо, даст Бог, они завтра туда же выйдут. Эта "дыра", когда открывается, обычно людей через сутки "выпускает". Но не всегда, правда. Когда-то там женщина пропала из староверов, в честь нее и лог назвали. Да и сейчас люди иногда теряются. А вот мне повезло.И Маркелыч поведал Михаилу свою историю, как года три назад он, идя вдоль лесного ручья (где и раньше, кстати, проходил не раз, но без приключений), услышал вдруг странный гул, виски сдавило. Потом все звуки исчезли, все вокруг как будто сдвинулось, поплыло. Внезапно Маркелычу стало очень легко, в душе поселилась небывалая радость, тело наполнилось силой, бодростью. И даже солнце, казалось, засияло во сто крат ярче! А места вокруг вроде бы знакомые, да не те. Не было раньше справа ни этого леса, ни зарослей боярышника на опушке. Какое-то время Маркелыч находился в таком вот приподнятом состоянии, а потом будто отключился. Когда очнулся, увидел себя сидящим на валуне. Все было так же, как и всегда, только вот ощущал он себя по-другому.Пожилой мужчина, вдовец, вдобавок имеющий увечья после встречи с медведем, вдруг почувствовал себя молодым. Перестали болеть рука, нога, ныть кости, прибыло сил. Маркелыч хорошо помнил, что с ним произошло, но сколько это продолжалось, сказать бы он не смог: часов при нем не было. Вернувшись домой, по беспокойному поведению домашних животных и скота он сообразил, что они не кормлены, и сделал вывод, что отсутствовал примерно сутки. Обретенные силы не покинули Маркелыча и со временем. Вскоре он привел в дом молодую жену - дочь давних знакомых из соседней деревни. У них родился сын, а сейчас они ожидали появления еще одного малыша.Переночевав у лесника, Михаил отправился к тому самому месту у кривой березы в надежде встретить пропавших друзей. С замиранием сердца смотрел он на тропинку за валуном: а вдруг в этот раз не отдаст "дыра" свою добычу, что тогда? Михаил почти задремал, сидя на пеньке, когда услышал знакомый голос:- А ты что здесь сидишь?Смотрит - перед ним Василий и Костя стоят - немного растерянные, явно не понимая, как здесь оказались. По их словам, они в прекрасном настроении шли по тропинке, собираясь зайти в лесок на пригорке поохотиться, как внезапно оказались там, откуда пришли! Долго не могли поверить отец с сыном, что отсутствовали целые сутки!Кстати, у Кости, у которого было небольшое смещение лицевых костей (последствия родовой травмы), исчезли все признаки асимметрии. Лицо словно встало на место! А у его отца исчезла ранняя седина, зато появился молодой блеск в глазах. На вопрос: "Была ли с ними Пальма?", - товарищи Михаила лишь пожимали плечами. А ведь всего на десять или пятнадцать минут позже она устремилась вслед за ними. Ждали собаку три дня, но "дыра" не отдала Пальму обратно. Погоревал Михаил о ней, но утешала такая мысль: верная Пальма взяла на себя судьбу своего хозяина, ведь мог и он остаться навсегда в этом "пустом месте" - не зря было ему предостережение!Вскоре друзья уехали из Аксиньиного лога и больше в те места не возвращались.Автор - неизвестен.

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