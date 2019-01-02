Голос в пустом сквере

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бастинда Просмотров: 40 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 22:27 by

Это произошло давно, когда моей дочери было семь лет. Жили мы тогда в тихом пригороде, ещё жива была моя мама, был жив мой пёс, и я в то время ещё не развелась со своим благоверным. Дочурка окончила первый класс, была разумна и дисциплинирована, совсем не как я в её возрасте. Были летние каникулы. С утра я уезжала на работу, моя мама везла дочь на занятия балетом, возвращала домой, заставляла пообедать и выпускала в сквер - гулять с другими детьми.Сквер находился позади дома и был со всех сторон окружён домами. Он был далеко от оживлённых трасс, большинство соседей друг друга знали, и чужие в этот сквер не заходили. В любое время на скамейках сидели бабушки, и среди них моя хорошая знакомая - баба Клара, всегда норовивщая угостить дочь конфетами. Неподалеку располагалась большая песочница с молодыми мамами и их чадами, а поодаль – собачья площадка, где я выгуливала своего верного Робика и знала в лицо каждую собаку с хозяином. В сквере на лужайке росла группа густых кустов, в середине которых была полянка примерно два на два метра. Там стоял старый низенький стол, и было много игрушек. Там дети сделали "штаб-квартиру", где они часто собирались и играли. Единственный малозаметный вход на ту полянку был напротив скамеек, где всегда сидели всевидящие бабушки, так что играть там было вполне безопасно, и ни я, ни другие родители не беспокоились за чад, когда их не было видно из окон. Всем этот сквер казался самым спокойным и мирным местом… Возможно, это только казалось.В тот день дочка то ли пришла в сквер слишком рано, то ли ещё что, но никого из детей там не оказалось. Самое странное, что и старушек на скамейках не было. Видно, какой-то сериал их любимый шёл в тот момент. Не было (что необычно) и мамаш в песочнице. И даже собачники с питомцами ушли. Девочка зашла в кусты на полянку, проверить, не играет ли там кто из друзей. Но там никого не оказалось. Она хотела сразу же вернуться домой, как вдруг очень явственно услышала:- Лезь быстро под стол и сиди тихо!Голос был не мужской, не женский, во всяком случае, она не могла этого определить. Что-то заставило послушаться этого очень требовательного голоса. Едва девочка забралась под стол, раздался шум листвы и веток. Кто-то продирался на полянку. Из-под стола дочь увидела чёрные мужские ботинки и края коричневых брюк. Тот, кто вошёл, стал ходить быстро по полянке туда-сюда, будто искал что-то. Или кого-то. Она хотела выглянуть, посмотреть, кто это, но какая-то сила заставила её сидеть, не двигаясь, будто сказал кто-то: "Сиди тихо, не шевелись, и всё будет хорошо". Но это уже не был тот отчётливый голос, слышимый со стороны. Во всяком случае, так дочь описывала это всё после. Походив по полянке, этот кто-то вышел. Под стол он так и не заглянул. Та же сила, заставившая не выглядывать из-под стола, удерживала её под столом ещё какое-то время. Потом девочка явственно почувствовала, что всё прошло, некая опасность миновала, и уже ничто не держит её под столом.Когда она вышла, к скамейкам уже шли бабушки, вскоре появились и друзья по играм, и дочь отвлеклась от страной ситуации. Когда она, наконец, рассказала это дома, мне это всё очень не понравилось. Кто входил на полянку среди густых кустов через малозаметный вход? Может, конечно, обычный прохожий, просто захотел пописать и зашёл в кусты… Но ничего такого он там не делал. Ходил туда-сюда, будто искал чего. Может, это был кто-то из родителей в поисках своего чада? Но отец бы позвал чадо, а тот кто-то вошёл молча и быстро. И как раз в тот очень редкий момент, когда в сквере никого не было. И буквально следом за девочкой. Совпадение ли все эти обстоятельства? Но главное: чей голос слышала моя дочь? Кто\что заставило её забраться под стол? Там была влажная земля, а она и тогда не была из тех, кто пачкает одежду. Голос… Можно всё, что угодно об этом думать, и про ангела-хранителя, и про ещё полно тому подобное. Я же думаю об этом голосе то, что я просто не знаю, что это такое и кто это был. В любом случае, я этому голосу благодарна.

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