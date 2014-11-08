Маленькая девочка на деревенском кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 544 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:33 by

История эта произошла с моей подругой. Далее рассказ пойдет с её слов.Поехали мы как-то с родителями на кладбище в деревню, где похоронены мои бабушка и дедушка. Кладбище было небольшим и старым, даже немного заросшим. Никого, кроме нас, там больше не было.Пока родители красили ограду, я решила немного прогуляться и посмотреть на старые могилы. Погода была сухая, безветренная, деревья были ещё зелёные, несмотря на разгар сентября. Ходила я и всматривалась в лица на могильных фотографиях.Хотела я уже было возвратиться к родителям, как увидела вдалеке маленькую девочку с двумя белыми косичками, одетую в школьную форму, которая плакала, как мне тогда показалось. Странно, подумала я, никого, кроме нас, здесь нет, так как кладбище маленькое, если кто-то бы пришёл, мы бы обязательно увидели. А тут маленькая девочка лет семи, одна, в школьном платье и к тому же ещё плачет. Может, потерялась?Я решила подойти к ней и спросить, где её родители, и почему она плачет. Иду в её сторону, она же, увидев меня, прибавила шаг, тогда я тоже ускорилась. Девочка забежала за большую берёзу, что росла на одной из могил, и спряталась за ней. Я подошла к берёзе, а девочки там нет.Я оглядела всё кладбище, но её нет нигде. Меня это очень удивило, пока мой взор случайно не пал на ту могилу, где росла эта берёза. На фотографии была изображена эта девочка. Она была также в школьной форме и с двумя белыми косичками. А дата её смерти совпадала с сегодняшним днём — 11 сентября. Я была в недоумении, как же так, я сама видела эту девочку, гуляющую по кладбищу, словно живую?Я вернулась к родителям, они уже почти всё покрасили. Про девочку я рассказывать им ничего не стала, иначе сочли бы меня за сумасшедшую. Я просто попросила у них конфет и печенья, чтобы отнести на могилу к этой девочке, как оказалось, её звали Маша. Мы её помянули. Может, она таким способом хотела напомнить о себе, так как её могила была неухоженной и заросшей. А сама девочка умерла 14 лет назад.После этого мне в ту ночь приснилась эта маленькая девочка Маша, она уже улыбалась.Автор - Екатерина.

Ключевые слова: Подруга родители кладбище девочка береза могила сон улыбка

Другие, подобные истории: