Огонёк под ногами

Огонёк под ногамиСентябрь в этом году выдался погожий и мы, измученные самоизоляцией, решили провести отпуск в красивейшем месте Германии - Саксонской Швейцарии. Это место, где гармонично сочетаются красоты природы - леса, горы, водопады с историческими ландшафтами - замками и крепостями.
Короче, место во всех отношениях заманчивое для активного отдыха.
В тот день мы пошли к водопаду через лес, заблудились, прошли вместо трех семнадцать километров, я потеряла свой телефон.
Нашла его после того, как обратилась к духам леса и посыпала под кустик сухарики. Мой муж смотрел на меня как на идиотку. Вернулась назад и телефон лежал сбоку от тропинки, присыпанный листиками. Он у меня в рыжем чехле, как раз под стать осеннему лесу. Как будто кто-то вывел меня на него, иначе сроду не заметишь.
Дома, просматривая фотографии, я увидела странный огонек на фото у себя под ногами. Прошу комментариев, что это - блики при съемке или реально меня сопровождали местные привидения?
Короче, отпуск удался.
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Сегодня, 04:02 by слон и слоненокПросмотров: 422Комментарии: 4
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