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Истории из жизни

Огонёк под ногами

Сентябрь в этом году выдался погожий и мы, измученные самоизоляцией, решили провести отпуск в красивейшем месте Германии - Саксонской Швейцарии. Это место, где гармонично сочетаются красоты природы - леса, горы, водопады с историческими ландшафтами - замками и крепостями.
Короче, место во всех отношениях заманчивое для активного отдыха.

В тот день мы пошли к водопаду через лес, заблудились, прошли вместо трех семнадцать километров, я потеряла свой телефон.
Нашла его после того, как обратилась к духам леса и посыпала под кустик сухарики. Мой муж смотрел на меня как на идиотку. Вернулась назад и телефон лежал сбоку от тропинки, присыпанный листиками. Он у меня в рыжем чехле, как раз под стать осеннему лесу. Как будто кто-то вывел меня на него, иначе сроду не заметишь.

Дома, просматривая фотографии, я увидела странный огонек на фото у себя под ногами. Прошу комментариев, что это - блики при съемке или реально меня сопровождали местные привидения?

Короче, отпуск удался.

[img]http://Inked-DSC-9303-2-LI[/img]

Сегодня, 04:02 by слон и слоненокПросмотров: 422Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Отпуск телефон тропинка сухарики авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 07:31
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 14
мне кажется это блик.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:36
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 219
В каждой местности есть свои духи, например в лесах леший или какой-либо другой персонаж из местных.
Огонек на снимке смотрится как настоящий. Очень похоже на свечение от залежей торфа. Можно только гадать и сказать наверняка сложно.
С потерей телефона произошла действительно странная метаморфоза. Напрашивается мысль, что местный леший решил прибрать себе на память, но после сухариков, подобрел и вернул.
Ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: слон и слоненок
Сегодня, 10:49
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 20
Местного лешего, я полагаю, мы просто достали. потеряв направление и заблудившись, мы с мужем, мягко говоря, разговаривали на повышенных тонах. blush Потом я как-то сообразила, что ругаться в лесу не стоит, но телефон уже потерялся.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 11:37
+3
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Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 496
Я всё-таки за духов blush тем более, телефон странно нашёлся
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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