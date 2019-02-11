Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Зачем на похороны приходила чужая кошка

Зачем на похороны приходила чужая кошка


Мой отец ушёл из жизни рано — в 46 лет. Перед смертью он болел, но недолго, всего месяц. Первый раз попал в больницу с инсультом с работы. Откачали. Вернулся домой, через несколько дней снова инсульт. Я как сейчас помню, положили его на кровать в спальне, ждём скорую.

Все куда-то разбежались, я одна осталась возле него. Мне было всего шестнадцать лет. Вот сижу я на кровати, а у самой почему-то странная мысль в голове: «Сидит красивая дочь у одра своего отца!». Откуда она в моей голове, не знаю. Приехала скорая, отца забрали.

Вечером пошли с мамой его навестить, пришли, он очень плохо выглядит, на себя не похож. Никого не узнаёт. На следующий день мама ходила к нему одна, сказала, что он пошёл на поправку, сказал, что Ира с учебы приедет (поступила в другой город в университет), дядя Юра навестит. Поговорили о том, о сём, мама успокоенная ушла домой.

Ближе к обеду подъехала машина, старший брат узнал своего знакомого, вышел на улицу. Я пыталась написать сочинение по литературе, мама мыла окна. Брат недолго пробыл на улице, зашёл в дом, а на нем лица нет. Принесли ему знакомые плохие вести — отец ночью в больнице скончался. Мама тихо села на стул, прошептала: «Да что же это?».

Первой приехала сестра Ира, следом за ней дядя Юра, как и предсказывал отец. Тело привезли домой, начал собираться народ — соседи, коллеги, родня. Все печальные — ведь молодой ещё, жить бы да жить. Сразу все обратили внимание: в летнюю кухню пришла чужая кошка. Откуда пришла, зачем? Она в дом не заходила, так и сидела в летней кухне. В день похорон на улице было не холодно, только крапал небольшой противный дождь. Все говорили, что даже природа скорбит. Вернувшись с кладбища, кошки чужой мы не нашли, соседи сказали, что она ушла в сторону реки. А старые женщины добавляли: теперь с той стороны нужно ждать покойника.

В ту зиму корова принесла двух телят, и знающие люди сказали, что будет в роду ещё смерть. Так и случилось: через три месяца после отца в мир иной ушла сводная сестра (ей не было ещё и тридцати). А жили они как раз за рекой, в той стороне.

Что это? Совпадение или так и должно быть? Откуда взялась чужая кошка? Зачем приходила, куда ушла? Если кто знает, расскажите.


Автор - Ольга.
Источник.

Сегодня, 07:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 274Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Отец смерть кошка примета смерть сестры

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Йожык
Сегодня, 09:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 44
В Древнем Египте кошки считались священными животными. Если кошка умирала, хозяева носили траур. У них и богиня с головой кошки Бастет есть.
А что за бред про двух телят? Первый раз слышу. У дедушки с бабушкой в деревне не раз корова телилась двумя, и никаких смертей.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#2 написал: Холодная роса
Сегодня, 10:01
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 39
Кошка как пришла, так и ушла (у вас не спросила). А вы сидите и начинайте бояться.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#3 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 11:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 341
Мдаа, очень мистическое явление, чужая кошка)) Зачем пришла - еду искала, зачем они вообще везде лазят, эти кошки? куда ушла - откуда и пришла, по своим делам.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 12:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 489
Какой-то набор примет, которые я снова не знаю. Как выясняется, я по приметам в принципе так себе специалист.
Но историю было интересно прочитать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.