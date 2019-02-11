Зачем на похороны приходила чужая кошка

Сделано_в_СССР Просмотров: 274 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 07:10 by

Мой отец ушёл из жизни рано — в 46 лет. Перед смертью он болел, но недолго, всего месяц. Первый раз попал в больницу с инсультом с работы. Откачали. Вернулся домой, через несколько дней снова инсульт. Я как сейчас помню, положили его на кровать в спальне, ждём скорую.Все куда-то разбежались, я одна осталась возле него. Мне было всего шестнадцать лет. Вот сижу я на кровати, а у самой почему-то странная мысль в голове: «Сидит красивая дочь у одра своего отца!». Откуда она в моей голове, не знаю. Приехала скорая, отца забрали.Вечером пошли с мамой его навестить, пришли, он очень плохо выглядит, на себя не похож. Никого не узнаёт. На следующий день мама ходила к нему одна, сказала, что он пошёл на поправку, сказал, что Ира с учебы приедет (поступила в другой город в университет), дядя Юра навестит. Поговорили о том, о сём, мама успокоенная ушла домой.Ближе к обеду подъехала машина, старший брат узнал своего знакомого, вышел на улицу. Я пыталась написать сочинение по литературе, мама мыла окна. Брат недолго пробыл на улице, зашёл в дом, а на нем лица нет. Принесли ему знакомые плохие вести — отец ночью в больнице скончался. Мама тихо села на стул, прошептала: «Да что же это?».Первой приехала сестра Ира, следом за ней дядя Юра, как и предсказывал отец. Тело привезли домой, начал собираться народ — соседи, коллеги, родня. Все печальные — ведь молодой ещё, жить бы да жить. Сразу все обратили внимание: в летнюю кухню пришла чужая кошка. Откуда пришла, зачем? Она в дом не заходила, так и сидела в летней кухне. В день похорон на улице было не холодно, только крапал небольшой противный дождь. Все говорили, что даже природа скорбит. Вернувшись с кладбища, кошки чужой мы не нашли, соседи сказали, что она ушла в сторону реки. А старые женщины добавляли: теперь с той стороны нужно ждать покойника.В ту зиму корова принесла двух телят, и знающие люди сказали, что будет в роду ещё смерть. Так и случилось: через три месяца после отца в мир иной ушла сводная сестра (ей не было ещё и тридцати). А жили они как раз за рекой, в той стороне.Что это? Совпадение или так и должно быть? Откуда взялась чужая кошка? Зачем приходила, куда ушла? Если кто знает, расскажите.Автор - Ольга.

Ключевые слова: Отец смерть кошка примета смерть сестры

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