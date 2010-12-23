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Истории из жизни

В память о бабулюшке

Начну с того, что ее старший сын - мой родной дядя, умер 18 сентября 7 лет назад. Он жил со своей мамой (моей бабушкой). Живем мы в 200 км друг от друга. И когда бабуле стало чаще становиться не очень хорошо, мама моя решила перевести ее в Воронеж, ближе к нам. И вот 2 года назад, купив ей квартиру, перевезли.

В начале сели они обедать. И тут она подавилась косточкой. Ну подавилась, хлебом протолкнула и все. Да не тут-то было. Начала она жаловаться на боли в горле. Положили в больницу. Месяц лечения и в итоге страшный диагноз - лимфома 4 степени. Назначили химию на конец августа. Мама написала согласие на процедуру, т.к. на тот момент бабуле было 87 лет. Могло сердце не выдержать. Все прошло успешно. Вторую химию назначили на 23 сентября. Приехали домой, по чуть начала кушать.

Потом начала бояться спать по ночам, говорила о том, что люди страшные какие-то приходят. Зовут ее во сне. Начала спать днем, а ночью бодрствовала, уходила на кухню, чтобы маме не мешать отдыхать. Мама к тому моменту уже ушла с работы, чтобы за ней ухаживать. Начали давать таблетки успокоительные по назначению врача, но они не помогали, страх только увеличивался. И с каждым днем было все хуже и хуже. Сообщили еще одной дочери, которая в Ростове живет. Та примчалась сразу же. К тому моменту бабуля практически не говорила (правая сторона шеи опухла настолько, что не давала возможности говорить внятно). Вечером сидели они втроем, бабуля плакала, просила прощения у своих дочерей, все рыдали и понимали, что это конец. И вот в ночь с 17 на 18 сентября этого года мама открывает глаза, а бабуля сидит в прихожей на полу с открытой дверью. Мама подбегает, начинает закрывать двери, а та начинает руками махать, чтобы этого не делала... Душила ее лимфома. Показала жестами, что нужно укол сделать ей (перед этим вечером приезжала скорая, вколола лекарство и стало легче). Мама вызывает скорую. Все плачут... Бабушка вышла на балкон, старшая дочь за ней. А бабуля скрутила из ватки маленькие шарики и вставила в уши себе. Дочь у нее спрашивает:

- Мамочка, что ты делаешь?

- Ты слышишь, слышишь голоса? Они зовут меня - плачет бабушка. - Я не хочу уходить, но они зовут.

Она говорила очень плохо и невнятно.
Отвели ее на диван, сидели рядом и говорили, что сейчас приедет скорая. А потом бабушка сползла с дивана, встала на колени и произнесла последние слова:

- О, Господи!!!

И упала... Мама поднимает ей голову, другая сестра бежит за подушкой, что бы подложить, а тут заходит скорая (дверь была открыта) и говорят: "Все, можете отпускать". Время они остановили в 5-40. И вот еще ушла из жизни наша родная душа 18 сентября.

Потом все как во сне... На 9 день у мамы остановились наручные часы в 5-33. Видимо, бабушка показала точное время своей смерти.
Мы вспоминаем часто ее. И никак, конечно же, не можем понять, что за голоса она слышала. И кто звал ее перед смертью.
Горю нашему нет предела. Мы еще никак не можем отойти. Особенно мама.
Простите, что так сумбурно написано. Просто опять всколыхнулась эта боль.

Сегодня, 10:49 by KiriaПросмотров: 645Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Бабушка голоса скорая смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:39
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2861|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 439
Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Близкие умирают у всех. Моя бабушка с инсультом лежала 3 года. Всяко было. Были моменты когда она вообще не спала и ее глючило по черному. Петухов по кровати заставляла всю семью среди ночи ловить. Как то один раз мы мужика невидимого, что рядом с ней у стены лежал согнать не могли пол ночи. Про ночные ревизии в шкафу и поиск богатства, которого никогда не было-это отдельная песня.
Но были и моменты просветления.В то время бабушка становилась собранной, серьезной, рассудительной, к ней возвращалась память. Я любила такие моменты, можно было выудить с человека хоть какую то информацию.Так я хоть имена всей умершей родни по бабушкиной линии смогла записать, тех что умерли еще до меня. А то в церкви не будешь знать на кого записку подавать.А для меня это важно.
А однажды утром в момент такого просветления, бабушка сообщила мне что прошедшей ночью к ней приходила ее мама. И якобы долго стояла в проходе рядом с кроватью. Уж не знаю, беседовали они или молча общались, но бабушка в то утро светилась от счастья. Так что непонятно, что там в головах у умирающих людей. Правда это или нет, неизвестно.
Автору добра и плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 334
Как печально. Сколько искренней боли в вашем рассказе. Как же тяжело терять близких людей. Очень страшно от того, что мы не знаем, что по ту сторону. И от того, что это неизбежно для всех. Соболезную вам!
Я тоже из Воронежа.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (505|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 995
Как я Вас понимаю и сочувствую!
Сам вчера простился с любимой бабушкой. Тоже без мистики не обошлось.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: conjure one
Сегодня, 12:07
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6852|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 692
Цитата: Баба Клава
А однажды утром в момент такого просветления, бабушка сообщила мне что прошедшей ночью к ней приходила ее мама. И якобы долго стояла в проходе рядом с кроватью. Уж не знаю, беседовали они или молча общались, но бабушка в то утро светилась от счастья. Так что непонятно, что там в головах у умирающих людей. Правда это или нет, неизвестно.


Думаю, что правда, столько подобных случаев рассказано. В марте умер мой дядя. Так перед смертью он всё говорил, что Коля (мой отец и его брат) зовёт его. А отец на тот момент умер чуть более года назад. Разбередила история мои воспоминания... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: Talisha
Сегодня, 13:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1609|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 4 028
Когда люди находятся на грани, они начинают видеть тонкий мир. Сочувствую вам, автор. Когда моя любимая бабушка лежала в больнице с инфарктом, она рассказывала, что видела. Никто её не звал, но люди разные ходили, которых не видели другие, врачи. Интересно то, что бабушка не одна это видела, а и другие тяжелые...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#6 написал: daytaler
Сегодня, 14:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 384
В каждого перед смертью, открываются очи духовные, но развернуть время вспять, уже нет сил, потому так тяжело уходят.Происходит активация пинеальной железы, которая ещё при существовании здесь, дает возможность видеть то, что для обычных людей за семью печатями.Глупо попирать мир духов, особенно тем, кто провожает своих близких в неизвестное.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#7 написал: daytaler
Сегодня, 14:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 384
Цитата: Ольга 1981
Очень страшно от того, что мы не знаем, что по ту сторону

Как так не знаем?Сказки, легенды, рассказы, работы метафизиков, публикации врачей, психологов и многое другое...Прочтите книги Эмануэля Сведенборга и Дональда Уолша для начала.Тот, кто хочет знать, будет знать, вопреки всему невежеству.
Услышал бы вас Великий!.. Могучий!.. До-обрый волшебник... Э-ЭХ!!!Превратил бы он вас в говорящую рыбу, за такие мысли.Вы что!
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#8 написал: daytaler
Сегодня, 15:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 384
Цитата: Ольга 1981
Я тоже из Воронежа.

От неё не убежать, от неё нельзя дышать,
Я возьму велосипед и отправлюсь на тот свет,
Ну я пошёл, ну я пошёл...Юрий Хой.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#9 написал: ZelD
Сегодня, 16:01
+3
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 523
Знаю пару случаев, когда умирающие видели несуществующую кошку, сидящую на карнизе, и просили медсестру пустить ее внутрь. Пока сестра открывала-закрывала окно, пациент успевал скончаться.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
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