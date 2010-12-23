В память о бабулюшке

Kiria Просмотров: 645 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 10:49 by

Начну с того, что ее старший сын - мой родной дядя, умер 18 сентября 7 лет назад. Он жил со своей мамой (моей бабушкой). Живем мы в 200 км друг от друга. И когда бабуле стало чаще становиться не очень хорошо, мама моя решила перевести ее в Воронеж, ближе к нам. И вот 2 года назад, купив ей квартиру, перевезли.В начале сели они обедать. И тут она подавилась косточкой. Ну подавилась, хлебом протолкнула и все. Да не тут-то было. Начала она жаловаться на боли в горле. Положили в больницу. Месяц лечения и в итоге страшный диагноз - лимфома 4 степени. Назначили химию на конец августа. Мама написала согласие на процедуру, т.к. на тот момент бабуле было 87 лет. Могло сердце не выдержать. Все прошло успешно. Вторую химию назначили на 23 сентября. Приехали домой, по чуть начала кушать.Потом начала бояться спать по ночам, говорила о том, что люди страшные какие-то приходят. Зовут ее во сне. Начала спать днем, а ночью бодрствовала, уходила на кухню, чтобы маме не мешать отдыхать. Мама к тому моменту уже ушла с работы, чтобы за ней ухаживать. Начали давать таблетки успокоительные по назначению врача, но они не помогали, страх только увеличивался. И с каждым днем было все хуже и хуже. Сообщили еще одной дочери, которая в Ростове живет. Та примчалась сразу же. К тому моменту бабуля практически не говорила (правая сторона шеи опухла настолько, что не давала возможности говорить внятно). Вечером сидели они втроем, бабуля плакала, просила прощения у своих дочерей, все рыдали и понимали, что это конец. И вот в ночь с 17 на 18 сентября этого года мама открывает глаза, а бабуля сидит в прихожей на полу с открытой дверью. Мама подбегает, начинает закрывать двери, а та начинает руками махать, чтобы этого не делала... Душила ее лимфома. Показала жестами, что нужно укол сделать ей (перед этим вечером приезжала скорая, вколола лекарство и стало легче). Мама вызывает скорую. Все плачут... Бабушка вышла на балкон, старшая дочь за ней. А бабуля скрутила из ватки маленькие шарики и вставила в уши себе. Дочь у нее спрашивает:- Мамочка, что ты делаешь?- Ты слышишь, слышишь голоса? Они зовут меня - плачет бабушка. - Я не хочу уходить, но они зовут.Она говорила очень плохо и невнятно.Отвели ее на диван, сидели рядом и говорили, что сейчас приедет скорая. А потом бабушка сползла с дивана, встала на колени и произнесла последние слова:- О, Господи!!!И упала... Мама поднимает ей голову, другая сестра бежит за подушкой, что бы подложить, а тут заходит скорая (дверь была открыта) и говорят: "Все, можете отпускать". Время они остановили в 5-40. И вот еще ушла из жизни наша родная душа 18 сентября.Потом все как во сне... На 9 день у мамы остановились наручные часы в 5-33. Видимо, бабушка показала точное время своей смерти.Мы вспоминаем часто ее. И никак, конечно же, не можем понять, что за голоса она слышала. И кто звал ее перед смертью.Горю нашему нет предела. Мы еще никак не можем отойти. Особенно мама.Простите, что так сумбурно написано. Просто опять всколыхнулась эта боль.

Ключевые слова: Бабушка голоса скорая смерть авторская история

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