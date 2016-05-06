Зеркало, несущее зло

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Я с детства любил летом жить у бабушки. Бабушка немного чудаковатая, как впрочем, и большинство бабушек, но добрая, всегда позволяла мне больше, чем родители. И были странности, на которые я, будучи ребёнком, не обращал внимания. На подоконниках в её квартире, а также на всех дверях и стенах были мелом нарисованы кресты.— Зачем? — Спрашивал я у бабушки.Бабушка сразу мрачнела и отвечала:— А чтобы Господь защитил дом от зла, от всякого лиха.В квартире не было зеркал, за исключением одного, в прихожей. Бабушка мне запрещала мимо него ходить ночью, а ведь если нужно в туалет, то по-любому придётся идти мимо этого зеркала. Так бабушка ставила рядом с моей кроватью ночной горшок, лишь бы я не ходил мимо того зеркала во тьме. Перед сном бабушка на протяжении двух часов молила все окна и двери, а затем молилась сама. Я не понимал смысла всего этого, но вопросов не задавал, для меня это всё было естественно, ведь я наблюдал сию картину изо дня в день. А ещё она не оставляла меня одного в своей квартире. Причин не объясняла, просто не оставляла и всё. Я рос и начал понимать, что бабушка всеми силами пытается защитить меня от чего-то, но от чего?Как-то раз осенним вечером бабушка всё-таки оставила меня одного на минутку, мне тогда было 11 лет. Оставила, строго-настрого наказав не выходить в прихожую (там зеркало). Бабушка вышла к соседке. Прошло несколько минут, и я явственно ощутил, что не один, что-то или кто-то ещё есть в этих стенах.— Бабушка! — Позвал я, но в ответ была тишина. — Бабушка, ты уже пришла?Я поднялся и пошёл в прихожую, там из-за двери доносились голоса бабушки и соседки. Они обсуждали прорыв горячей трубы в подвале. Я уже поравнялся с зеркалом, как сзади меня что-то упало, я вскрикнул, и тут же вошла бабушка.— Я что сказала, сиди в комнате и не шастай по прихожей! — В её голосе звучал страх и раздражение.Позже обнаружилось то, что упало. Каким-то непонятным образом свалился будильник со стола. По всем законам он не должен был сваливаться, ведь он стоял прямо посередине стола.Прошел год, и я снова столкнулся со странным явлением в бабушкиной квартире. Как-то раз летним вечером мы укладывались спать. Я уже нырнул под одеяло и уткнулся носом в подушку, а бабушка молила окно на кухне. Я решил повернуться на другой бок, повернулся и увидел бабушку. Она стояла на коленях, рядом с моей кроватью, и её глаза как-то странно мерцали. Я сморгнул, и жуткое видение исчезло. Пулей выскочив из-под одеяла, я метнулся на кухню и увидел там настоящую бабушку. Та оторвалась от молитвы и, взглянув на меня, схватила меня в охапку, прошла в комнату и громким голосом стала читать: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его…» (это молитва от нечистой силы).Как ни странно, я уснул в ту ночь, а наутро спросил:— Что это было? — Я рассказал бабушке что увидел.— Тебе пригласилось, — был ответ — Не бойся, никто тебя не обидит. Господь не допустит.За летом пришла зима, а зимой произошло ещё одно происшествие. Как-то, коротая длинный зимней вечер, я и бабушка сидели в комнате, и бабушка рассказывала мне про войну и про послевоенные годы. Её рассказ прервал треск из прихожей, мы вышли туда, и нашим взорам предстала сломанная тумбочка, кто-то выломал одну из полок в ней. На ней лежала всего стопка газет, и от такого веса она не могла переломиться сама, но она была сломана.Бабушка её осмотрела, потом махнула рукой. Мы ушли в комнату, и бабушка продолжила свой рассказ, но в воздухе витало напряжение. Вскоре мы легли спать, бабушка на диван, а я на свою родную кровать у стенки. Засыпая, я подумал: «А ведь тумбочка стоит прямо под зеркалом».Между непонятными событиями проходили месяцы, а иногда и годы, события забывались. Прошло много лет. И как-то в мою голову тёплым апрельским днём пришла идея: «Пора отделяться от родителей и жить одному». Сказано — сделано.Престарелую и уже впавшую в маразм бабушку переселили в мою комнату, а я уже на следующий день переехал в бабушкину квартиру. Переехал, а буквально на следующий день ко мне приехала Женя. Дурной пример заразителен, она решила тоже отделяться от родителей. Стали жить вместе в бабушкиной квартире. Мы думали, что живем вдвоём, но был и третий житель. Невидимы, неосязаемый.Все последние годы нечто не проявляло себя, я решил, что всё закончилось, а потом и вовсе всему нашел рациональное объяснение, а посему первым делом я смыл все кресты с подоконников и дверей. И убрал половину икон, а то стоит иконостас, больше, чем алтарь в церкви.В первую же после этого ночь меня душил жуткий кошмар. Я не помнил, что именно мне снилось, но проснулся весь в поту, чувствуя, что мне не хватает воздуха. Женя ворочалась под боком, ей тоже снилось что-то нехорошее. Я открыл окно, а потом и вовсе вышел на улицу, благо квартира на первом этаже.День сменялся днём. Дни бежали, дни летели. Я ходил на работу, путешествовал, Женя часто оставалась дома одна.Вернувшись из очередной вылазки, я почувствовал, что обстановка в доме наэлектризовалась.— Что-то случилось? — Спросил я у Жени. — Я не так уж долго отсутствовал. Всего сутки не было.— Ты не замечал ничего странного здесь? — Женя смотрела на меня испуганным взглядом, вдруг я приму её за дурочку.— Что случилось?— Серёжа, ты ушёл, я осталась одна, и я чувствовала, что здесь есть ещё кто-то. Слышала шаги по кухне. Потом слышала, как щёлкнул замок на деревянной двери. Я его закрыла на два оборота, но он был закрыт на один, а к вечеру я пошла в ванную и никак не могла отрегулировать кран, то горячая текла, то холодная.Я успокоил её как мог, а сам напрягся.А через несколько дней мне довелось встретиться с третьим жителем квартиры. После убойной часовой тренировки железками я медитировал, сидя на коленях. Глаза закрыты, в своей голове я увидел комнату и как из её углов вылезают громадные чёрные пауки и ползут ко мне. Я резко открыл глаза и вскочил на ноги. Ещё мгновение я видел этих пауков, сморгнул и… Солнечный день, никаких пауков. С кухни раздался скрежет. Металлом о металл. Я струхнул знатно. Схватив гантель на десять килограммов (это было первое, что попалось под руку) и выскочив в коридор, со всей дури я запустил её в кухню. Гантель пролетела через всю кухню и врезалась в стол. «Хорошо, хоть не в окно», подумал я. Разумеется, на кухне никого не было. Даже тараканов.Дальше — больше. Каждую ночь нам снились жуткие кошмары. Я много раз ловил себя на том, что идти домой мне тошнее, чем на каторгу. Это можно сдерживать молитвами, а можно задабривать. Только я не понимаю конкретно, что это. Но и это ещё не всё. Появилось чувство хронической усталости и разбитости. Едва зайдя в квартиру, стало появляться чувство усталости и разбитости. Жутко хотелось спать. Но если ложишься, то сон не приносил облегчения. Жаркий душный сон, с жуткими кошмарами, не хватает воздуха, кажется, что кровать под тобой ходит волнами, накатывает тошнота, ты встаёшь и понимаешь, что сил ещё меньше, чем когда ты лёг.— Мы должны уехать отсюда, — сказала Женя. — Мы умрём, если останемся, что-то забирает наши силы.К этому времени у нас уже была хроническая сонливость, стоило мне или Жене присесть, как мы тут же засыпали. Ухудшился аппетит. Более того — начали погибать мои аквариумные рыбы, одна за другой, а ведь у меня хищники, у них здоровье железобетонное. Сначала на Женю, а потом и на меня накатила депрессия, и вот уже чёрными пауками из глубин черепной коробки полезли мысли о самоубийстве. Сил уже не было ни на что, абсолютно больное состояние.— Мы должны бежать отсюда, — повторила Женя. — Четыре дня назад ты был на работе, а я убирала комнату и, оторвавшись от работы, мельком взглянула в прихожую и увидела какую-то тень. Увидела на мгновение, а потом… Она исчезла просто.Мы пошли гулять, нужно было проветрить головы и всё обмозговать. А вернувшись, увидели, что пока нас не было, зеркало, висящее в прихожей, сорвалось со стены и разбилось на несколько крупных осколков. Сказать, что мы обалдели, ничего не сказать. В абсолютной тишине собрали осколки, выкинули их, и тогда я сказал только одно слово: «Сматываемся».И в тот же день мы смотались, нас как ветром сдуло. За вещами пришли лишь на следующий день. Примерно через неделю и у меня, и у Жени здоровье пришло в норму. Мы покинули эту квартиру навсегда, ибо там обитает нечто, сосущее энергию у обитателей квартиры.Автор - Сергей.

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