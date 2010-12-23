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Истории из жизни

Разделить боль

Кладбище — самое спокойное место на земле, потому что все уже мертвы. Я очень люблю бродить среди могил, вглядываясь в лица на памятниках и представляя, какая была у них жизнь, что им нравилось, где они бывали, что успели сделать, а что только намечали. Я верю, что на кладбище можно найти ответы на многие вопросы, избавиться от различных страхов, осознать ничтожность этой повседневной суеты и пустых переживаний. И все кажется не таким уж важным, особенно когда уходят молодые.

Гуляя как-то теплым осеннем днем в новой части кладбища, я, как всегда, держала в руках пару гвоздик, еще не решив, кому они достанутся сегодня. Мое внимание привлек памятник с фотографией молодого человека, который счастливо улыбался на ней. Умер он буквально на днях, и я приостановилась, чтобы рассмотреть его поближе. Ему было 25 лет. Самое время жить. Что-то в этом лице показалось мне знакомо.

Постояв немного, я хотела уходить, как около меня появилась женщина. От неожиданности я вздрогнула. Но она это не заметила, женщина была явно убита горем. Мне стало неловко, что она застала меня возле могилы, видимо, близкого ей человека.

А незнакомка тут же спросила:

— Вы тоже знали Алексея?

Я и слова не успела сказать, как женщина начала свой рассказ.

— Леша – мой сын. Он всегда был жизнерадостным и общительным мальчиком, вот и на этом фото он улыбается. Я специально именно эту фотографию выбрала, чтобы запомнить его улыбку. У него красивая, добрая улыбка.

Она замолчала, слова давались тяжело.

— А что произошло? — решилась спросить я.

Женщина продолжила:

— Он работал горноспасателем. Работа хоть и тяжелая, но ему нравилась. У него там много друзей появилось. Вообще, люди тянулись к нему. Леша всегда первым на выручку приходил. Многие этим пользовались, знали, что он безотказный. Вот и в этот раз…

Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Я молча стояла рядом, слова были бы неуместны.

— В этот день он был дома, собирался пригласить в кино свою девушку Лену. Я была на кухне, когда Леша зашел и сказал, что на одной из шахт произошла авария, и он со своим взводом срочно выезжает туда.

— Но ведь сегодня не твоя смена, у тебя законный выходной, — попыталась я его остановить.

— Меня Мишка попросил подмениться, отца срочно в больницу вести надо, обострение язвы опять.

— Но почему Мишка попросил именно тебя?! Что, у вас других свободных ребят нет?

— Мам, я уже пообещал.

Я как чувствовала беду, сердце так и защемило.

— Лена обидится на тебя, ты же ей обещал.

— Я уже предупредил ее, что кино переносится, все нормально.

— Я прошу тебя, останься сегодня дома.

Но Леша уже выходил за дверь, бросив на ходу:

— Все мам, я убежал!

Женщина взглянула на меня сквозь слезы:

— Тогда живым я видела его в последний раз. В четыре утра мне позвонили. Я практически не спала в ту ночь, будто ждала этого звонка. На шахте произошел взрыв метана и погиб весь взвод – семь человек. У всех жены с детьми остались, кроме Леши моего. Не успел он. Четыре года они с Леной встречались. Она его из армии ждала. Они и о свадьбе думали. Как она плакала у гроба!

Вы знаете, а ведь мне знак был, что беда придет в наш дом. За неделю где-то. Ночью как-то подскакиваю от страшного грохота, как будто потолок обвалился. Я по квартире прошла — все на своих местах. Но звук-то оглушительный был. Я так и не поняла в чем дело.

Через пару дней протираю пыль в серванте, а стеклянная полка под моей рукой так и пошла трещиной, ровной такой, будто кто выпилил. На ней маленькая иконка стояла и посуда кое-какая. Так все вдребезги. Нехорошо так на душе стало. А Леша только посмеялся, мол, старею, в руках ничего не держится. Еще осколки помогал собирать. Не уберегла я сына.

Она плакала, гладила фото Алексея, а мне хотелось хоть немного притупить ее боль, но от осознания того, что это мне это неподвластно, в душе нарастало чувство какой-то бессмысленности и фатальности. Сегодня я положила гвоздики на могилу Алексея.

Автор - Катеринка.
Источник.

Сегодня, 09:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 278Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Кладбище могилы прогулки горноспасатель шахта взрыв гибель предупреждение гвоздики

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:06
0
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Репутация: (2935|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 735
А мистика где, я извиняюсь? Грохнуть что-то громко и за окном могло. А полки в серванте у меня за всю жизнь раз 5 обваливались. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:22
+3
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Репутация: (275|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 496
Меня смущает Мое внимание привлек памятник с фотографией молодого человека, который счастливо улыбался на ней. Умер он буквально на днях
Памятник, установленный на могиле через пару дней после смерти? Ну ладно, пусть будет фотография на кресте.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 14:18
0
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 188
Странное увлечение - приходить на кладбище, смотреть на памятники и думать о бренности этого мира. Каждому своё, конечно... Я кладбища не люблю очень, поскольку чувствую себя там отвратительно, меня начинает подтрясывать, голова раскалывается, всё как в тумане вижу. Исключение одно - место упокоения моих предков. Понять такое "развлечение" не могу в принципе. Плюс еще история не мистическая, таких трагедий - полные кладбища. Не хочу никого обидеть, но без оценки.
Зарегистрирован: 13.04.2018
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