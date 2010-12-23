Разделить боль

Сделано_в_СССР Просмотров: 278 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 09:01 by

Кладбище — самое спокойное место на земле, потому что все уже мертвы. Я очень люблю бродить среди могил, вглядываясь в лица на памятниках и представляя, какая была у них жизнь, что им нравилось, где они бывали, что успели сделать, а что только намечали. Я верю, что на кладбище можно найти ответы на многие вопросы, избавиться от различных страхов, осознать ничтожность этой повседневной суеты и пустых переживаний. И все кажется не таким уж важным, особенно когда уходят молодые.Гуляя как-то теплым осеннем днем в новой части кладбища, я, как всегда, держала в руках пару гвоздик, еще не решив, кому они достанутся сегодня. Мое внимание привлек памятник с фотографией молодого человека, который счастливо улыбался на ней. Умер он буквально на днях, и я приостановилась, чтобы рассмотреть его поближе. Ему было 25 лет. Самое время жить. Что-то в этом лице показалось мне знакомо.Постояв немного, я хотела уходить, как около меня появилась женщина. От неожиданности я вздрогнула. Но она это не заметила, женщина была явно убита горем. Мне стало неловко, что она застала меня возле могилы, видимо, близкого ей человека.А незнакомка тут же спросила:— Вы тоже знали Алексея?Я и слова не успела сказать, как женщина начала свой рассказ.— Леша – мой сын. Он всегда был жизнерадостным и общительным мальчиком, вот и на этом фото он улыбается. Я специально именно эту фотографию выбрала, чтобы запомнить его улыбку. У него красивая, добрая улыбка.Она замолчала, слова давались тяжело.— А что произошло? — решилась спросить я.Женщина продолжила:— Он работал горноспасателем. Работа хоть и тяжелая, но ему нравилась. У него там много друзей появилось. Вообще, люди тянулись к нему. Леша всегда первым на выручку приходил. Многие этим пользовались, знали, что он безотказный. Вот и в этот раз…Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Я молча стояла рядом, слова были бы неуместны.— В этот день он был дома, собирался пригласить в кино свою девушку Лену. Я была на кухне, когда Леша зашел и сказал, что на одной из шахт произошла авария, и он со своим взводом срочно выезжает туда.— Но ведь сегодня не твоя смена, у тебя законный выходной, — попыталась я его остановить.— Меня Мишка попросил подмениться, отца срочно в больницу вести надо, обострение язвы опять.— Но почему Мишка попросил именно тебя?! Что, у вас других свободных ребят нет?— Мам, я уже пообещал.Я как чувствовала беду, сердце так и защемило.— Лена обидится на тебя, ты же ей обещал.— Я уже предупредил ее, что кино переносится, все нормально.— Я прошу тебя, останься сегодня дома.Но Леша уже выходил за дверь, бросив на ходу:— Все мам, я убежал!Женщина взглянула на меня сквозь слезы:— Тогда живым я видела его в последний раз. В четыре утра мне позвонили. Я практически не спала в ту ночь, будто ждала этого звонка. На шахте произошел взрыв метана и погиб весь взвод – семь человек. У всех жены с детьми остались, кроме Леши моего. Не успел он. Четыре года они с Леной встречались. Она его из армии ждала. Они и о свадьбе думали. Как она плакала у гроба!Вы знаете, а ведь мне знак был, что беда придет в наш дом. За неделю где-то. Ночью как-то подскакиваю от страшного грохота, как будто потолок обвалился. Я по квартире прошла — все на своих местах. Но звук-то оглушительный был. Я так и не поняла в чем дело.Через пару дней протираю пыль в серванте, а стеклянная полка под моей рукой так и пошла трещиной, ровной такой, будто кто выпилил. На ней маленькая иконка стояла и посуда кое-какая. Так все вдребезги. Нехорошо так на душе стало. А Леша только посмеялся, мол, старею, в руках ничего не держится. Еще осколки помогал собирать. Не уберегла я сына.Она плакала, гладила фото Алексея, а мне хотелось хоть немного притупить ее боль, но от осознания того, что это мне это неподвластно, в душе нарастало чувство какой-то бессмысленности и фатальности. Сегодня я положила гвоздики на могилу Алексея.Автор - Катеринка.

Ключевые слова: Кладбище могилы прогулки горноспасатель шахта взрыв гибель предупреждение гвоздики

Другие, подобные истории: