Фантом ночного гостя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 276 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:29 by

Сидела я с ребёнком в декрете, причём на даче (приезжали в апреле, уезжали в октябре). Муж навещал на выходные. Дом небольшой: два этажа, печка, камин, удобства во дворе. Жить можно. Участок 24 сотки, метров в 20 напротив дома у нас небольшая постройка - летняя кухня. А вот и сама история.Май месяц, тепло. Дочке было 10 месяцев. Около часа ночи вышла я на улицу, села около летней кухни на лавочку. Сижу, тишина, тепло, красота, короче. Хочу сказать, что участок был хорошо освещён уличным фонарём. Сижу, никому не мешаю, и вдруг открывается калитка входная, и заходит человек, как мне тогда показалось, маленького роста и в плаще болотного цвета с капюшоном, лица не видно.Напротив дом строили, я сначала подумала, может, рабочий чего спросить, хотя какой «спросить» — время ночь. А Этот подходит к дому и открывает дверь. Вы знаете, я в шоке была. То ли от наглости Этого, то ли от страха. Дело в том, что в дачном посёлке всего 8 домов было на тот момент. Это потом до меня дошло, что рабочие уезжают вечером. Кроме меня, одной соседки и дедка-сторожа, не было никого.Подскакиваю я и лечу в дом. Ребёнок там спит, а мне уже всё равно. Думаю, убью сейчас гостя! Как только дверь за ним хлопнула, именно хлопнула, я сразу за ним залетела. И каково было моё удивление, что в доме никого не оказалось! Обошла весь дом. Дочь спала, на втором этаже тоже никого не было. Передумала всё, что можно. Ну не могло мне померещиться. И самое интересное, что уже сама себе накрутила, что померещилось, если бы не одно но.Утром мне позвонили и сказали, что умер папа около часа ночи, то есть как раз, когда это все случилось. И похоронили мы его в костюме такого цвета, как и плащ был у того, не знаю кого. Я думаю, что это отец приходил прощаться.Автор - Лиса.

Ключевые слова: Дача ночь посторонний человек смерть папы похороны призрак

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