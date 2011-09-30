Новая жена моего покойного мужа

Сделано_в_СССР Просмотров: 146 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:53 by

Эта история произошла со мной, так что за ее правдивость я ручаюсь.Мой муж умер молодым внезапно (в 30 лет). И ничего не предвещало беды, не болел и ни на что не жаловался…После свой смерти в течение 3 лет он приходил ко мне во сне и всегда предупреждал о предстоящих событиях. Но эти «встречи» меня сильно изматывали морально, потому что я знала, что всегда после этих его «визитов» надо было ждать серьезных потрясений в свой жизни.Но одной осенней ночью он пришел и говорит: «Я не буду больше к вам приходить и беспокоить. Я очень скучаю без вас, но это будет последний раз. Я пришел попрощаться с тобой и дочкой». И дальше объявляет мне: «Я завтра женюсь. Посмотри, вот это моя будущая жена, зовут ее Светлана. Ее завтра откуда-то издалека привезут».И все на этом вроде бы и закончилось, больше он мне не снился. А на следующий год, когда я поехала к покойному мужу на могилку, подхожу к месту назначения и начинаю понимать, что происходит нечто невероятное. Иду к могилке, а там на меня смотрит та девушка, с которой он приходил ко мне во сне, чтобы познакомить. И дата смерти совпадала с тем днем, когда он пришел, чтобы попрощаться.Когда спросила у родителей, кто эта девушка и откуда ее привезли, мне рассказали историю, что эта девушка родилась здесь, но жила далеко отсюда. И перед смертью просила, чтобы ее похоронили именно на малой Родине.Муж, как и обещал, ко мне больше не приходил и не снился после этого. Мне кажется, что наши близкие и любимые иногда дают нам знать о вещах, которые неподвластны человеческому разуму. Не знаю, почему не все это делают и не всегда это долго длится, но я в своей истории не одинока.Автор - Надежда Михайлова.

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