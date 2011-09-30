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Истории из жизни

Новая жена моего покойного мужа

Эта история произошла со мной, так что за ее правдивость я ручаюсь.

Мой муж умер молодым внезапно (в 30 лет). И ничего не предвещало беды, не болел и ни на что не жаловался…

После свой смерти в течение 3 лет он приходил ко мне во сне и всегда предупреждал о предстоящих событиях. Но эти «встречи» меня сильно изматывали морально, потому что я знала, что всегда после этих его «визитов» надо было ждать серьезных потрясений в свой жизни.

Но одной осенней ночью он пришел и говорит: «Я не буду больше к вам приходить и беспокоить. Я очень скучаю без вас, но это будет последний раз. Я пришел попрощаться с тобой и дочкой». И дальше объявляет мне: «Я завтра женюсь. Посмотри, вот это моя будущая жена, зовут ее Светлана. Ее завтра откуда-то издалека привезут».

И все на этом вроде бы и закончилось, больше он мне не снился. А на следующий год, когда я поехала к покойному мужу на могилку, подхожу к месту назначения и начинаю понимать, что происходит нечто невероятное. Иду к могилке, а там на меня смотрит та девушка, с которой он приходил ко мне во сне, чтобы познакомить. И дата смерти совпадала с тем днем, когда он пришел, чтобы попрощаться.

Когда спросила у родителей, кто эта девушка и откуда ее привезли, мне рассказали историю, что эта девушка родилась здесь, но жила далеко отсюда. И перед смертью просила, чтобы ее похоронили именно на малой Родине.

Муж, как и обещал, ко мне больше не приходил и не снился после этого. Мне кажется, что наши близкие и любимые иногда дают нам знать о вещах, которые неподвластны человеческому разуму. Не знаю, почему не все это делают и не всегда это долго длится, но я в своей истории не одинока.


Автор - Надежда Михайлова.
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Сегодня, 06:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 146Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Смерть мужа визиты в снах потрясения прощание кладбище могилка девушки дата смерти близкие и любимые

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Комментарии

#1 написал: Сицилия
Сегодня, 07:15
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 36
Милота какая. Тоесть, где похоронили и чья могилка рядом тот и муж получается на том свете?Да у нас теперь пол сайта будет мечтать лечь у кремлевской стены.
Зарегистрирован: 30.09.2011
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 08:04
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Комментариев: 958
Истории сегодня занимательные. Так значит не всё так уныло за гранью. Одно интересно- супруга можно выбирать или кого дадут, рандомом? Или это будет ближайший по участку "сосед"?
Ох, мужики, и на том свете им бабу подавай.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:41
0
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Комментариев: 1 488
В моей жизни была похожая история. Похоже они там всё-таки существуют за гранью.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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