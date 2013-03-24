История моей бабушки о призраке дедушки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 379 Комментарии: 3 +7 Вчера, 18:58 by

Здравствуйте. Меня зовут Арина. Я хотела бы поделиться историей, которую мне рассказала мне моя бабушка. Рассказ от первого лица.Никто даже и подумать не мог, что с твоим дедушкой такое случится. Перед самой его смертью он говорил, что уже чувствует, что он умрёт. Наказывал, что мне делать после его смерти, как жить дальше, что делать с двумя сыновьями. Я говорила, мол, хватит молоть всякую чепуху, ложись спать. Встал он утром и собрался на работу. Работал он в детском саду, отапливал помещения. Мне позвонили в обед и сказали, что Володя умер (Володя — это муж моей бабушки). Я впала в отчаяние, не знала, что мне делать. Приехали родственники и стали мне помогать.Похоронили мы Володю и приехали домой. Все сидят за столом поминают, а мне так плохо было, что пошла в комнату и легла отдохнуть. Проплакала полночи, слышу, уже совсем тихо стало, ну, думаю, уже все разъехались, кто остался, тот уже спит.Я лежу и уже начинаю засыпать, как слышу, открылась входная дверь, и кто-то быстрым шагом направился в мою комнату. Я лежу, думаю, дети, не может быть, они к бабушке уехали. Слышу, зашёл ко мне в спальню Володя, свет от луны падал прямо на дверь. Я лежу ни жива, ни мертва, страшно шелохнуться. Ложится рядом со мной и говорит: «Аллочка, я пришёл. Почему ты оставила меня одного, я так скучаю по тебе…» Тут мне совсем уже стало плохо. Я начала молиться, а точнее, пыталась, мысли от страха все перепутались. Через какое-то время всё это прекратилось.Так продолжалось несколько дней. Я стала спать с детьми. И вот, опять лежу и слышу, как заходит и быстро идёт ко мне в спальню, тут проснулся старший сын и говорит: «Мам, ты это слышишь?» Я молча кивнула головой. Мы замерли, слышим, прошёл мимо спальни и включил приёмник. Мы слушали его любимые песни до поздней ночи. На рассвете всё прекратилось. Утром этого же дня я собралась и пошла к соседке, она посоветовала мне нарисовать кресты белым мелом на двери, на окнах и на калитке. После этого всё стало тихо, больше никто не приходил. В конце года мы продали дом и переехали в другой город.Автор - Arina2101.

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