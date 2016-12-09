Позови Володю к телефону!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 478 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:42 by

Могут ли покойники предупреждать о грядущей смерти в семье через сны? Могут.Было это давно. Снится мне как-то раз покойный дедушка Шура (брат моего родного деда Феди, к тому времени тоже покойного). Снится, что в больнице прохожу практику, а медперсонала и больных нет, я одна в палате и со всех сторон белые простыни под разными углами висят и шевелятся. Открывается дверь из коридора, и входит дедушка Шура. Не мертвецом, а как живой. Моложе лет на тридцать и грустный. Подходит ко мне, и я вспоминаю, он же умер! А он мне так сердито и печально говорит:- Позови Володю к телефону!Я растерялась и начала лихорадочно соображать, какого именно Володю?! Высоцкого, может? Или из живых кого? Моего папу и двоюродного дядю Володями зовут. Кого то из них?!Пока я стояла в ступоре, дедушка Шура повернулся и быстрым военным шагом ушёл обратно в коридор. Его шаги смолкли. Вдруг слышу, звонит стационарный телефон! Я хватаю трубку и слышу опять голос дедушки Шуры:- Позови Володю к телефону!Я кричу в никуда:- Володя! Тебя к телефону!Раздаются гудки в трубке. Связь оборвалась.Я проснулась с мыслью: "Наверно, дядя Володя умрёт".Через несколько недель снится другой сон. В коридоре своей квартиры лежит дядя Володя и выглядит, как очень страшный, сильно разлагающийся труп! Запах ужасный. А он мне говорит:- Знаешь, как мне душно?! Как я пить хочу!Я в шоке просыпаюсь. Сказала родным. Вспомнили, что давно не созванивались с дядей Володей. Погрязли в бытовых проблемах и суете. И характер у него был замкнутый.Стали звонить ему. Никто не брал трубку. Заподозрив неладное, решили мама с дядей Федей (её братом) съездить и проверить. А мне так страшно стало! Почувствовала я: нет больше дяди Володи! Не смогла я решиться поехать к нему.Позже мне рассказали: пришлось ломать дверь. Запах был тошнотворный уже на площадке! Когда вошли в квартиру - у всех был шок! То, что осталось от дяди Володи, было страшным, расплывающимся месивом. Отдирать его с пола пришлось лопатами. Он умер несколько недель назад!Из-за нечищенной вентиляции и плотно закрывающейся двери соседи не заметили запах или от безразличия не подняли тревогу.На похороны я тоже не пошла. Горько плакала дома и ужасно жалела, что позвала дядю Володю к телефону во сне. Хотя я не знала, что именно его зову. Чувствовала, надо позвать.Позже мне ещё снился сон: летний зной палит нещадно, и по дороге идут дедушка Шура вместе с дядей Володей. Оба печальные и очень хотят пить. Они уходили вдаль. А я стояла и плакала.И очень жалела их...

Ключевые слова: Покойники предупреждение дедушка сон авторская история

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