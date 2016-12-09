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Сны

Позови Володю к телефону!

Могут ли покойники предупреждать о грядущей смерти в семье через сны? Могут.
Было это давно. Снится мне как-то раз покойный дедушка Шура (брат моего родного деда Феди, к тому времени тоже покойного). Снится, что в больнице прохожу практику, а медперсонала и больных нет, я одна в палате и со всех сторон белые простыни под разными углами висят и шевелятся. Открывается дверь из коридора, и входит дедушка Шура. Не мертвецом, а как живой. Моложе лет на тридцать и грустный. Подходит ко мне, и я вспоминаю, он же умер! А он мне так сердито и печально говорит:
- Позови Володю к телефону!
Я растерялась и начала лихорадочно соображать, какого именно Володю?! Высоцкого, может? Или из живых кого? Моего папу и двоюродного дядю Володями зовут. Кого то из них?!
Пока я стояла в ступоре, дедушка Шура повернулся и быстрым военным шагом ушёл обратно в коридор. Его шаги смолкли. Вдруг слышу, звонит стационарный телефон! Я хватаю трубку и слышу опять голос дедушки Шуры:
- Позови Володю к телефону!
Я кричу в никуда:
- Володя! Тебя к телефону!
Раздаются гудки в трубке. Связь оборвалась.
Я проснулась с мыслью: "Наверно, дядя Володя умрёт".
Через несколько недель снится другой сон. В коридоре своей квартиры лежит дядя Володя и выглядит, как очень страшный, сильно разлагающийся труп! Запах ужасный. А он мне говорит:
- Знаешь, как мне душно?! Как я пить хочу!
Я в шоке просыпаюсь. Сказала родным. Вспомнили, что давно не созванивались с дядей Володей. Погрязли в бытовых проблемах и суете. И характер у него был замкнутый.
Стали звонить ему. Никто не брал трубку. Заподозрив неладное, решили мама с дядей Федей (её братом) съездить и проверить. А мне так страшно стало! Почувствовала я: нет больше дяди Володи! Не смогла я решиться поехать к нему.
Позже мне рассказали: пришлось ломать дверь. Запах был тошнотворный уже на площадке! Когда вошли в квартиру - у всех был шок! То, что осталось от дяди Володи, было страшным, расплывающимся месивом. Отдирать его с пола пришлось лопатами. Он умер несколько недель назад!
Из-за нечищенной вентиляции и плотно закрывающейся двери соседи не заметили запах или от безразличия не подняли тревогу.
На похороны я тоже не пошла. Горько плакала дома и ужасно жалела, что позвала дядю Володю к телефону во сне. Хотя я не знала, что именно его зову. Чувствовала, надо позвать.
Позже мне ещё снился сон: летний зной палит нещадно, и по дороге идут дедушка Шура вместе с дядей Володей. Оба печальные и очень хотят пить. Они уходили вдаль. А я стояла и плакала.
И очень жалела их...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:42 by ЭвиллсПросмотров: 478Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Покойники предупреждение дедушка сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 333
Да уж, снятся покойники не только к непогоде. А если бы не Ваш сон лежал бы он бедный в своей квартире еще очень долго.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: Westa
Сегодня, 12:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 106
Очень понравилась история.. И очень Вам сочувствую, Автор..
Сама часто сталкивалась с такими свидетельствами сновидений - телефон для связи с умершими..
Причём, с разными последствиями таких снов..

Когда мой отец умер (ЦН), мы долго были безутешны.. и вот на исходе первой годовщины со дня его смерти, за месяц, однажды ночью маме снится сон, что она находится в каком-то странном месте - открытое пространство, похоже на огромный амфитеатр под открытым небом..
Погода стоит чУдная - тепло, светло, хорошо..
Она сидит на каменной "скамеечке" этого амфитеатра.. Кое-где между рядами прогуливаются люди в светлых одеждах..

Вдруг возле неё оказывается очень красивый молодой человек, одетый в строгий белый костюм.. Называет мамины имя и фамилию, мол, это Вы? Она согласно кивает, тогда он передаёт ей телефонную трубку и говорит: "Вас к телефону"..

Мама прикладывает трубку к уху и слышит сильный треск и помехи, и сквозь этот шум - папин голос.. Она счастлива и нервничает, старается разобрать, что он говорит, но слышит большей частью, как он повторяет её имя и спрашивает: "Ты слышишь меня?! Ответь!" Они пытаются обменяться ещё парой фраза, но возросший шум прерывает связь..

Следующей же ночью (то есть примерно через сутки) нам звонят родственники сказать о том, что маминого любимого дядю (ЦН) нашли убитым с 17 ножевыми ранениями (шёл ночью за сыном, нечаянно стал свидетелем вскрытия гаража гопниками, по версии следствия)..
Не знаю, что предположить здесь, может быть, папа старался как-то её предупредить?

Позже узнала такую вещь, что по поверьям, если слышать во сне голос покойного, но не видеть его, то это предвестие о смерти кого-то из близких..

Историю плюсую и спасибо, что поделились..
Зарегистрирован: 12.02.2017
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