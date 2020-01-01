Мыстан

lenaevseeva Просмотров: 40 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:24 by

Хочу рассказать историю, которую я слышала от знакомой девушки, решила расспросить подробности и поделиться. Она не против.Как я уже писала ранее, я из Казахстана. Природа у нас по своему прекрасная, бескрайние степи и озера, леса и поля, красивые горы.Случай этот произошёл лет пять назад, Наташа, а ей тогда было 22 года, с подружкой поехали в Боровое. Кто не знает, Боровое - это зона отдыха, на машине от города Астана до Борового ехать часа три. Наташа взяла машину отца и они выехали. Выехали они в пятницу после работы, примерно в 6 вечера. Погода была хорошая, и по прогнозу дождь не намечался, был август месяц.Проехали девчонки почти половину пути и решили остановиться. Ноги размять и в кустики сбегать. Свернули к обочине, закрыли машину и пошли подальше, в кусты. Вдоль дороги была лесопосадка, а дальше степь. И вот в степи они увидели юрту. Сейчас это большая редкость. Казахи уже не живут в юртах, тем более для городских девчонок это в диковинку. Решили подойти и спросить разрешение, чтобы сфотографироваться на фоне юрты. Их встретила бабуля казашка, и пригласила внутрь.Девчонки некуда не торопились и согласились. Не хотели обижать бабулю. Она усадила их за достархан. Холодный кумыс, горячий чай, лепешки и баурсаки и много ещё разных вкусностей, было даже мясо. Милая бабуля хорошо говорила на русском языке, и проблем в общении не было. Она рассказала, что живёт одна и уже давно. Но на вопросы, где берет продукты и воду она так и не ответила, сразу меняла тему. Электричества нет, костра тоже нет, а чай горячий. Холодильника нет, а кумыс холодный. Вокруг только степь и шоссе.Баранов или лошадей по близости они не видели. Где она взяла кумыс и мясо, где она его хранит? Но молоденьким девчонкам это тогда было не особо важно. Чем-то немного перекусили, (хорошо не мясом).Сделали кучу фото, поблагодарили бабулю, и решили пойти к машине. И внезапно начался ливень, небо резко затянуло тучами, поднялся сильный ветер. Они удивились, даже в смартфоне прогноз погоды "рисовал солнышко" и никакого дождя.Бабуля начала уговаривать девчат остаться, а после дождя поехать дальше. Хорошо, что они не согласились. И она в дорогу собрала им угощения. Девчата отказывались сначала, но она настояла. Первая странность была в том, что они не первый раз ездили по этой дороге и не видели там юрту, хотя бабуля сказала, что она там давно живёт.Хотя может просто не обращали внимания, с трассы юрту было не видно. Угощения бабули они положили на заднее сидение. Веселые и довольные они поехали дальше. Уже по приезду в Боровое у обеих заболел живот, но к утру субботы уже всё прошло. Писать о том как они отдохнули не буду, это не важно. В воскресенье часов в 5 вечера они решили выехать домой.Машина все это время стояла возле гостиницы, на стоянке. Все это время нахождения там, девчонки передвигались пешком. Подойдя к машине они очень удивились, внутри была куча мух, все стекла изнутри были облеплены мухами. Открыли дверь и отскочили от машины. Вонь стояла просто ужасная.Угощения бабули они забыли забрать, вот всё и испортилось. Они проветрили машину, разогнали всех мух и достали свёрток с угощениями. Когда открыли его, то оттуда повалились черви. За двое суток так всё испортиться просто не могло.Даже если бы это было мясо. А там уже не понять, что было. Только черви. Они всё выбросили, вымыли машину. И часов в 8 вечера выехали домой. Вот же бабуля, девчонки решили, что она специально им червей подложила, то что не остались у неё. Где примерно располагалась юрта они помнили. Но юрты там уже не было. Или они проехали, или не увидели. Доехали до дома без происшествий. Примерно в 12 ночи они были уже в городе. Запах в машине так и не прошёл. Заехали на мойку, вымыли машину и по домам.На следующий день Алия позвонила и позвала Наташу, вроде срочно поговорить надо. Фотографии девчонки делали на телефон Алии. Но когда она утром хотела скинуть фото Наташе, то ахнула. На фото не было ни бабули, ни юрты, а только их фотографии в пустой степи. С фотографиями, которые делали в Боровом, всё нормально. У Алии бабуля была, и она сказала, что это была не добрая бабушка, а Мыстан. Хорошо, что они не задержались тогда у неё, вообще не нужно было заходить к ней и есть её еду. Но так как девчонки молодые и здоровье хорошее, и не верили в подобное, это их и спасло.Да они тогда толком и не ели, ради уважения присели к достархану. Как сказала тогда бабушка Алии, что и дождь с грозой и ветром ведьма призвала, чтоб их у себя оставить. А потом она бы их и погубила.

Ключевые слова: Мыстан ведьма черти юрта угощение авторская история

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