Старик и его молодая копия

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«Пути Господни неисповедимы…» — думала я, подъезжая к заснеженному кладбищу. Никогда не приходилось бывать на кладбище зимой, но печальный повод вынудил меня сделать это.У нас на работе умерла сотрудница. Тихая, скромная женщина, трудившаяся бухгалтером, ушла также незаметно, как и жила. Рак сожрал ее буквально за несколько месяцев. Не случилось в ее жизни ни мужа, ни детей, из всех родственников была у нее одна старшая сестра, сама женщина одинокая и разбитая болезнями, поэтому организациями похорон занялась наша фирма, в частности все вопросы погребения пришлось решать мне. Поскольку наша бухгалтер была женщиной небогатой, а место на кладбище стоит очень дорого, было решено захоронить ее в родственную могилу в той самой старой части кладбища, где несколько лет назад со мной случилась необъяснимая и крайне жуткая история, которую вы можете. (Откровенно говоря, узнав, что мне придется ехать на кладбище и именно в ту его часть, повергло меня в шок и я попыталась отказаться, но наш директор, упрекнув меня в черствости, отправил туда без лишних разговоров. Объяснять ему, почему я не хочу туда ехать, я не стала. Мужчина он трезвых взглядов, не склонный ни к какой мистике, поэтому ехать после разговора с ним на освидетельствование к психиатру я не хотела. Пришлось, взяв необходимые документы, все же отправиться туда.Погода в тот день, прямо скажу, не радовала: сильный ветер вперемешку с то и дело скрывающимся снегом и мороз не добавляли желания выходить из дома, и когда я собиралась, то была абсолютно уверена, что на кладбище не будет ни души. Но, уже подъезжая к нему, обратила внимание на одинокую фигуру сгорбленного старика, который опираясь на палку, медленно шел по дороге, увязая в снегу. Меня заинтересовал даже не столько сам старик, сколько букет, который он нес с собой: целая охапка ярко-красных роз с длинными стеблями и очень дорогих. Одет дедушка был скромно: видавшая виды дубленка и такая же потрепанная шапка, поэтому контраст букета и его владельца был очень заметен.К воротам мы подошли почти одновременно. Я зашла первая и, придерживая калитку, подождала, пока до нее доползет дедушка с цветами. Не понятно, зачем его в такую погоду вообще понесло на кладбище. На вид ему было лет 80, а то и больше, видно было, что он передвигался из последних сил. Помогая ему зайти на кладбище (от ветра калитка ходила ходуном, и его запросто могло прибить), я выразила обеспокоенность его состоянием: его всего трясло, морщинистое лицо, несмотря на ветер и мороз, блестело от пота, периодически он останавливался и начинал задыхаться. Я предложила подвести его в больницу, но дед, скупо поблагодарив меня надтреснутым старческим голосом, упорно рвался на кладбище. Пожав плечами, я отступила и направилась к домику смотрителя кладбища, то и дело оглядываясь на упрямого деда, который, непрерывно кашляя, понемногу пропадал у меня из вида.Опускаю скучные подробности моего пребывания в кладбищенской сторожке, я обо всем договорилась, мы нашли на плане нужную могилу, осталось только пойти посмотреть, в каком она состоянии и где копать. Идти в ту часть кладбища у меня не было никакого желания, но присутствие рядом работника кладбища, здорового хмурого мужчины, придавало уверенности. Снега было навалено много, что бывает у нас сейчас крайне редко, поэтому он шел первый, а я плелась следом, рисуя в своем воображении страшные картины.На кладбище гулял ветер, и этот Город Мертвых, под аккомпанемент скрипа старых кустов и стона деревьев, казался облачен в белый погребальный саван… Поневоле я высматривала того старика, которого видела у ворот, но его нигде не было видно. Каково было мое удивление, когда, подойдя к нужной могиле, я обнаружила, что она находится совсем рядом с могилой моей тетки. Быстро решив все формальности, работник кладбища откланялся, а я решила проведать могилу родственницы, раз уж все равно нахожусь рядом. Там все было в порядке и, окончательно замерзнув, я повернула назад, как вдруг увидела того самого старика. Он стоял уже без цветов, прислонившись спиной к дереву, опустив голову на палку. Учитывая непогоду, уйти было неудобно – все-таки пожилой человек, тем более, я видела его нездоровое состояние у ворот.Несколько минут я постояла, переминаясь с ноги на ногу. Мороз крепчал, а дед стоял, как приклеенный, не шелохнувшись. «Дедушка, с вами все в порядке?» — крикнула я. Никакой реакции. «Дедушка, вы меня слышите?» С таким же успехом я могла разговаривать с рядом стоящим памятником. «Замерз!» — испугалась я и рванула к нему. Пробежав пару метров, я споткнулась и, чтобы не упасть, схватилась за первый попавшийся куст. Раздавшийся треск был способен поднять из могил всех мертвецов, но на деда он не произвел никакого впечатления. «Вот черт, только этого мне еще не хватало…» — мысленно ругалась я, выпутываясь из кустарника. Его ветки с шипами впились мне в дубленку и я, боясь повредить дорогую вещь, стояла и пыталась с наименьшими потерями выпутаться из этого плена.«Вам помочь?» — внезапно раздался молодой мужской голос над ухом. От неожиданности я вскрикнула и пошатнулась. И сразу же чьи-то сильные руки удержали меня от падения. «Стойте спокойно», приказал тот же голос у меня за спиной, продолжая крепко держать меня за плечи.Я похолодела. Кто это? И дед замерзающий не поможет… В доли секунды, решив, что жизнь дороже самых дорогих тряпок, я резко отшатнулась и обернулась. Сзади меня стоял тот самый дед! Как он смог так быстро и бесшумно преодолеть расстояние, разделявшее нас, я сообразить не успела. И если у ворот ему на вид было лет 80 и он реально отдавал концы, то теперь он выглядел лет на 10 моложе и здоровее: выпрямилась спина, исчезла одышка и хоть лицо по-прежнему было в морщинах, а глаз почти не видно из-под косматых бровей. Если бы не одежда, я бы подумала, что это два разных человека. И голос… Голос поменялся. Голос молодой и абсолютно не вязавшийся с его внешностью. Я его как будто где-то слышала, но где и когда?Пока я приходила в себя, дед быстро освободил меня от веток и теперь стоял в стороне, оперевшись на свою палку. А мне вдруг стало жарко, так жарко, как будто я нахожусь в натопленной бане, а не на стынущем кладбище. Я сдернула с головы шапку. Мои длинные волосы развевались на ветру, но мне ничуть не было холодно. Меня лихорадило, пот градом стекал по стоящей колом спине.Несколько минут мы стояли молча и смотрели друг на друга. Внимательный взгляд деда скользил по мне не спеша, и я чувствовала себя беззащитной ланью перед готовящемся к прыжку хищником. «Сейчас прыгнет и вцепится мне в глотку», родилась в моей перепуганной голове бредовая мысль. Я громко сглотнула и автоматически прикрыла рукой горло. Такое впечатление, что дед прочитал мои мысли. Он широко улыбнулся и, отрицательно покачивая головой, посмотрел мне в глаза. «Не нужно бояться», эхом донеслось до меня из прошлого.И тут меня как током шибануло: я узнала этот взгляд и вспомнила этого человека: именно его я видела здесь несколько лет назад! События того вечера слишком сильно врезались в мою память. Сразу в ушах возник тот самый плач зверя, который я слышала здесь. Все события того вечера пронеслись у меня в голове вереницей в один момент…Но как, как это может быть? Молодой, полный сил мужчина за несколько лет превратился в старика? Или они близкие родственники? Или у меня начались галлюцинации? А почему дед начал резко молодеть на кладбище? Кто этот человек и человек ли вообще? И что теперь будет со мной? Потрясение было на столько сильным, что последние силы оставили меня. Я просто села в сугроб и разрыдалась, уткнувшись в мех шапки.Что случилось со мной тогда, я объяснить не могу, но рыдала я горько и долго. То ли я поняла, что передо мной существо не из нашего мира, то ли просто сдали нервы. Вокруг я не замечала ничего, только чувствовала, как чья-то рука непрестанно гладит меня по голове, как обиженного ребенка. «Не плачь, милая, не плачь… Всё будет хорошо. Хороший ты человек, добрый. Всё будет хорошо…» Наплакавшись, я подняла голову. Дед стоял на том же месте. Чтобы погладить меня по голове, ему нужно было или подойти ко мне вплотную, или иметь как минимум двухметровые руки.Легко, словно вокруг и не было снега, он подошел ко мне и протянул руку. Какое чувство, что я ухватилась за кусок трубы – у деда была стальная мускулатура! Но я уже ничему не удивилась, а восприняла это скорее как должное и, если бы в это время из соседних могил вылезло по парочке мертвецов, я бы не грохнулась в обморок и не умерла от разрыва сердца, а просто мило бы раскланялась с ними.И мы опять шли по кладбищу, он впереди, а я сзади, только никакого ужаса я не чувствовала, наоборот было какое-то облегчение и легкость, которую я раньше не ощущала. И хоть уже надвигались сумерки, никакого страха не было и в помине. Более того, никогда я не чувствовала себя в большей безопасности, чем тогда.Погода совсем испортилась, поднялась настоящая снежная буря. На этот раз он довел меня почти до самых ворот. Моя машина совсем увязла в снегу. Я, как зомби, села в нее, не попрощавшись, но вдруг выскочила, как ошпаренная. Наваждение разом спало, и я не смогла уехать, не задав своего главного вопроса. «Подождите… Скажите, мы с вами встречались здесь несколько лет назад? Выла собака, а потом вы довели меня до машины», закричала я. Дед замер на минуту, потом, не поворачиваясь, отрицательно качнул головой и исчез за воротами кладбища.И тут у меня началась такая головная боль, которую я не испытывала ни разу в жизни. Хватит с меня этой мистики, анализировать все произошедшее я не хотела, мысли путались и очень захотелось домой. Кое-как очистив стекла от снега, я села в машину, прогрела ее и попыталась тронуться, но машина буксовала и никак не хотела ехать. Придется доставать из багажника лопату. В раздражении я стукнула ладонью по рулю и уже собиралась вылезти, как вдруг машину подбросило в буквальным смысле в воздух. Ее не толкнули, а просто подкинули вверх, как игрушечную, подняв вокруг столб снега.Несколько секунд я сидела с выпученными глазами, вцепившись в руль, в полной прострации. В заднее стекло я увидела чью-то фигуру и обернулась. Сквозь метель просматривался силуэт того самого парня, который выводил меня из кладбища несколько лет назад, по-моему, даже костюм был тот же, хотя я могу и ошибаться. Это он не вытолкнул машину, а именно подбросил в воздух. «Да что же это за чертовщина такая!» — в сердцах заорала я и выскочила из машины. Возле нее уже никого не было и даже кладбищенские ворота уже плохо просматривались из-за метели. За несколько метров от моей машины я заметила включенные фары такси и рванула туда. В такси я обнаружила перепуганного шофера, который сообщил мне, как видел, что моя машина сама по себе выпрыгнула из снега, как большая лягушка.«Меня парень какой-то вытолкнул», вытирая пот со лба, сказала я. «Какой парень? Никого не было. Только собака большая черная из-под вашей машины выскочила, да и за ворота убежала, грелась она под машиной, наверное, да вы спугнули…»Я не слышала, что дальше говорил мне таксист. Домой вернулась в горячке. Несколько дней температура держалась под сорок, была жуткая тошнота и просто дикая головная боль. Спать нормально я тоже не могла, перед глазами мелькали кресты, покойники слонялись толпами, выли собаки и всякая прочая подобная чушь. Только через несколько дней стало полегче.На похоронах я не была, но там, по рассказам сослуживцем, не произошло ничего особенного. Плач зверя, большая черная собака, таинственный старик и его молодая копия.Я знаю, такое бывает только в сказках и в детских страшилках, но поскольку я была непосредственным свидетелем всего этого, теперь я уверена – существует. И все же нам туда путь закрыт. Поэтому остерегайтесь ходить на кладбища после заката солнца, когда потусторонние силы, не всегда настроенные к нам дружелюбно, властвуют безраздельно.Автор - Asusena.

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