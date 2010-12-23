Розочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 372 Комментарии: 8 +18 Сегодня, 17:10 by

Жила-была одна тётенька под именем Роза. Меня с ней жизнь столкнула много лет назад, работали в одном отделе. Так вот, Роза - необычайно веселая тётечка, через хи-хи рассказывала, как к ней какой-то нетрезвый тип в подъезде пристал, настойчиво пытался ей предложить "интим". Она сказала, что в подъезде грязно, и предложила подняться в квартиру. А когда зашли в квартиру, то эта веселая женщина позвала мужа и озвучила цель прибытия их гостя. Муж спустил насильника-неудачника с лестницы, предварительно попинав. А Роза еще и фото этого маньяка сделала (нам показывала), сказала - на память. Ну и муж пригрозил тому: «Если с этой женщиной что-то случится… фото попадет к "серьезным " людям. И тогда не спрятаться, не скрыться». А еще Роза очень общительная, любит поболтать на разные темы. Вот и рассказала она историю. Дальше от её лица.Я молодая еще была, училась то ли на втором, то ли на третьем курсе. И вот, однажды ночью проснулась оттого, что замерзла. Глаза открываю и вижу белого медведя. Под потолком на стене. Вот как в кинотеатре фильм на экране показывают, и тут так же. Только как настоящий, объемный, что ли, и огромный, в полстены. Шагает этот мишка, но не двигается с места. А лапами перебирает, как идет. И на шкуре заметно движение мышц, ну точно живой, только в воздухе зависший. Я зажмурилась, глаза открыла – дальше шагает. Думаю, с ума чтоль сходить начала, и пошевелилась, а кровать предательски скрипнула. И тут мишка меня услышал, морду повернул в мою сторону, да как кинется. Я со страху глаза закрыла, понимаю же, что не реально это всё. Чувствую, будто дыхание у меня перед лицом. Как обнюхивает. Глаза открыла, а его морда прям передо мной. Я подскочила к выключателю и включила свет. При свете мишка пропал. Выключила свет (интересно же здесь он еще или приснился/приглючился). Нет никого. Еще раза два выключателем щелкнула, ничего не изменилось. Тут дверь (рядом со мной, т.е. с выключателем) распахивается. Я аж чуть не описалась. А это брат зашел посмотреть почему я со светом балуюсь.Прошло года 2-3. Я встретила хорошего парня, Андрея, любовь-морковь и всё такое. Я только отучилась, а его по работе отправили на север (). Ну я за любимым хоть на край света, тем более он сам позвал. Да как звал-то, и в любви признавался, и что жить без меня не может и не хочет. В общем, согласилась, я ж и сама без него не могла.И вот, однажды на окраине этого "северного" поселка прогуливались мы перед сном, воздухом свежим дышали. Идем рядышком, прижались друг к другу, любофф ведь у нас. И не заметили, как из ниоткуда, метрах в 100 от нас появился огромный белый медведь. Возможно, он там, в снегу, лежал, а потом поднялся.Замерли мы с любимым, и что делать-то соображаем, куда бежать, можно ли кричать. Хищник хотел было мимо пройти, да я попятилась, и снег под ногами скрипнул. А зверь нас увидел да рванул в нашу сторону. Помню и визжала я, и любимый орал. Помню, уже лежала и почувствовала дыхание прямо перед лицом. Дальше уже ничего не помню.Со слов моего Андрея: «Ты завизжала, я заорал. Мы рванули в поселок. Ты упала, видимо в обморок. Я обернулся, но медведь уже склонился над тобой. А я схватил какую-то палку и кинулся спасать тебя (ну или жертвовать собой, в надежде, что зверю ты не нужна будешь, если тот полакомится мной). Дальше это чудовище сбивает меня с ног одним взмахом его огромной лапы. И наваливается на меня, начинает грызть/кусать. И шумы слышны какие-то. Всё. Глаза открыл в палате больницы, и ты рядом».Со слов тех самых шумопроизводителей, которые услышал Андрей: «После тяжелого рабочего дня зашли к товарищу (его хата крайняя на поселке) посидеть, расслабиться культурно. Только по стаканам разлили, на улице женский голос как завизжит, потом мужской заорал что-то не членораздельное, услышали только мат и про медведя что-то. Выскочили, кто что схватил, кто по ведру ковшом молотит, кто орет, кто дровами из поленницы кидает в хищника. Кто-то за ружьишком метнулся, но зверь уже деру дал. Там ведь такой шум стоял, что с соседних хат народ повыскакивал, а это зверь дикий, к подобным концертам не привычный. Мужика, всего ободранного, в крови, одежда порвана, кажется, будто наизнанку всего вывернутого, в хату затащили. Он без сознания. Только на мгновение глаз открыл (второго глаза думали, что нет уже) и говорит:«Розочку спасите». И отключился. Какую еще розочку, с букетом чтоль шел, бредит. Тут с улицы кто-то из мужиков бабу притащил, говорит, рядом была, вроде не ранена, дышит, без сознания».А дальше вертолет, больница, длительное восстановление кавалера Розочки. А он, кстати, еще и хитрый оказался, только глаза открыл и увидел, что она рядом, ни про её здоровье не спросил, ни как дела, ни даже где он сейчас находится и что вообще происходит. А сразу замуж её позвал. Ну как можно отказать-то. Вот и живут они, душа в душу, уже много-много лет.

Ключевые слова: Белый медведь сон предсказание авторская история

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