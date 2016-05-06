Квартира

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

lenaevseeva Просмотров: 532 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 12:59 by

Эту историю мне рассказывала подруга. Несколько лет прошло с той чёрной полосы в её жизни. Когда они поженились, то своего жилья у них не было. Они жили с родителями мужа. Как и у всех бывает, у них родился ребенок. Жили не очень хорошо. Вернее, не хорошо ладили с родителями. Хотя, насколько я помню, квартира была - три комнаты. Места много. Её муж, Сергей, хорошо зарабатывал, на шее у родителей они точно не сидели. Сначала ничего страшного не происходило, конечно, но было тяжело морально.До её замужества мы хорошо дружили. А после уже реже виделись, но общались иногда. Она приезжала ко мне с сыном, когда поссорятся со свекром или свекровью. Были у неё ссоры и с мужем. А вообще, ничего необычного, все ссорятся. Внука, родители мужа, конечно, любили, но как-то странно относились к нему. Его родители тогда ещё работали, и тоже неплохо зарабатывали. Но меня всегда удивляло то, что они ничего внуку не покупали. Даже на шоколадку не раздобрятся.Ну да ладно, это не так важно. Кристина много раз предлагала мужу снять жильё и жить отдельно. Купить квартиру им было не по карману. Да и снять хорошее жильё дорого. Тем более, она не работала. Она частенько уезжала к своим родителям на несколько дней. Когда было уже невозможно там находиться.Странный её Сергей, если честно. Меня удивляло ещё то, что ему словно плевать на то, что происходит дома.Он уходил на работу, оставляя жену и сына на растерзание своих родителей. Или просто привык к такому отношению.Не хочу осуждать. Я была у них в гостях в то время, но всего один раз, и больше как-то не хотелось. Атмосфера у них была неприятная, тяжёлая какая-то.Как сейчас помню, когда я вошла и поздоровалась, его отец даже не отреагировал. Косо и с пренебрежением посмотрел и ушёл на кухню.Кристина меня даже чаем не могла напоить. Свекор там сидел часа два, пока мы болтали в их комнате, за закрытой дверью. Хозяйничать на кухне при нём она не хотела. Как она тогда сказала, что он обязательно до чего-нибудь докопается.Так и жили. Годы шли, и ничего не менялось. Его родители частенько намекали им о том, чтобы они брали ипотеку и жили отдельно. Но некуда им было идти. Странные они, у них единственный сын, а теперь ещё и внук, а относились к ним как не родные. Мне Кристина рассказывала, что отец мужа бил его мать, когда он был маленький, ему тоже перепадало подзатыльников. Когда Сергей вырос, то руки отец перестал распускать, сын взрослый, может и ответить.Его отец был семейный тиран. Отец Сергея болел. Но сам об этом не знал, пока не стало поздно лечить. У него был рак печени. Лет через пять после их свадьбы, он умер. Первый год после его смерти вроде стало спокойнее . Кристина начала там чувствовать себя как дома. Мать Сергея немного изменилась, и к снохе относилась лучше, и к внуку. Потом она тоже заболела, не помню чем точно, вроде что-то гормональное. У матери Сергея был брат, жил он где-то в поселке, недалеко от города. Вот мать и решила у него погостить.Приехала через неделю странная. Подруга говорила, что у неё крыша поехала. Что она тогда устраивала, просто ужас. Когда Сергей был на работе, Кристина то к родителям уезжала, то ко мне. Мать кричала на неё. Говорила, что это её квартира, чтоб убирались все оттуда. Конечно, она уходила вместе с сыном. Но жить у своих родителей долго она не могла. У них маленькая квартирка, и кроме неё ещё два младших брата. Сергей пытался говорить с матерью, но толку не было. Его она тоже выгоняла. Хотели они тогда уйти. Уже жильё подыскивали, но как оставить одну нездоровую мать. Сергей не мог этого сделать.Когда Кристина оставалась с сыном и свекровью дома, то Кристина с сыном закрывались в зале, только там был замок изнутри. Так её свекровь сидела под дверью и скреблась. Там стекло такое мутное стояло. Видно только силуэт. Вот она прижималась к нему лицом и скреблась. То смеялась, то плакала. Она могла сидеть под дверью часами. Но такое поведение у неё было не всегда.Иногда была вполне вменяемая, а иногда просто ужас. И когда её поведение изменится, никто не знал. Вот так подруга и попадала иногда, запертая в зале. В туалет не выйти и воды не попить. Мальчишку было жалко. Ему тогда года четыре было. Сидеть вот так часами в запертой комнате. Потом дошло до того, что Кристина начала делать запасы, она в зале оставляла воду и перекусить что-нибудь, конечно и ведро (туалет). Сергей не хотел сдавать мать в психбольницу, хотя её тогда обследовали, конечно. Но так как она не была признана буйной, то класть её в больницу и не хотели. Буйной она не была, но то, что она творила, это ужас. Дошло до того, что она ночами начала кричать и стучать в стену. Говорила всякую дичь. И так почти каждую ночь. Вот тогда Сергей уже решил положить её в психушку. Просто так жить стало уже невозможно.А последней каплей было, когда она газ включила, а огонь не подожгла. Кристина с сыном тогда в зале закрылись, Сергей на работе был. Подруга почувствовала запах газа и, выбора уже не было, пришлось выходить.Как она тогда рассказывала, страшно было до жути. Сын тогда закрылся за ней, а она пошла смотреть откуда запах газа. Может и показалось, но проверить надо. Вышла, а свекровь сидит на кухне и чай пьёт, а все четыре конфорки включены, но огонь не горит. Она перекрыла газовую трубу и позвонила в скорую и мужу. Она тогда забрала сына, и до прихода мужа они сидели у соседки, которая жила напротив. Свекровь быстро за ней закрылась на ключ. Дверь у них старая, деревянная была. Скорая приехала быстро, муж отпросился с работы и примчался домой. Под дверью они стояли полчаса точно. Свекровь не открывала.Вызвали участкового, дверь пришлось ломать, чтоб попасть внутрь. Тогда врачи уже не отнекивались, а забрали свекровь в больницу. Врачи сказали, что у неё сдвиг пошёл, из-за смерти её мужа. Плюс к этому климакс и гормоны, не могу точно сказать, не помню. Да я и точно не знала, что там с ней было. Они тогда впервые, наверно, зажили нормальной жизнью. Свекровь умерла в больнице, примерно через пару недель. От чего, я не помню, что-то со здоровьем было, вроде почки отказали. На похоронах я тоже была, вернее, не на самих похоронах, а на обеде после похорон. Помню тогда разговор Сергея с дядей, его мать от него приехала неадекватная уже. Он вроде говорил, что тоже удивился, когда она загонять начала. Что-либо существенного он не сказал.Через полгода они начали делать ремонт. Ремонта в квартире не было лет 15, примерно. Они после свадьбы ремонт сделали только в своей комнате, а в остальных нет. Родители Сергея не хотели разводить грязь, так они тогда говорили. Постепенно они поменяли мебель. Даже унитаз и ванную заменили. В зале у них стоял диван, он был не старый, как остальная мебель. Его купила свекровь после смерти свекра, старый она решила выбросить. Как она тогда говорила, что внук загадил весь диван. Вот и новый купила. Я приезжала к ним, и, знаете, прямо другая квартира стала, светло и чисто. Даже дышать стало легче. Я очень была рада за подругу, столько пережить пришлось. У мальчишки своя комната, никто не притесняет. Но то, что произошло потом, это сущий кошмар. Сергей спал на диване в зале, а Кристина занималась своими делами на кухне. Хорошо, сына тогда к маме отправила. Ну, короче, услышала она крик мужа, даже не крик, а хрип, она забежала в зал, а он в судорогах, все тело напряжено, и со рта пена идёт. Как у эпилептика, но он здоровый и ничем подобным не болел.Набрала холодной воды, брызгала в лицо, тормошила его. Вызвала скорую помощь. Когда скорая приехала, он уже пришёл в себя. Но не мог сказать даже где работает, смотрел на них тупым взглядом, не понимая, кто они, не узнавая даже её. Постепенно начал выходить из этого состояния. Приходить в себя. Потом отошёл полностью и сам не понимал, что с ним случилось. Но в больницу его все же забрали. Обследовали там или что ещё с ним делали, не знаю. Но никаких диагнозов ему не поставили. Как говорила Кристина, это что-то типа кислород в мозг не поступает или что-то такое, от усталости или не высыпается. Но в целом все нормально. Здоров.Сынок их вообще на этом диване спать не мог, не ложился на него и всё. Диван тот они на следующий же день выбросили. И кстати отец его умер в больнице и мать тоже в больнице. Не в квартире. Но последние дни перед больницей спала его мать только на этом диване. Даже ругалась когда купила, чтоб внук опять его не загадил. Хотя пацану тогда почти пять лет было. Они тогда батюшку привозили, он освятил квартиру. Все вещи родителей они выбросили, что-то в церковь увезли, что-то, кому-то отдали. Короче, ничего из их вещей они в квартире не оставили.И вот ещё что, у их сына, Коли, аллергия на кошек и собак была, на красители пищевые тоже. Ещё через год подруга родила второго сына. Счастливая семья, и я считаю, что она это заслужила. Но опять же недолго они жили счастливо. У старшего сына началась одышка, задыхался пацан, в итоге поставили диагноз, что у него астма. Кристине часто родители мужа снились, ругали её за то, что она хозяйничает в их квартире.Ремонт они не доделали и все-таки решили продать эту квартиру. Купили в новостройке двухкомнатную квартиру. Я помогала им переезжать. Подруга тогда была на седьмом небе от счастья.Как сейчас помню, мы с подругой и детьми во дворе гуляли. Колюня кошку гладит и ничего, нет аллергии, а раньше у него начинали слезиться глаза, чихал и задыхался. Примерно через месяц прошла и астма. Прошли обследование. Здоровый парень. Рассказать эту историю попросила подруга, вроде ничего мистического, но Кристина говорит, что тогда, когда у мужа приступ был, то ему сон приснился, что мать его выгоняет. Будто душит его и кричит, что квартира это её и диван её.Он об этом рассказал уже когда они переехали. Теперь живут счастливо и ничего странного больше не происходит. Мальчишки растут, счастливые и здоровые парни. Подруга расцвела на глазах. Муж начал больше времени проводить дома. После того, что им пришлось пережить, они живут счастливо, никаких снов и никто их больше не выгоняет.

Ключевые слова: Квартира родители сны авторская история

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