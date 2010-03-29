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Истории из жизни

Дедушкино предупреждение

Случилась эта страшная история пару лет назад. Мой дедушка долго и мучительно умирал от рака легких. За день до его смерти, я пришла к нему, он жаловался на сильную боль и явно прощался, на следующий день он умер.

После похорон я пришла домой и легла спать, видимо, организм так отреагировал на стресс. Проснулась от звонка мобильного телефона. Взяв трубку в руки, я увидела, что звонят с номера умершего дедушки. Я подумала, что, возможно, кто-то из родственников хочет узнать о моем самочувствии, и сняла трубку. Помехи и тяжелое прерывистое дыхание: «Жарко, жарко, срочно выходи из дома», – и звонок оборвался.

Сильно перепугавшись, я выскочила из дома как была, в одной ночной рубахе. Дальше помню все очень смутно: выскакиваю во двор родной многоэтажки, страшное жжение в груди, темнота. Очнулась я в больнице, диагноз – инфаркт (в 25 лет). Если бы все случилось дома, где я была одна, я бы наверняка умерла.

Позже выяснилось, что телефон вместе с сим-картой положили дедушке в гроб — странная причуда бабушки. Принятый мной звонок произошел через 4 часа после того, как телефон закопали вместе с дедушкой, зафиксирован в моем телефоне. До сих пор я вздрагиваю от каждого звонка.


Автор - Маруся.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 450Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Дедушка смерть похороны звонок инфаркт причуда бабушки гроб телефон

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Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:55
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 004
Дедушка молодец, но вериться с трудом
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#2 написал: акжана
Сегодня, 13:38
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 179
Может ситуация со звонком приснилась девушке. Бывают такие случаи, когда люди путают явь со сном. Ведь. она была после тяжелого стресса и состояние предынфарктное тоже сказалось. Но хочу отметить, что покойный дедушка все-таки помог внучке, а вот каким способом - один Бог ведает. Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Йожык
Сегодня, 14:35
0
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Комментариев: 39
Если бы мне покойник позвонил, меня б тоже удар хватил. Но хочется верить, что родные помогают нам и после их смерти.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 16:05
0
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Комментариев: 321
+интересная история, жаль, что таких помощников мало в жизни.... в нужное время в нужном месте)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 17:44
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Публикаций: 2
Комментариев: 447
Думаю, такое маловероятно. Но история жутковатая.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 18:29
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 133
Цитата: акжана
Может ситуация со звонком приснилась девушке. Бывают такие случаи, когда люди путают явь со сном. Ведь. она была после тяжелого стресса и состояние предынфарктное тоже сказалось. Но хочу отметить, что покойный дедушка все-таки помог внучке, а вот каким способом - один Бог ведает. Плюс!

Согласен с Вами, явь и сон да ещё стресс.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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