Дедушкино предупреждение

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 450 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 12:34 by

Случилась эта страшная история пару лет назад. Мой дедушка долго и мучительно умирал от рака легких. За день до его смерти, я пришла к нему, он жаловался на сильную боль и явно прощался, на следующий день он умер.После похорон я пришла домой и легла спать, видимо, организм так отреагировал на стресс. Проснулась от звонка мобильного телефона. Взяв трубку в руки, я увидела, что звонят с номера умершего дедушки. Я подумала, что, возможно, кто-то из родственников хочет узнать о моем самочувствии, и сняла трубку. Помехи и тяжелое прерывистое дыхание: «Жарко, жарко, срочно выходи из дома», – и звонок оборвался.Сильно перепугавшись, я выскочила из дома как была, в одной ночной рубахе. Дальше помню все очень смутно: выскакиваю во двор родной многоэтажки, страшное жжение в груди, темнота. Очнулась я в больнице, диагноз – инфаркт (в 25 лет). Если бы все случилось дома, где я была одна, я бы наверняка умерла.Позже выяснилось, что телефон вместе с сим-картой положили дедушке в гроб — странная причуда бабушки. Принятый мной звонок произошел через 4 часа после того, как телефон закопали вместе с дедушкой, зафиксирован в моем телефоне. До сих пор я вздрагиваю от каждого звонка.Автор - Маруся.

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