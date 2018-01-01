Последнее прощание умершего деда

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:41

Nik_dk Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:41 by

Мой отец, образованный человек, всегда высмеивал бабские разговоры о сверхъестественном. Пять лет назад умер его отец. Через несколько дней он признался, что 3 ночи подряд с ним происходило непонятное. Он утверждает, что это не сон, так как ощущал он это слишком явно.Первую ночь он проснулся от того, что к нему в постель прыгнуло что-то темное, похожее на крысу. Говорит, что опешил, долго не мог уснуть, но списал все на сон. Во вторую ночь все повторилось, только это нечто было размером с маленького медвежонка. Тут он уже испугался не на шутку, но никому ничего не сказал. А в третью ночь его разбудил темный силуэт человека, который бухнулся ему в ноги. В эту ночь и умер дед.С родителями отца в нашей семье были сложные отношения. На похороны мои родители поехали вдвоем, я осталась дома. В день похорон, в 7 часов утра, меня разбудил звонок мобильного телефона. Он был с телефона моей мамы. Я ответила, но в трубке было молчание. Вернее, я слышала вдалеке, что происходило в квартире деда. Слышала их разговоры, но где-то далеко-далеко.Я отключилась и тут же перезвонила, думая, что мама случайно меня набрала. «Абонент находится вне зоны досягаемости». Мамин телефон был отключен. Тут же сразу у меня дома зазвонил стационарный телефон. Поднимаю трубку, снова молчание, чуть слышные разговоры в отдалении. Я положила трубку и долго и безуспешно пыталась дозвониться до мамы.Позвонила на телефон отца, рассказала, что случилось. Мама сказала, что телефон ее полностью разрядился, и она поставила его на зарядку в коридоре, поэтому я и не могла до нее дозвониться. Я большой скептик, как и все ученые-физики. Но тут и я стала думать о последнем прощании.Автор неизвестен.

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