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Истории из жизни

Последняя просьба

Последняя просьба


Впервые эту историю рассказал мне муж, когда мы еще только начинали встречаться. После слышала ее от свекра и свекрови.

У мужа была бабушка по отцовской линии, жила она в городе, в однокомнатной квартире. Жила она одна, так как ее единственный сын (мой свёкор) женился и уехал в область, там жил и работал. Конечно же, он приезжал к маме, но это бывало крайне редко. Так она и жила одна.

И вот, однажды позвонили соседи и сказали, что уже наверно дня три не видели, как бабушка Шура выходит из дому. Естественно, все сразу сорвались, приехали к ней, и, к сожалению, нашли ее мертвой в своей постели. Далее последовали похороны, поминки, 9 дней, 40 дней. И тут начали происходить странные вещи.

С утра мои родственники съездили на кладбище, в обед пришли люди, помянули бабушку и разошлись, а моя свекровь, свёкор и муж остались ночевать в этой квартире.

Время было около часа ночи, когда они услышали шаги на кухне. Встали, вышли – никого.

Лежали-лежали, но уснуть не могли. И тут услышали странный звук, свёкор включил свет и увидел как на полке, где стояла фотография покойной, прыгает пустая рюмка (как правило, после смерти человека и до 40 дней в квартире должна стоять его фотография, перед ней рюмка с водкой и поверх неё кусок чёрного хлеба). Не знаю, как оказалась так, что рюмка была пустой, но она прыгала, издавая соответствующий звук.

Свёкор схватил бутылку водки, налил рюмку и всё закончилось. Видимо, это была последняя просьба бабушки Шуры.

С тех самых пор никакой мистики в этой квартире нет. Мы с мужем живем в ней уже 9 лет.


Автор - Юта.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 424Комментарии: 4
+14

Ключевые слова: Семья муж бабушка квартира похороны поминки кладбище ночь рюмка последняя просьба

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 12:21
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Комментариев: 1 179
Так как, после сорока дней на протяжении многих лет отсутствовала какая-либо мистика в квартире, значит эта действительно бабушка передала последний привет и уже окончательно ушла . Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:21
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 717
Интересно. В области, скорее всего, муж с женой жили в частном доме - не факт, конечно.
А поминки справляли в однушке - не факт, конечно, но фотка, рюмка и шаги были в квартире - точно. Шаги на кухне могут быть соседскими. По любому соседям сверху или снизу не спалось, ходили к себе на кухню и потребляли внутрь. Слышимость в многоэтажных старых домах прекрасная, потому с непривычки можно понять, что ходят у тебя на кухне, а не у соседей. Эта вещь (шаги) могли вызвать тревожное ожидание у родственников умершей женщины.
Следующая тема: рюмку водки, вина или медовухи ставят уже как 1500 лет. Это многосотенлетняя традиция.
Дальше: эмоции людей цементируют человеческий мир причин и следствий. Поставить у фотки умершего рюмку водки, помянуть добрым словом и выпить, поплакать и погоревать - это нормально для нашего мира, другими словами, для нашей матрицы.
Но для разрушения этого мира достаточно сочетания не завершения традиции и эмоционального сбоя, а именно поставить рюмку, но не налить в неё водки, услышать шаги, поверить в них, что именно на кухне кто-то ходит, лечь и тревожится на этот счёт - и разрушение нашего мира причины и следствия готово. Произошёл сбой матрицы. Как только хозяин налил водки, сразу же "программу" нашего мира вернул в общее русло: была восстановлена традиция, а значит был восстановлен мир.
Прекрасная история. Плюс. Она меня натолкнула на эксперимент, который можно провести с чем угодно, главное чтобы сочетание обстоятельств были максимально подобно истории. Это может быть вовсе не случай в момент поминок, а, к примеру, в момент празднования нового года или дня рождения. Спасибо.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 17:53
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История интересная. Плюс поставила )
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#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 17:53
0
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Комментариев: 1 133
Похоже бабуля прыгающей рюмкой напомнила о себе родственникам.
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