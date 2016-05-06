Последняя просьба

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 424 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 12:14 by

Впервые эту историю рассказал мне муж, когда мы еще только начинали встречаться. После слышала ее от свекра и свекрови.У мужа была бабушка по отцовской линии, жила она в городе, в однокомнатной квартире. Жила она одна, так как ее единственный сын (мой свёкор) женился и уехал в область, там жил и работал. Конечно же, он приезжал к маме, но это бывало крайне редко. Так она и жила одна.И вот, однажды позвонили соседи и сказали, что уже наверно дня три не видели, как бабушка Шура выходит из дому. Естественно, все сразу сорвались, приехали к ней, и, к сожалению, нашли ее мертвой в своей постели. Далее последовали похороны, поминки, 9 дней, 40 дней. И тут начали происходить странные вещи.С утра мои родственники съездили на кладбище, в обед пришли люди, помянули бабушку и разошлись, а моя свекровь, свёкор и муж остались ночевать в этой квартире.Время было около часа ночи, когда они услышали шаги на кухне. Встали, вышли – никого.Лежали-лежали, но уснуть не могли. И тут услышали странный звук, свёкор включил свет и увидел как на полке, где стояла фотография покойной, прыгает пустая рюмка (как правило, после смерти человека и до 40 дней в квартире должна стоять его фотография, перед ней рюмка с водкой и поверх неё кусок чёрного хлеба). Не знаю, как оказалась так, что рюмка была пустой, но она прыгала, издавая соответствующий звук.Свёкор схватил бутылку водки, налил рюмку и всё закончилось. Видимо, это была последняя просьба бабушки Шуры.С тех самых пор никакой мистики в этой квартире нет. Мы с мужем живем в ней уже 9 лет.Автор - Юта.

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