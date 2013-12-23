История свекрови

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:48

Kiria Просмотров: 46 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 04:48 by

Свекровь живёт и работает на Камчатке. Она офтальмолог с большим стажем, ветеран труда. Камчатка - это великолепные виды на могучие горы, бескрайний океан, непроходимые леса и обилие в них страшных хищников - медведей. Свекровь много-много историй рассказывала о нападении хищников на людей в лесах и даже недалеко от населенных пунктов. И одна из историй меня зацепила меня, спать не могла ночью, пытаясь понять, что же там было. Итак:Случилось всё по осени. Мужчина, в целом довольно приятной наружности, высоченный, крепкий, прилично одетый, был под утро доставлен в больницу на скорой, с ужасными повреждениями. Лицо всё было в царапинах разной глубины и ширины, кожа век висела лоскутами, полуоторванная от "привычного" места, повреждены и разодраны уши. Один глаз потерян был навсегда. Другой пытались спасти. Мужчина прибывал в шоковом состоянии, казалось бы не чувствовал боли, пытался дотрагиваться до поврежденных век и глаз. Он даже пытался шутить, что-то говорил о женщинах, что от них одни проблемы, что они ведьмы, какие-то анекдоты. В итоге оставшийся глаз спасли. Что важно для дальнейшей истории - пациент не был пьян и не употреблял ничего запрещённого.После проведенных операций, пациент лежал в палате под наркозом, постепенно стал отходить. О причинах того, что с ним приключилось, медработникам не было известно. Но одна молоденькая медсестра, которая за ним ухаживала, болтливая и любознательная, видимо, чтобы отвлечь больного от грустных мыслей, и чтобы самой не скучать, решила его разговорить и расспросить, причем тут, собственно, были женщины, которых он в бреду поругивал и как вообще он получил такие повреждения. Неужто ему какая-то роковая дама глаза выцарапала? Тут он ей и рассказал...А рассказал следующее. Поздним вечером по дороге из Елизово в центр Петропавловска-Камчатского на малоосвещенном участке он то ли сбил, то ли задел кого-то. Всё произошло в один миг - он только услышал удар и увидел, как нечто темное откатилось с обочины. Скорость была небольшая. Первой его мыслью были собака или медвежонок. Это же всё-таки Камчатка.Остановился, включил аварийку, вышел из машины. Обочина немного уходила в низину, как будто какой-то неглубокий ров. Далее начинался лес. А там, внизу, кто-то поскуливал, кряхтел и как-то копошился, кажется, пытался встать. Визуально, не смотря на тьму, наш герой смог оценить размер сбитого субъекта и убедился, что это, скорее всего, какая-то собака. Мужчина решил спуститься и посмотреть какая помощь нужна животному, дорогу вниз по обочине он подсвечивал фонариком телефона. И вот, подойдя ближе на пару шагов, он осветил того, кого сбил, и опешил. Перед ним на четвереньках сидела женщина. Она по собачьи вылизывала рану на ладони, видимо, полученную в момент удара.Женщина не была голой, заросшей, в лохмотьях. Одежда на ней была вполне обычной, пусть и явно запачканной, в довольно длинных волосах что-то запуталось или прилипло. Единственное, что сразу бросилось в глаза, помимо такого "животного" вылизывания руки - отсутствие обуви на ногах. В общем, мужчина подумал, что это представительница лиц без определенного места жительства. Продолжая спускаться вниз с обочины, спросил всё ли в порядке, что она повредила кроме руки, и предложил отвезти в больницу. В глаза даме ему было неудобно светить, он чуть отвел телефон с фонариком в сторону и тут осветил её ноги - прямо на лодыжке у барышни багровел шрам, и висел толи остов наручников с цепочкой, то ли какие-то кандалы.Тут мужчина, видимо от удивления, остановился, как вкопанный. Дама тоже замерла, перестав все свои манипуляции с рукой, уселась как-то по собачьи и, не моргая, смотрела на мужчину. Эти гляделки продолжались пару минут, может быть секунд, но вдруг женщина начала странно скалиться. Самое страшное, по словам рассказчика, было в том, что она издавала какой-то непонятный разуму звук, похожий на вой, перемешанный с кряхтением. И постепенно, еле заметно, начала движение в сторону мужчины, перебирая конечностями, как хищник перед нападением.Мужчина, мягко говоря, напугался и стал подниматься наверх, решил вызвать скорую из машины и сдать даму врачам в руки. Но добраться в машину не успел - сзади на него напрыгнули, сбили с ног и потащи вниз от дороги. Мужчина, ростом 193 сантиметра и прилично весом, сказал, что создание тащило его по земле с невероятной легкостью, всё дальше от дороги. Осознание столкновения с чем-то непонятным пришло именно в этот момент. Он головой бился о ветки, кусты, стволы и пытался за что-нибудь схватиться, отбрыкаться ногами. В какой-то момент он рукой зацепился за дерево, держался изо всех возможных сил. Его два раза сильно дернули за ноги, а потом он с ужасом почувствовал, как ЭТО ползет по его телу от ног к спине. Сказал, что всё время пытался отбиваться или перевернуться, но попадал в пустоту, не ощущал куда и в кого целиться. Затем помнит острую боль и что кричал.Нашли его случайно ехавшие по этой дороге знакомые, увидевшие брошенной довольно приметную машину товарища, да ещё и на аварийке, у обочины. Ради приличия они набрали номер мужчины пару раз, а когда он не ответил, решили вернуться на всякий случай. Обнаружен он был уже с выцарапанными/выколотым глазом, с ужасными ранами, но живой и совершенно один. Часть царапин и повреждений мужчины в итоге объяснили падением с обочины и "торможением лицом" о ландшафт. Молодая медсестричка, выспросившая эту историю у пациента, ею довольно увлеклась и всё пыталась объяснить, призвав разумные объяснения - например, психически нездоровая женщина бродила, окутанная навязчивой идеей, что она зверь - и по-зверски совершила нападение на человека. В общем, эту историю многие друг другу рассказывают, приукрашивают всё более и более страшными фактами. Становится она постепенно местной городской легендой.Вот такая история. Лично меня смущает наличие цепи/наручников на ноге у этой самой женщины. Выходит, её где-то кто-то держал? А может быть, мужчина всё придумал, подрался где-то и с кем-то, о ком не хотел говорить в официальной версии. Но мысль о том, что где-то в лесу, недалеко от обочины, может таиться кто-то подобный, не дает мне покоя... Особенно, когда я на машине еду за город.Автор - JSnow.

Ключевые слова: Лес женщина обочина дорога

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