Так бывает

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 578 Комментарии: 6 +4 Вчера, 19:14 by

Расскажу историю, что поведала мне моя мама. Произошла она, кстати, тоже с ней.Началось все с того, что моя мама с 13 лет начала увлекаться изучением хиромантии и гаданием на картах. Занималась она этим года 3, и получалось это у нее настолько хорошо, это казалось ее призвание (да у мамы всегда все получалось хорошо, и было множество талантов) и почти все, что бы она не предсказала — сбывалось. Да, бывало и такое, кто ее обидит, она, сама того не желая, могла навредить этому человеку. Бабки, жившие поблизости, соседи и даже учителя в школе приходили со своими проблемами и просили помочь. Но потом все переросло в гораздо большее, чем просто гадание – начались заговоры, заклинания и прочее. Мама сама не заметила, как по шею втянулась во все это.Однажды к ним в гости в Севастополь (где они жили на тот момент) приехала знакомая и, увидев маму, сказала:— Если ты будешь продолжать этим заниматься, то в жизни у тебя будет много несчастий.Мама очень удивилась: откуда эта женщина все знает, ей ведь никто не говорил, что она этим занимается. Но тот момент не придав этому значения, и, задумавшись о своем, она косо посмотрела на женщину, а та как вскрикнет, словно от сильного удара:— Лиза (так зовут маму), ты что, убить меня хочешь?!Через несколько лет, приехав в Россию (откуда была родом) учиться, мама вышла замуж и вскоре родилась я. Но потом они с отцом сильно поругались и развелись. Тот случай все забыли, и мама уже давно бросила это дело, но какой-то непонятный осадок остался. Тут приехала мамина знакомая – ведунья, которая открыла свой магический салон в Москве, и они, естественно, решили увидеться. Они попили чай, поболтали, и под конец мама попросила посмотреть ее судьбу. Ольга (так звали знакомую) зажгла свечи и, взяв маму за руку, прошептав какие-то слова, а потом, после нескольких минут молчанья, наконец, заговорила:— Ты знаешь, что обладаешь очень сильными магическими способностями, и у тебя в роду была ведьма? Должен был родиться ребенок, который унаследует ее силу, и эта сила, спустя несколько лет, передалась тебе.Удивленная такими словами, мама вернулась домой и вскоре узнала от моей бабушки, что действительно у нее в роду была женщина, которая занималась магией и умерла она, так никому силу эту не передав. Мама не хотела иметь эту силу, да и увлечения к этому уже не было. Было как-то жутковато.На следующей день она опять пришла к этой Ольге и попросила ее помочь. Та сказала маме, чтобы она приходила по определенным дням делать обряды. После этого жизнь мамы круто изменилась: мама снова вышла замуж за прекрасного мужчину и теперь живет с ним в Прибалтике.Автор - Виктория.

Ключевые слова: Детство увлечение хиромантия гадания талант ведунья способности ведьма

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