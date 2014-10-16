Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Так бывает

Так бывает


Расскажу историю, что поведала мне моя мама. Произошла она, кстати, тоже с ней.

Началось все с того, что моя мама с 13 лет начала увлекаться изучением хиромантии и гаданием на картах. Занималась она этим года 3, и получалось это у нее настолько хорошо, это казалось ее призвание (да у мамы всегда все получалось хорошо, и было множество талантов) и почти все, что бы она не предсказала — сбывалось. Да, бывало и такое, кто ее обидит, она, сама того не желая, могла навредить этому человеку. Бабки, жившие поблизости, соседи и даже учителя в школе приходили со своими проблемами и просили помочь. Но потом все переросло в гораздо большее, чем просто гадание – начались заговоры, заклинания и прочее. Мама сама не заметила, как по шею втянулась во все это.

Однажды к ним в гости в Севастополь (где они жили на тот момент) приехала знакомая и, увидев маму, сказала:

— Если ты будешь продолжать этим заниматься, то в жизни у тебя будет много несчастий.

Мама очень удивилась: откуда эта женщина все знает, ей ведь никто не говорил, что она этим занимается. Но тот момент не придав этому значения, и, задумавшись о своем, она косо посмотрела на женщину, а та как вскрикнет, словно от сильного удара:

— Лиза (так зовут маму), ты что, убить меня хочешь?!

Через несколько лет, приехав в Россию (откуда была родом) учиться, мама вышла замуж и вскоре родилась я. Но потом они с отцом сильно поругались и развелись. Тот случай все забыли, и мама уже давно бросила это дело, но какой-то непонятный осадок остался. Тут приехала мамина знакомая – ведунья, которая открыла свой магический салон в Москве, и они, естественно, решили увидеться. Они попили чай, поболтали, и под конец мама попросила посмотреть ее судьбу. Ольга (так звали знакомую) зажгла свечи и, взяв маму за руку, прошептав какие-то слова, а потом, после нескольких минут молчанья, наконец, заговорила:

— Ты знаешь, что обладаешь очень сильными магическими способностями, и у тебя в роду была ведьма? Должен был родиться ребенок, который унаследует ее силу, и эта сила, спустя несколько лет, передалась тебе.

Удивленная такими словами, мама вернулась домой и вскоре узнала от моей бабушки, что действительно у нее в роду была женщина, которая занималась магией и умерла она, так никому силу эту не передав. Мама не хотела иметь эту силу, да и увлечения к этому уже не было. Было как-то жутковато.

На следующей день она опять пришла к этой Ольге и попросила ее помочь. Та сказала маме, чтобы она приходила по определенным дням делать обряды. После этого жизнь мамы круто изменилась: мама снова вышла замуж за прекрасного мужчину и теперь живет с ним в Прибалтике.

Автор - Виктория.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:14
Вчера, 19:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 578Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Детство увлечение хиромантия гадания талант ведунья способности ведьма

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 22:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Проскопия будущего?Для системы животного разума — "дьявола" — это сущий пустяк.Он видит, а точнее создает сценарий для говорящих зверушек на сотни страниц вперед.Верить сатане — это принимать  с его рук сценарий, и даже не сметь пикнуть в его сторону своей критикой.Безоговорочно будешь глашатать слово в слово.Вот потому святых: ненавидели, ненавидят и будет ненавидеть толпа за свободомыслие.
Личность — это тот, кто не взирая на страх от системы, сам сочиняет в своем сознании сценарий от ума.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 23:13
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2914|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 585
На следующей день она опять пришла к этой Ольге и попросила ее помочь. Та сказала маме, чтобы она приходила по определенным дням делать обряды. После этого жизнь мамы круто изменилась:

А вот я интересуюсь... Какие обряды? С какой целью? Она усилить свои способности решила или наоборот от них избавиться? Понапишут всякой хрени непонятной, а ты сиди сама с собой додумывай.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 489
Я думаю обряды совершались, как из ведьмы сделать не ведьму. Короче расколдовали её, и у мамы попёрло сразу. Живёт в Прибалтике.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: daytaler
Сегодня, 01:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Цитата: Баба Клава
Понапишут всякой хрени непонятной, а ты сиди сама с собой додумывай.

Ну почему сразу додумывай наедине сама с собой.Я вот что решил, а точнее мне Мария Сайгина подсказала — не вызвать бы вам самой нечистую силу и спросить у нее лично, какими обрядами и с какой целью, она усиливала свои способности, а главное, как от них избавилась.
А потом все это происшествие, при помощи букв, проявить на мониторе в виде рассказа.Комментарииеев будет.

Цитата: Мария Сайгина
Я думаю обряды совершались, как из ведьмы сделать не ведьму.

Ага, это что же по-вашему выходит?Как масло вновь превратить в молоко?Топить масло в кастрюле, пока не попрёт пена с молока?Значит что тогда?Молоко закипело.Была ведьмой, а стала просто женщиной.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: AlphaOme
Сегодня, 02:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 229
О чем написано-то?Невнятная главная мысль этого рассказа.Суть-то в чем?
Зарегистрирован: 2.04.2017
#6 написал: daytaler
Сегодня, 02:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Цитата: AlphaOme
О чем написано-то?Невнятная главная мысль этого рассказа.Суть-то в чем?

О том, как Ольга (подруга) по определенным дням делала обряды, после которых жизнь мамы круто изменилась.Вышла замуж за Игоря Крутого, и теперь гастролирует с ним по Прибалтике.
Так что, приглашаю всех на концерт "Новая волна" в Юрмале.Билеты в Тigger power.Писать в личку.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.