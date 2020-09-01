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Истории из жизни

Недоброжелатели наслали нечистую силу на женщину

Моя прабабушка Наталья Алексеевна Иванина жила в селе Бяково Навлинского района Брянской области. Ее муж после Гражданской войны вернулся домой, но на войне его тяжело ранило и поэтому вскоре он умер. Прабабушка осталась одна с четырьмя детьми на руках.

Жила она бедно, выкручивалась, как могла. В селе была церковь, рядом стоял дом приходского батюшки. Прабабушкина изба была недалеко от церкви, и она помогала поповской семье по хозяйству.

Однажды, когда шел Великий пост, Наталья по привычке пошла помогать, но двери оказались запертыми, и она вошла в дом со двора. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что батюшка со своим другом, священником из соседнего села, сидят за столом, на котором были и сало, и яичница, и самогон!

Недоброжелатели наслали нечистую силу на женщину


Такого безобразия Наталья не выдержала и устроила полный разнос - у нее четверо детей сидят голодными, потому что пост, а батюшка на проповедях советует всем терпеть, но сам жирует. После этого Наталья в церковь больше не ходила, но верить в Бога не перестала.

Наступили 1930-е годы, страшные, голодные для крестьян. Чтобы не умереть с голоду, Наталья на Брянщине брала полотно, нитки, иголки, разную мелочь и ездила на Украину (она совсем рядом) менять товары на продукты. Ходила в основном по деревням. Так было и в тот раз, о котором я хочу рассказать.

Стояла поздняя осень. День короткий, темнеет рано. Наталья возвращалась из одной деревни, хотела засветло попасть на станцию, но задержалась и поняла, что до станции не дойти. Стемнело, шагать по пустой дороге стало страшно.

На пути попалась небольшая деревенька, и Наталья начала проситься на ночлег. Никто не хотел пускать, а потом в одном доме указали на избу, где жила одинокая женщина: мол, она, может, и пустит. Наталья пошла туда. Вышла женщина лет шестидесяти, выслушала, кто и куда идет, но пускать сначала не хотела.

Однако прабабушка так слезно просила, что хозяйка сжалилась и разрешила переночевать. Накормила, но спать в доме не оставила, а постелила в сенях. Прабабушка и этому была безмерно рада.

Среди ночи Наталья проснулась оттого, что услышала в доме голоса. Разговаривали хозяйка и какие-то мужчины. Вначале прабабушка удивилась: ведь она спала в сенях, а мимо нее никто не проходил. Но потом, когда она прислушалась и услышала, о чем говорят в доме, у нее волосы встали дыбом. В гостях у хозяйки была явно нечистая сила!

Какой-то жуткий голос спросил:

- Кто это лежит в сенях?

- Это бедная скиталица, - ответила хозяйка и стала просить, чтобы ее не трогали.

К счастью, нечисть ее послушалась и принялась мучить хозяйку. За дверью началась какая-то возня, хозяйка умоляла отстать от нее.

Прабабушка была очень верующей, всю ночь она без передышки читала молитвы. Утром хозяйка спросила ее о том, как ей спалось. Та призналась, что слышала в доме голоса. И тогда женщина рассказала печальную историю о том, как недоброжелатели наслали на нее проклятие, и с той поры к ней по ночам стала являться нечисть.

Ей приходилось заниматься темными делами, например, она тайно сцеживала молоко у деревенских коров. Но делала она все это не по своей воле. Если она отказывалась, являлась нечистая сила и принималась ее мучить.

В подтверждение своих слов хозяйка показала свой погреб, набитый маслом и сыром. Большой кусок масла она подарила Наталье. Та взяла, ведь детей надо чем-то кормить, но сама это масло не ела.

История подлинная, мне ее рассказала дочь Натальи, моя бабушка Аня.

Автор - Ольга Ткачева, п. Навля Брянской обл. Журнал "Невыдуманные истории" №26 2017.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55 by Сделано_в_СССРПросмотров: 60Комментарии: 0
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Ключевые слова: Прабабушка село дети голод заработки нечисть пост проклятье

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