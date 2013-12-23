Чаепитие

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 431 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 06:10 by

Случай в армии. Дело было весной, ребята после посвящения их в «Дедушки» решили ночью чайку погонять. Договорились с прапорщиком, дежурным по батальону, что он их «не видит» (угостив его, как положено, — задобрив). Начали чаепитие.Одеялами закрыли окна в каптёрке, поставили чай, всё как положено к столу организовали — хлеб, сахарок, чай крепкий, сальца порезали и еще кому-то конфет родные прислали (молодежь поделилась), земляков позвали и начали праздник.Спиртного не было, сигареты не курили в каптёрке — строгий старшина потом по шее даст… Поэтому всё цивильно — фотоаппарат, парадки, кто-то альбом почти сделал дембельский, и кто во что горазд – гитарка и песенки про девчонок далёких, про дом, про службу. Всё это снимали на плёнку время от времени.Прапорщик заходил проверять, дал времени до 4 утра, так как могла приехать штабная проверка, и ОН не отмажет никак… Всё прошло хорошо, душевно, смеялись, попили чай, и даже медицинская сестричка Ирочка (ночное дежурство) зашла кое-кого витаминкой угостить.Прошло несколько недель, пленки решили проявить и сделать фотографии для альбомов на память. Вот тут-то всё и началось… То пленку долго не могли найти — нашли в таком месте, в которое никто ее не мог просто положить (перевернули всё буквально). Проявили пленку, дело дошло до печати фотографий, так вот, несколько раз отключался свет в части из-за жуткого ветра и непогоды. То во время печати пинцеты падали на ровном месте, то вообще просто «испарялись» буквально из-под рук. Но самое жуткое, что при ночном процессе печати фотографий было у многих такое чувство, что кто-то просто неистово вредил… даже скептически настроенные ребята и то начали в мистику верить, наверное.И что вы думаете — на некоторых фотографиях было незнакомое лицо, которого там быть не могло! Оно было как из тумана или пара, чаще всего наблюдало из-за спин ребят, где-то в районе потолка, то около стола, где все сидели… овальное, как арбуз.Вероятно, это чудо не давало себя проявить и показать.Автор - Вячеслав.

Ключевые слова: Армия служба чаепитие фото незнакомое лицо

Другие, подобные истории: