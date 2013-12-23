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Истории из жизни

Чаепитие

Случай в армии. Дело было весной, ребята после посвящения их в «Дедушки» решили ночью чайку погонять. Договорились с прапорщиком, дежурным по батальону, что он их «не видит» (угостив его, как положено, — задобрив). Начали чаепитие.

Одеялами закрыли окна в каптёрке, поставили чай, всё как положено к столу организовали — хлеб, сахарок, чай крепкий, сальца порезали и еще кому-то конфет родные прислали (молодежь поделилась), земляков позвали и начали праздник.

Спиртного не было, сигареты не курили в каптёрке — строгий старшина потом по шее даст… Поэтому всё цивильно — фотоаппарат, парадки, кто-то альбом почти сделал дембельский, и кто во что горазд – гитарка и песенки про девчонок далёких, про дом, про службу. Всё это снимали на плёнку время от времени.

Прапорщик заходил проверять, дал времени до 4 утра, так как могла приехать штабная проверка, и ОН не отмажет никак… Всё прошло хорошо, душевно, смеялись, попили чай, и даже медицинская сестричка Ирочка (ночное дежурство) зашла кое-кого витаминкой угостить.

Прошло несколько недель, пленки решили проявить и сделать фотографии для альбомов на память. Вот тут-то всё и началось… То пленку долго не могли найти — нашли в таком месте, в которое никто ее не мог просто положить (перевернули всё буквально). Проявили пленку, дело дошло до печати фотографий, так вот, несколько раз отключался свет в части из-за жуткого ветра и непогоды. То во время печати пинцеты падали на ровном месте, то вообще просто «испарялись» буквально из-под рук. Но самое жуткое, что при ночном процессе печати фотографий было у многих такое чувство, что кто-то просто неистово вредил… даже скептически настроенные ребята и то начали в мистику верить, наверное.

И что вы думаете — на некоторых фотографиях было незнакомое лицо, которого там быть не могло! Оно было как из тумана или пара, чаще всего наблюдало из-за спин ребят, где-то в районе потолка, то около стола, где все сидели… овальное, как арбуз.

Вероятно, это чудо не давало себя проявить и показать.

Автор - Вячеслав.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:10
Сегодня, 06:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 431Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Армия служба чаепитие фото незнакомое лицо

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:18
+4
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Комментариев: 6 183
Вредное чудо. Не угостили его, вот и обиделся.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: акжана
Сегодня, 06:51
+5
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Комментариев: 1 129
Главное, посидели хорошо, никто не мешал.
Призрак обитает в каптерке, тоже любитель посиделок и не желает, чтобы узнали о его присутствии. Молва нехорошая пойдет о каптерке, не до вечеринок будет.
Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Groul
Сегодня, 07:51
+2
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 26
Цитата: зелёное яблочко
Вредное чудо. Не угостили его, вот и обиделся.

Так никто о нем не знал, кого угощать то? так хоть за каждым застольем угощай, думая что есть какой то невидимый гость))
Зарегистрирован: 25.04.2020
#4 написал: xlarafitum
Сегодня, 12:14
0
Онлайн
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 183
Жаль, что фото к рассказу не прилагается +
Зарегистрирован: 27.01.2013
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