История про лешего

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 585 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 11:38 by

Парень пошел с отцом в лес на тихую охоту (грибы собирать). Места диковатые, водятся крупные хищники, потому отец с собой ружье захватил.Поход прошел удачно. Собрали множество грибов, а отец еще и зайца с парой уток подстрелил, хоть охота в планы и не входила.И вот, двинули довольные отец с сыном к выходу из леса. Внезапно окликает их мужик, взявшийся из ниоткуда. На тот момент, в лесу, кроме мужского семейства, никого из людей замечено не было.Подходит незнакомец к отцу и начинает его с ходу отчитывать:– Зачем жадничаешь, мужик? Почему столько дичи настрелял? Нехорошо.Парень в непонятках наблюдает за этим. Незнакомец на вид – настоящий бомж. Весь грязный, борода клочками и растрепанная, одежда рваная и потертая.Но больше всего парня удивила реакция отца. Батя, обладающий суровым и взрывным характером, неожиданно принялся извиняться перед бомжем, а затем отдал тому одну утку и зайца.Бомж удовлетворительно кивнул и двинулся с тушками вглубь леса.На естественный вопрос парня:– Какого х..?!Батя велел заткнуться и бодрее шагать.Уже дома отец сказал сыну, что тот бродяга был лешим. И им вообще повезло, что он их выпустил из леса без неприятностей.А истинную сущность бродяги отец определил по звуку. Бомж при ходьбе не создал ни единого звука. Ни хруста ветки, ни шелеста травы.Автор - Леша Будка.

Ключевые слова: Лес грибы отец незнакомец бомж дичь дар сущность Леший

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