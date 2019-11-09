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Истории из жизни

История про лешего

Парень пошел с отцом в лес на тихую охоту (грибы собирать). Места диковатые, водятся крупные хищники, потому отец с собой ружье захватил.

Поход прошел удачно. Собрали множество грибов, а отец еще и зайца с парой уток подстрелил, хоть охота в планы и не входила.

И вот, двинули довольные отец с сыном к выходу из леса. Внезапно окликает их мужик, взявшийся из ниоткуда. На тот момент, в лесу, кроме мужского семейства, никого из людей замечено не было.
Подходит незнакомец к отцу и начинает его с ходу отчитывать:
– Зачем жадничаешь, мужик? Почему столько дичи настрелял? Нехорошо.

История про лешего


Парень в непонятках наблюдает за этим. Незнакомец на вид – настоящий бомж. Весь грязный, борода клочками и растрепанная, одежда рваная и потертая.

Но больше всего парня удивила реакция отца. Батя, обладающий суровым и взрывным характером, неожиданно принялся извиняться перед бомжем, а затем отдал тому одну утку и зайца.

Бомж удовлетворительно кивнул и двинулся с тушками вглубь леса.

На естественный вопрос парня:
– Какого х..?!

Батя велел заткнуться и бодрее шагать.

Уже дома отец сказал сыну, что тот бродяга был лешим. И им вообще повезло, что он их выпустил из леса без неприятностей.

А истинную сущность бродяги отец определил по звуку. Бомж при ходьбе не создал ни единого звука. Ни хруста ветки, ни шелеста травы.

Автор - Леша Будка.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 585Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Лес грибы отец незнакомец бомж дичь дар сущность Леший

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 393
Интересно, почему все подобные персонажи вечно неухоженные? И домовые волосато-лохматые, и лешие оборванно-грязные... 325
История хорошая, +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 14:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 891
Выгодное это дельце- под лешего косить. Шаги могли просто не услышать, днём, в разговорах, плюс посторонние шумы. И добыча невеликая.
Хорошая история, человек поделился с другим, пусть и с лешим.

Цитата: Tanusha13666
Интересно, почему все подобные персонажи вечно неухоженные? И домовые волосато-лохматые, и лешие оборванно-грязные... 325
История хорошая, +

Ну так многолетнее житие в лесу или погребе портрет не украшает.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#3 написал: Холодная роса
Сегодня, 14:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 28
А парень был абсолютно прав. С хрена ли отдавать добытое бомжу только потому, что не слышал как он подошёл. Мораль- не ходите с перепуганными неврастениками и ни на рыбалку, ни в лес, ни в разведку.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:20
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2909|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 538
Отчаянный товарищ этот бомж однако. Я б к незнакомым мужикам, да еще и с ружьем в руках не рискнула бы даже приблизиться. Не то чтобы еще и права качать и имущество отжимать. Я ж не знаю кто они такие, может психи или еще похуже. Стрельнут в глаз-мало не покажется. Я ,когда в лес хожу, стараюсь с людьми вообще поменьше контачить, ухожу с поля видимости, если кого заметила. А в леших, которые во плоти к народу пристают, я не верю. То что они существуют в бесплотном виде вполне допускаю, ибо много чего в моей жизни происходило необъяснимого. А так не. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: акжана
Сегодня, 18:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1065|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 127
Может был действительно леший, а может просто бомж, хотя что делать человеку без дела в глубине леса. Хорошие охотники люди бывалые и опытные с отличной интуицией, слышат звук шагов за несколько метров. Одним словом охотники и этим все сказано. В любом случае, поделился не обеднел, видно понимал, что лишнее настрелял.
За историю Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#6 написал: Никра Страх
Сегодня, 20:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Назвали Лешего бомжом._. до чего мир докатился) smeh
Зарегистрирован: 22.08.2020
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 461
А зачем Лешему утка с зайцем в дохлом виде?
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 20:38
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2475|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 341
Да разве это много, там от утки после ощипа цыпленок остается)) но хорошо то, что и бомжу будет что поесть, добыл как смог smile +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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