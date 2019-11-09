История про лешего

История про лешегоПарень пошел с отцом в лес на тихую охоту (грибы собирать). Места диковатые, водятся крупные хищники, потому отец с собой ружье захватил.
Поход прошел удачно. Собрали множество грибов, а отец еще и зайца с парой уток подстрелил, хоть охота в планы и не входила.
И вот, двинули довольные отец с сыном к выходу из леса. Внезапно окликает их мужик, взявшийся из ниоткуда. На тот момент, в лесу, кроме мужского семейства, никого из людей замечено не было.
Подходит незнакомец к отцу и начинает его с ходу отчитывать:
– Зачем жадничаешь, мужик? Почему столько дичи настрелял? Нехорошо.
Парень в непонятках наблюдает за этим. Незнакомец на вид – настоящий бомж. Весь грязный, борода клочками и растрепанная, одежда рваная и потертая.
Но больше всего парня удивила реакция отца. Батя, обладающий суровым и взрывным характером, неожиданно принялся извиняться перед бомжем, а затем отдал тому одну утку и зайца.
Бомж удовлетворительно кивнул и двинулся с тушками вглубь леса.
На естественный вопрос парня:
– Какого х..?!
Батя велел заткнуться и бодрее шагать.
Уже дома отец сказал сыну, что тот бродяга был лешим. И им вообще повезло, что он их выпустил из леса без неприятностей.
А истинную сущность бродяги отец определил по звуку. Бомж при ходьбе не создал ни единого звука. Ни хруста ветки, ни шелеста травы.
Автор - Леша Будка.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 585Комментарии: 8
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