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Истории из жизни

"Отдай мне свою жизнь"

"Отдай мне свою жизнь"


На Ваш суд представляю реальную историю, которую мне рассказала женщина. Верить или подвергнуть сомнению то, что Вы прочтете - Ваше право. Далее, для полноты впечатлений, рассказ ведется от её лица. Судить Вам! История трагичная, но, как мне кажется, она не является вымыслом.

Эта история случилась лично со мной в 2019 году, когда я лежала в больнице вместе со своим маленьким сыном. День выдался самым обычным, ничего особенного не происходило, не считая приёма лекарств, а также нескольких инъекций и терапии. За неделю, проведённую в больничных стенах, я очень вымоталась. Как-то в больницу пришёл мой муж, чтобы побыть с сыном, а меня отправил на отдых. Я собралась и ушла домой, где довольно рано легла в постель.

Сначала мне долго не удавалось уснуть. Я подумала, что это происходит из-за привычки всё время находиться рядом с сыном. Я решила выпить чаю и посмотреть телевизор. Сделав чай и усевшись на мягкий диван, я включила свою любимую телепередачу и стала наслаждаться отдыхом. Вдруг я почувствовала тяжёлое дыхание у себя за спиной, но когда я обернулась, позади никого не было.

Я решила, что мне это просто почудилось, но не тут-то было. Стоило мне только отвернуться, как я ощутила на своём плече чью-то маленькую руку, пронизавшую моё тело холодом. Я схватила кружку и, размахнувшись, попыталась ударить стоящего за мной. Но плечо внезапно расслабилось, а позади меня снова никого не оказалось.

Напрашивался вывод, что из-за перенесённого стресса и усталости мои нервы начали сдавать. Недолго думая, я отправилась в спальню и легла спать.

Проснулась я в холодном поту и тут же стала собирать свою сумку. Дело в том, что мне приснился страшный сон, в котором какой-то неизвестный мне маленький мальчик душил моего сына. Когда я добралась до больницы, то выяснилось, что пять минут назад моего сына увезли в реанимацию. Состояние его сильно ухудшилось, и меня пустили попрощаться.

"Отдай мне свою жизнь"


Подойдя к двери палаты, я услышала детский голос, но этот голос не принадлежал моему сыну. Детский голос властным тоном требовал: "Я хочу жить, отдай мне свою жизнь". Мигом залетев в палату, я увидела картину, которая меня просто ошеломила. Приснившийся мне мальчишка сидел верхом на моём сыне и душил его своими же собственными руками. Я закричала во весь голос. Через некоторое время прибежали врачи, но того мальчика в палате уже не было.

Ближе к утру моему сыну стало намного лучше. Врачи разводили руками в недоумении, не имея возможности объяснить произошедшую перемену. Во время утреннего обхода практически все матери, которые лежали в больнице со своими детьми, рассказывали о появлении какого-то мальчика. Услышав описание его внешности, одна из медсестёр поняла, о ком всё-таки идёт речь, а затем всё объяснила.

Мальчика звали Андрейкой. Проходил лечение он в этой же больнице около года назад. Андрейка был очень славным и добрым, он очень хотел жить и боролся до самого конца, но болезнь одолела и мальчик скончался.

На следующий день мы с другими родителями пригласили в больницу священника. Божий слуга освятил больницу, после чего Андрейку больше никто не видел...

Автор неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43
Сегодня, 05:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 781Комментарии: 10
+10

Ключевые слова: Больница сын отдых тяжёлое дыхание страшный сон реанимация мальчик-призрак смерть болезнь священник

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 06:27
+6
Группа: Посетители
Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 888
Очень славный и добрый мальчик после смерти начал душить других детей..
Слишком натуралистичное появление и странное поведение призрака- история больше похожа на детские страшилки.
Думаю, автор на фоне стресса и впечатлительности приукрасила события.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Шахерезада
Сегодня, 06:48
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 910
Ну и как интересно этот мальчик воспользовался бы жизнью задушенного мальчика если бы ему это удалось? Детская страшилка.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 06:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 888
Цитата: Шахерезада
Ну и как интересно этот мальчик воспользовался бы жизнью задушенного мальчика если бы ему это удалось? Детская страшилка.

Да никак. С психу бесился. Меня больше удивила метаморфоза из доброго и славного в кровавого упыря.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:54
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1764|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 180
Цитата: Шахерезада
Ну и как интересно этот мальчик воспользовался бы жизнью задушенного мальчика если бы ему это удалось? Детская страшилка.

Но рассказано, взрослой и серьёзной мадам??
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:09
+2
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2908|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 533
Михалыч, и где ты жесть такую фантастическую только берешь? Пукин Валотька и то до такого не додумается никогда.Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#6 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:53
0
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Репутация: (119|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 328
Какой-то массовый психоз. Нейтрально.
Зарегистрирован: 11.05.2018
 
#7 написал: капитанская дочка
Сегодня, 11:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 88
Плюсую.
Все возможно.
Может, какая-то злая сущность приняла облик бедного малыша.
Зарегистрирован: 16.04.2018
#8 написал: акжана
Сегодня, 12:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1065|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 126
Согласна с версией Капитпнской дочки. Сущность принимает образ умершего ребенка и устроила переполох в отделении.
Автор написал реальную историю, но вот похоже истолковал ситуацию в буквальном смысле как увидел. Снимки детей, жуткие в тему
Плюс+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 14:39
0
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Репутация: (2474|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 339
Цитата: Баба Клава
Михалыч, и где ты жесть такую фантастическую только берешь? Пукин Валотька и то до такого не додумается никогда.Плюс.

laughing какие-то потаенные места знает наш Михалыч.
Ок, допускаю все случившееся, но потом видимо эта женщина не раз в течение нескольких лет звонила в больницу и опрашивала персонал, не душил ли кого Андрейка, так выходит?) плюс за бдительность
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#10 написал: Шахерезада
Сегодня, 15:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 910
Цитата: акжана
Снимки детей, жуткие в тему
Это как раз тот случай, когда историю сочиняли под эти снимки/картинки, а не наоборот когда картинки ищут под историю как это часто бывает.

Цитата: зелёное яблочко
Но рассказано, взрослой и серьёзной мадам??
Ну а что взрослые мадамы разве не могут сочинять?
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
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