"Отдай мне свою жизнь"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 781 Комментарии: 10 +10 Сегодня, 05:43 by

Эта история случилась лично со мной в 2019 году, когда я лежала в больнице вместе со своим маленьким сыном. День выдался самым обычным, ничего особенного не происходило, не считая приёма лекарств, а также нескольких инъекций и терапии. За неделю, проведённую в больничных стенах, я очень вымоталась. Как-то в больницу пришёл мой муж, чтобы побыть с сыном, а меня отправил на отдых. Я собралась и ушла домой, где довольно рано легла в постель.Сначала мне долго не удавалось уснуть. Я подумала, что это происходит из-за привычки всё время находиться рядом с сыном. Я решила выпить чаю и посмотреть телевизор. Сделав чай и усевшись на мягкий диван, я включила свою любимую телепередачу и стала наслаждаться отдыхом. Вдруг я почувствовала тяжёлое дыхание у себя за спиной, но когда я обернулась, позади никого не было.Я решила, что мне это просто почудилось, но не тут-то было. Стоило мне только отвернуться, как я ощутила на своём плече чью-то маленькую руку, пронизавшую моё тело холодом. Я схватила кружку и, размахнувшись, попыталась ударить стоящего за мной. Но плечо внезапно расслабилось, а позади меня снова никого не оказалось.Напрашивался вывод, что из-за перенесённого стресса и усталости мои нервы начали сдавать. Недолго думая, я отправилась в спальню и легла спать.Проснулась я в холодном поту и тут же стала собирать свою сумку. Дело в том, что мне приснился страшный сон, в котором какой-то неизвестный мне маленький мальчик душил моего сына. Когда я добралась до больницы, то выяснилось, что пять минут назад моего сына увезли в реанимацию. Состояние его сильно ухудшилось, и меня пустили попрощаться.Подойдя к двери палаты, я услышала детский голос, но этот голос не принадлежал моему сыну. Детский голос властным тоном требовал: "Я хочу жить, отдай мне свою жизнь". Мигом залетев в палату, я увидела картину, которая меня просто ошеломила. Приснившийся мне мальчишка сидел верхом на моём сыне и душил его своими же собственными руками. Я закричала во весь голос. Через некоторое время прибежали врачи, но того мальчика в палате уже не было.Ближе к утру моему сыну стало намного лучше. Врачи разводили руками в недоумении, не имея возможности объяснить произошедшую перемену. Во время утреннего обхода практически все матери, которые лежали в больнице со своими детьми, рассказывали о появлении какого-то мальчика. Услышав описание его внешности, одна из медсестёр поняла, о ком всё-таки идёт речь, а затем всё объяснила.Мальчика звали Андрейкой. Проходил лечение он в этой же больнице около года назад. Андрейка был очень славным и добрым, он очень хотел жить и боролся до самого конца, но болезнь одолела и мальчик скончался.На следующий день мы с другими родителями пригласили в больницу священника. Божий слуга освятил больницу, после чего Андрейку больше никто не видел...Автор неизвестен.

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