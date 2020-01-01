Однажды в армии

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:22

гарынычь Просмотров: 332 Комментарии: 0 +9 Сегодня, 05:22 by

За те 700 дней и ночей, которые я отдавал в качестве долга Родине в рядах Советской армии (в северном Казахстане), случилось много странных историй. Вот одна из них.Зима 1991-го в Караганде выдалась жёсткая: -20, море снега и холодный сильный ветер. Постоянная пурга осложняла и без того суровую армейскую жизнь. В паре метрах от себя не видно ни зги. Белая пелена снега и дикий холод не раз становились причиной ЧП. Был случай, когда солдат вышел за периметр, блуждал в пяти метрах от КПП и замёрз на смерть, так и не обнаружив вход в часть. Чтобы впредь избежать подобных проблем, мы стали натягивать верёвки между основными объектами и вешать на них опознавательные флажки разного цвета. Каждый цвет вел к определённому зданию на территории части: чёрный - в штаб, зелёный - в санчасть, синий - в казарму и т.д.Я был в карауле и брел сквозь метель по красным флажкам на обледеневшей верёвке в столовую, на завтрак. Вдруг навстречу вырулил боец. Причем солдат был мне не знаком, хотя в часть из "учебки" я прибыл полгода назад и почти всех знал лично (часть была небольшой). Но меня поразило другое: на голове не зимняя шапка, а летняя “афганка” и даже её уши не опущены, а завязаны на затылке, верхняя пуговица бушлата расстегнута, сам одет в летнюю хлопчатобумажную форму, а не зимнюю полушерстяную!- Привет! - весело сказал незнакомец. - Где второй взвод обитает?- В казарме, где ж им ещё быть в такой холод? - ответил я и осёкся.Я сам был из 2-го взвода, но этого персонажа ни разу не видел.- Спасибо, - все так же весело ответил парень и исчез в направлении казармы.Я же пошел в столовую, где меня вкусно накормил мой друг, повар, Игорь Популовский.Кстати, служивого, что попался мне навстречу, в следующие полгода службы я не встречал. Но особо это не напрягало, в подразделениях были должности, счастливых обладателей коих мы не видели по нескольку месяцев: связисты на дежурных выносных пунктах, кочегары на бойлерной, караулы ДВП и т.д.Наступило лето. Игорёня (тот самый, что кашеварил для нас) засобирался домой, в Свердловск. Он призывался раньше меня, и теперь пришла пора прощаться с армией.Мы сидели в столовой, тёзка показывал свой "дембельский" альбом, и тут я увидел фото нашего второго “гвардейского” взвода. Фото было сделано незадолго до моего возвращения из учебного центра. На ней рядом со старшиной сидел тот самый парень, который попался мне зимой в летней форме!- Игорь, а кто это? - поинтересовался я у старшего товарища.- Это Антон Самойлов, Тохой звали. Весельчак был и балагур, типа тебя! Он погиб перед самым твоим приездом из “учебки” симферопольской...С тех пор минуло 30 лет, но эту историю я никому никогда не рассказывал, ибо не хотел уехать в “психушку”. Почему теперь? Да я, похоже, уже и сам в неё не верю…

Ключевые слова: Армия солдат повар случай зима авторская история

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