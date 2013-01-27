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Истории из жизни

В високосный...

Я человек не суеверный. На плохие приметы: вроде чёрной кошки, бабы с пустым ведром и прочего бреда никогда не обращал внимания. Не особо выделял и високосные годы. Все эти россказни о том, что в високосный год на человечество обрушиваются невиданные катаклизмы, а люди укладываются в могилы штабелями, не считал чем-то серьёзным. Ведь и в обычные годы происходили такие катастрофические события, что врагу не пожелаешь. Взять хотя бы аварию на Чернобыльской АЭС в 1986-ом. Или взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в 1989-ом, с сотнями погибших и раненых. Не говоря уже про нападение гитлеровской Германии на СССР в 1941-ом.
До сих пор своё мнение о якобы фатальности високосных лет не сильно поменял. Но всё же…

Четыре года назад, как раз в високосный год, произошли трагические события, которые многие не посчитали за случайные совпадения. О происшедшем тем летом я узнал от своего давнего знакомого, уроженца посёлка Билимбай Свердловской области.

Его земляк Иваныч – заядлый грибник, травник и ягодник. Ни один погожий летний денёк не пропускал, чтобы побродить по лесу с лукошком. Но тем летом всё не складывалось. Сперва заболел не на шутку. После непогода не позволяла не то, что в тайгу забуриться – из дому нос высунуть. И так почти всё лето прошло впустую. Лишь под самый исход августа удалось, наконец, Иванычу вырваться в долгожданную лесную стихию. Да и то чуть не со скандалом. Баба его, как клещ, вцепилась в рукав и причитает «не ходи, да не ходи!..»
А всё потому, что ей какая-то товарка напела – мол, грибы в високосный год к гробу. Ну, не дремучая ли женщина?! Всю жизнь ходили по грибы, и в високосные годы, само собой, - никаких гробов не видывали. А тут на тебе!..

Не послушал Иваныч глупую жену свою и с корзинкой подмышкой отправился в лес. На заветные грибные поляны, о которых так давно мечтал.
Ушёл и сгинул. Без того целый день не находившая места жена, вечером, когда супруг не вернулся, подняла по тревоге всех знакомых и родню.
Поиски пропавшего пожилого мужчины начали с раннего утра. Предполагаемое место, куда грибник направился, было, по счастью, известно многим. Поэтому в тот же день, под вечер, его нашли. К сожалению, уже бездыханным. Сердечный приступ, как заключила позже врачебная комиссия.
Возле неподвижно лежащего под деревом тела Иваныча стояла, заполненная до краёв отборными красноголовиками и белыми, корзинка. Мужик всегда, как настоящий лесовик, собирал немного и только самые-самые грибки. Без единой червоточинки и беличьих погрызов. Любой доставай из лукошка и фотографируй на открытку.
Вот один из поисковиков – сосед Иваныча, не удержался и забрал забытую всеми в суматохе корзинку с грибами домой. Не оставлять же такую красоту догнивать в лесу…

А следующим днём этого незадачливого соседа и его сожительницу обнаружили мёртвыми в собственной избе. На обеденном столе стояла сковородка с недоеденными грибами и недопитая бутылка водки…

Что точно стало причиной смерти, так, кажется, и не выяснилось. Не то грибами отравились, не то палёной водярой. Парочка вела асоциальный образ жизни, поэтому и с разбирательством особенно заморачиваться не стали. Да мало ли таких случаев по деревням. С каждым не набегаешься…

Но вот суеверное пророчество «грибы в високосный год – к гробу» сбылось. Причём, троекратно…

20.08.2020


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 06:44 by V.V.PukinПросмотров: 1 347Комментарии: 15
+7

Ключевые слова: Грибник гроб плохая примета суеверия лес лето по грибы отравление високосный год пророчество пропавший авторская история

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Вчера, 09:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 178
По мне, так у мужика просто судьба такая, час его пришёл, а где он в это время был - не важно. Что касается пары, то не фиг было брать что-то от покойника (это могло послужить роковым ударом). А может и действительно они просто отравились. Лично я никакой такой мистики не углядела...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: supik
Вчера, 09:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (34|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 603
Вот те раз, мой только ушел за грибами!!!!!!!!!!!!! stuck_out_tongue

Цитата: xlarafitum
По мне, так у мужика просто судьба такая, час его пришёл, а где он в это время был - не важно. Что касается пары, то не фиг было брать что-то от покойника (это могло послужить роковым ударом). А может и действительно они просто отравились. Лично я никакой такой мистики не углядела...


конечно бред сивой кобылы!!! Всю жизнь ходили по грибы, особенно кто в деревнях живет....
теперь в високосный год и болеть нельзя COVIDом-19 заразиться можно))))))))))
Зарегистрирован: 16.11.2018
  
#3 написал: Tanusha13666
Вчера, 09:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 377
Цитата: supik
Вот те раз, мой только ушел за грибами!!!!!!!!!!!!! stuck_out_tongue

Цитата: xlarafitum
По мне, так у мужика просто судьба такая, час его пришёл, а где он в это время был - не важно. Что касается пары, то не фиг было брать что-то от покойника (это могло послужить роковым ударом). А может и действительно они просто отравились. Лично я никакой такой мистики не углядела...


конечно бред сивой кобылы!!! Всю жизнь ходили по грибы, особенно кто в деревнях живет....
теперь в високосный год и болеть нельзя COVIDом-19 заразиться можно))))))))))

От слова "Ковид" глаз дёргается. Ну его, этот вирус! smeh
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#4 написал: Zero Endorphine
Вчера, 10:39
+4
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 320
так и не поняла, при чем тут високосный год. Т.е. сердечный приступ мужика в другой год не прихватил бы что ли. Первый абзац автор сам объяснил, что год не при чем, а оставшуюся историю - наоборот))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#5 написал: songless_bird
Вчера, 11:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Это предостережение от ВВП, что в этот год за грибами лучше не соваться? Кто-нибудь еще слышал о такой "примете"?
История как-то слишком проста для Вас, автор, безо всяких сюжетных поворотов и оторванных конечностей satisfied
Зарегистрирован: 26.02.2018
#6 написал: Ksenya078
Вчера, 12:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 574
Думаю, совпадение. Мог бы и вечером того же дня дома преставиться. Насчет соседа, тут посложнее, возможно, и правда, нельзя брать какие-либо предметы, еду на месте смерти человека, не к добру. Может, только в крайнем случае. Истории плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#7 написал: Гюльнара
Вчера, 12:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 727
Как только прочитала про корзинку с грибами, сразу поняла, что кто- то ими траванется. Так себе история, извините, автор, кажется высосанной из пальца.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#8 написал: VENDETTA
Вчера, 12:51
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (132|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 982
Про примету слышу первый раз, что ж теперь в высокосный год и из дома не выходить что ли.
Цепочка событий интересная, но блин так бывает
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#9 написал: Фингал
Вчера, 12:57
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
По народным поверьям, в это время грибы могут быть опасны для здоровья.
- Я не собираю грибы, так как год високосный. Вы разве не знали?

- Старожилы говорят, нельзя в високосный год из леса собирать, «что соберете, то и на погост принесете».

- На самом деле, есть реальное объяснение этому, грибница перерождается каждые 4 года, и на 4 год выделяет все яды, впитанные из земли, - комментируют пользователи сети.

Мы решили выяснить, так ли это на самом деле, и обратились за помощью к специалистам.
- Какая разница, какой сейчас год! Грибница живет десятки, сотни лет. Все рассказы о потусторонних, инопланетных и дьявольских свойствах грибов – это все суеверия, - считает миколог с 40-летним стажем, доцент кафедры ботаники Иркутского госуниверситета Александр Петров.

- Могу вам четко сказать, что это неправда. Это работает народный фольклор. Грибы, конечно, съедобные, сейчас можно есть. Грибница растет на протяжении всего жизненного цикла, можно даже сказать, что она бессмертна, она разрастается постоянно, - рассказала Татьяна Харпухаева, сотрудник лаборатории флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.

Между тем самое главное правило, по словам специалистов, собирать съедобные грибы можно только в безопасных местах. Для этого следует избегать территорий вдоль автодорог, вблизи промышленных предприятий и минеральных источников, а также свалок и пожарищ. (с)

https://arigus.tv/news/item/145973/
Зарегистрирован: 11.08.2019
#10 написал: акжана
Вчера, 17:01
+1
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Репутация: (1065|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 119
Существует много причин, когда съедобные грибы перерождаются в ядовитые. Здесь экология может ввести коррективы: сильная жара, близость автотрассы, радиация. Может приметы возникают из- того, что люди не могут обьяснить причины гибели людей.
История неплохая, слегка не в формате автора, но пишет он замечательно Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#11 написал: abrashechka
Вчера, 17:04
+1
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Репутация: (436|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 391
История хорошо написана, но мистики как раз нет. Жаль мужика-грибника, алкашей - Бог рассудит.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#12 написал: daytaler
Вчера, 18:15
+1
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Репутация: (40|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 263
Ты в високосный год в лес не ходи, а то гриб башка попадёт, совсем мёртвый будешь.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#13 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:49
0
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Репутация: (54|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 422
Ой, Владимир, вы и да Билика (Билимбай) нашего родного добрались. Вот ведь, и там у вас знакомые. good Только за это ставлю +. Написано как всегда отменно. Я завтра собралась в Билимбай за грибами, дожди прошли, говорят грибов море. Про примету слышать, не слышала. Но високосный год для меня действительно не хороший.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#14 написал: Скарм
Вчера, 20:40
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Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 360
Тоже думаю, что совпадение. Конечно, странное, но и только. +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#15 написал: Холодная роса
Вчера, 20:57
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Пукину пора книгу издавать
Зарегистрирован: 25.05.2020
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