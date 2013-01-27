В високосный...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 1 347 Комментарии: 15 +7 Вчера, 06:44 by

Я человек не суеверный. На плохие приметы: вроде чёрной кошки, бабы с пустым ведром и прочего бреда никогда не обращал внимания. Не особо выделял и високосные годы. Все эти россказни о том, что в високосный год на человечество обрушиваются невиданные катаклизмы, а люди укладываются в могилы штабелями, не считал чем-то серьёзным. Ведь и в обычные годы происходили такие катастрофические события, что врагу не пожелаешь. Взять хотя бы аварию на Чернобыльской АЭС в 1986-ом. Или взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в 1989-ом, с сотнями погибших и раненых. Не говоря уже про нападение гитлеровской Германии на СССР в 1941-ом.До сих пор своё мнение о якобы фатальности високосных лет не сильно поменял. Но всё же…Четыре года назад, как раз в високосный год, произошли трагические события, которые многие не посчитали за случайные совпадения. О происшедшем тем летом я узнал от своего давнего знакомого, уроженца посёлка Билимбай Свердловской области.Его земляк Иваныч – заядлый грибник, травник и ягодник. Ни один погожий летний денёк не пропускал, чтобы побродить по лесу с лукошком. Но тем летом всё не складывалось. Сперва заболел не на шутку. После непогода не позволяла не то, что в тайгу забуриться – из дому нос высунуть. И так почти всё лето прошло впустую. Лишь под самый исход августа удалось, наконец, Иванычу вырваться в долгожданную лесную стихию. Да и то чуть не со скандалом. Баба его, как клещ, вцепилась в рукав и причитает «не ходи, да не ходи!..»А всё потому, что ей какая-то товарка напела – мол, грибы в високосный год к гробу. Ну, не дремучая ли женщина?! Всю жизнь ходили по грибы, и в високосные годы, само собой, - никаких гробов не видывали. А тут на тебе!..Не послушал Иваныч глупую жену свою и с корзинкой подмышкой отправился в лес. На заветные грибные поляны, о которых так давно мечтал.Ушёл и сгинул. Без того целый день не находившая места жена, вечером, когда супруг не вернулся, подняла по тревоге всех знакомых и родню.Поиски пропавшего пожилого мужчины начали с раннего утра. Предполагаемое место, куда грибник направился, было, по счастью, известно многим. Поэтому в тот же день, под вечер, его нашли. К сожалению, уже бездыханным. Сердечный приступ, как заключила позже врачебная комиссия.Возле неподвижно лежащего под деревом тела Иваныча стояла, заполненная до краёв отборными красноголовиками и белыми, корзинка. Мужик всегда, как настоящий лесовик, собирал немного и только самые-самые грибки. Без единой червоточинки и беличьих погрызов. Любой доставай из лукошка и фотографируй на открытку.Вот один из поисковиков – сосед Иваныча, не удержался и забрал забытую всеми в суматохе корзинку с грибами домой. Не оставлять же такую красоту догнивать в лесу…А следующим днём этого незадачливого соседа и его сожительницу обнаружили мёртвыми в собственной избе. На обеденном столе стояла сковородка с недоеденными грибами и недопитая бутылка водки…Что точно стало причиной смерти, так, кажется, и не выяснилось. Не то грибами отравились, не то палёной водярой. Парочка вела асоциальный образ жизни, поэтому и с разбирательством особенно заморачиваться не стали. Да мало ли таких случаев по деревням. С каждым не набегаешься…Но вот суеверное пророчество «грибы в високосный год – к гробу» сбылось. Причём, троекратно…20.08.2020

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