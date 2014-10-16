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Истории из жизни

Високосный год забирает троих

Високосный год в народе имеет дурную славу: беды, катастрофы, несчастья. Древние славяне верили, что злой Касьян через каждые четыре года обращает свой взор на людей, и тот, на кого он пристально посмотрит, будет обречен. Славяне также верили, что 29 февраля нужно обязательно провести дома, закрыть окна плотной тканью и запереть скот, а все посторонние стуки игнорировать, даже если к вам стучится сосед, ибо голосом соседа может молвить злой Касьян. Поверья поверьями, да вот только история, которую рассказала мне бывшая девушка, была реальной.

В 2004 году Катя была еще маленькой девочкой. Она жила с мамой и отчимом. Отец, который жил на другом конце города, проводил с дочкой все выходные. К бабушке и дедушке Катя также часто ездила с мамой и отчимом.

С отчимом Катя не то, чтобы не ладила, но замечала, что он иногда ведет себя странно: долго сидит на одном месте, смотрит в одну точку. Вроде бы и не пил, да только временами заторможенным был, будто тело его пустым было, а дух где-то витал. Через время Катя поняла, что отчим иногда «ловил кайф», нюхал порошок на кухне, когда мама Кати была на работе, а сама Катя сидела в своей комнате и делала уроки. Не сказать, что он был ярым наркоманом, но примерно 3-4 раза в месяц он нюхал порошок или другую смесь, сейчас понять трудно.

Осенью 2004 года Катя после школы зашла домой, увидела отчима, пообедала с ним, села за уроки. Вечером у нее был урок гимнастики в школе. Поскольку школа находилась напротив дома, Катя сама туда ходила, даже будучи маленькой девочкой. Собравшись, она увидела, что отчим сидел за кухонным столом, смотрел телевизор, держал что-то в руках, но был адекватным. Попрощавшись с ним, она вышла из дому.

Через час, когда урок закончился, ей позвонила мать и сообщила, что отчим мертв. Причиной тому стала сердечная недостаточность. Никто не говорил Кате о том, почему и как умер ее отчим. Ей сообщили, что он умер от инфаркта.

В декабре умерла ее бабушка, а в начале января не стало дедушки. Кате также не сказали о том, почему и от чего умерли ее бабушка и дедушка. Сказали, что от старости и от хронических недугов, которыми болеют старики. После похорон деда она и услышала фразу матери, которая навсегда засела у нее в голове:

- Високосный год забирает троих.

Официальная медицина и логика говорят о том, что причиной смерти отчима мог стать банальный передоз, а в смерти старых людей нет ничего особенного. Да вот как так получилось, что люди, которые ранее не страдали затяжными болезнями, сгорели буквально за несколько месяцев? Простая случайность, совпадение? После того разговора с Катей я ночь просидел на форумах, где несчастные люди делились своим горем, которое настигло их в високосный год. У многих високосный год забрал троих, не только у Кати.

Спустя много лет, Катя так и не узнала истинных причин тех смертей. Мать отказывается ей говорить, ссылается на то, что простое совпадение было вызвано проблемами со здоровьем у всех троих. Мать Кати говорит ей, что високосный год – это обычный год, в нем нет ничего страшного. Жаль, что Катя никак не может забыть тихую фразу, которую мать истерическим шепотом говорила кому-то по телефону много лет назад:

- Високосный год забирает троих.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42 by GlebbyПросмотров: 479Комментарии: 10
+2

Ключевые слова: Високосный год мистика в жизни поверья совпадения авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Так куда, куда забрал то?Видать на усадьбе Касьяна будут трудится.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: abrashechka
Сегодня, 14:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 387
Ох уж эти сказки.
Ох уж.
Какие такие славяне , у которых был дух или бог Касьян ? Или дух високосного года, который вообще-то присущ григорианскому и юлианскому календарям . У восточнославянских племен были свои календари, у западных - свои , у южных - свои и во всех них не существовало бога Касьяна.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#3 написал: LudaM
Сегодня, 14:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 844
причиной смерти отчима мог стать банальный передоз, а в смерти старых людей нет ничего особенного


Моё мнение , что это бОльшая вероятность, чем високосный год
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#4 написал: Глюпискатин
Сегодня, 14:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Цитата: abrashechka
Ох уж эти сказки.
Ох уж.
Какие такие славяне , у которых был дух или бог Касьян ? Или дух високосного года, который вообще-то присущ григорианскому и юлианскому календарям . У восточнославянских племен были свои календари, у западных - свои , у южных - свои и во всех них не существовало бога Касьяна.

Конечно, не существовало, ведь Касьян это русифицированная форма христианского Кассиана)))) Да и насчет того, различали ли славяне до христианизации високосные года вообще, не берусь вспомнить вот так сходу. Но про злого Кальяна мне понравилось Почему-то))))
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 15:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Не полезу уже в эти дебри про славян.
Я тоже сторонница мнения, что високосный год - тяжелый. По крайней мере у меня так бывает. Особенное нагромождение каких-то сложностей и неприятностей. Зато следующий год после високосного бывает обычно приятным.
Високосный год забирает троих
Не слышала раньше эту примету. Но скажу, не дай Бог.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 16:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 641
Цитата: Jako tako
Не полезу уже в эти дебри про славян.
Я тоже сторонница мнения, что високосный год - тяжелый. По крайней мере у меня так бывает. Особенное нагромождение каких-то сложностей и неприятностей. Зато следующий год после високосного бывает обычно приятным.
Високосный год забирает троих
Не слышала раньше эту примету. Но скажу, не дай Бог.

Никогда не наблюдала в високосном году ничего сверхпримечательного, но в 16- ом происходила божья жатва, многие ушли и живым тоже досталось.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 16:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Цитата: Kinigos

Никогда не наблюдала в високосном году ничего сверхпримечательного, но в 16- ом происходила божья жатва, многие ушли и живым тоже досталось.

Вы имеете в виду кого-то из своих знакомых или вообще?
Для меня показательно, что происходит в этом году. С самого начала года какой-то сущий кошмар в мире. Страшно представить вторую половину года.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 16:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 641
Цитата: Jako tako
Цитата: Kinigos

Никогда не наблюдала в високосном году ничего сверхпримечательного, но в 16- ом происходила божья жатва, многие ушли и живым тоже досталось.

Вы имеете в виду кого-то из своих знакомых или вообще?
Для меня показательно, что происходит в этом году. С самого начала года какой-то сущий кошмар в мире. Страшно представить вторую половину года.

Да, своё окружение.
Думаю, это всё же совпадение, у меня этот год (надеюсь) ровный, прошлый по мне танком прошелся, столько дерьма навалилось, как из рога изобилия- одно за другим.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#9 написал: Nlo
Сегодня, 17:09
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 510
До последнего думала, что отчим окажется зомби! 45
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 17:13
0
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 641
Цитата: Nlo
До последнего думала, что отчим окажется зомби! 45

Так он и был им.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
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