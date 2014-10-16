- Високосный год забирает троих.

Високосный год забирает троихВисокосный год в народе имеет дурную славу: беды, катастрофы, несчастья. Древние славяне верили, что злой Касьян через каждые четыре года обращает свой взор на людей, и тот, на кого он пристально посмотрит, будет обречен. Славяне также верили, что 29 февраля нужно обязательно провести дома, закрыть окна плотной тканью и запереть скот, а все посторонние стуки игнорировать, даже если к вам стучится сосед, ибо голосом соседа может молвить злой Касьян. Поверья поверьями, да вот только история, которую рассказала мне бывшая девушка, была реальной.
В 2004 году Катя была еще маленькой девочкой. Она жила с мамой и отчимом. Отец, который жил на другом конце города, проводил с дочкой все выходные. К бабушке и дедушке Катя также часто ездила с мамой и отчимом.
С отчимом Катя не то, чтобы не ладила, но замечала, что он иногда ведет себя странно: долго сидит на одном месте, смотрит в одну точку. Вроде бы и не пил, да только временами заторможенным был, будто тело его пустым было, а дух где-то витал. Через время Катя поняла, что отчим иногда «ловил кайф», нюхал порошок на кухне, когда мама Кати была на работе, а сама Катя сидела в своей комнате и делала уроки. Не сказать, что он был ярым наркоманом, но примерно 3-4 раза в месяц он нюхал порошок или другую смесь, сейчас понять трудно.
Осенью 2004 года Катя после школы зашла домой, увидела отчима, пообедала с ним, села за уроки. Вечером у нее был урок гимнастики в школе. Поскольку школа находилась напротив дома, Катя сама туда ходила, даже будучи маленькой девочкой. Собравшись, она увидела, что отчим сидел за кухонным столом, смотрел телевизор, держал что-то в руках, но был адекватным. Попрощавшись с ним, она вышла из дому.
Через час, когда урок закончился, ей позвонила мать и сообщила, что отчим мертв. Причиной тому стала сердечная недостаточность. Никто не говорил Кате о том, почему и как умер ее отчим. Ей сообщили, что он умер от инфаркта.
В декабре умерла ее бабушка, а в начале января не стало дедушки. Кате также не сказали о том, почему и от чего умерли ее бабушка и дедушка. Сказали, что от старости и от хронических недугов, которыми болеют старики. После похорон деда она и услышала фразу матери, которая навсегда засела у нее в голове:
- Високосный год забирает троих.
Официальная медицина и логика говорят о том, что причиной смерти отчима мог стать банальный передоз, а в смерти старых людей нет ничего особенного. Да вот как так получилось, что люди, которые ранее не страдали затяжными болезнями, сгорели буквально за несколько месяцев? Простая случайность, совпадение? После того разговора с Катей я ночь просидел на форумах, где несчастные люди делились своим горем, которое настигло их в високосный год. У многих високосный год забрал троих, не только у Кати.
Спустя много лет, Катя так и не узнала истинных причин тех смертей. Мать отказывается ей говорить, ссылается на то, что простое совпадение было вызвано проблемами со здоровьем у всех троих. Мать Кати говорит ей, что високосный год – это обычный год, в нем нет ничего страшного. Жаль, что Катя никак не может забыть тихую фразу, которую мать истерическим шепотом говорила кому-то по телефону много лет назад:
- Високосный год забирает троих.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42 by GlebbyПросмотров: 479Комментарии: 10
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