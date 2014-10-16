Високосный год забирает троих

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:42

Glebby Просмотров: 479 Комментарии: 10 +2 Сегодня, 08:42 by

Високосный год в народе имеет дурную славу: беды, катастрофы, несчастья. Древние славяне верили, что злой Касьян через каждые четыре года обращает свой взор на людей, и тот, на кого он пристально посмотрит, будет обречен. Славяне также верили, что 29 февраля нужно обязательно провести дома, закрыть окна плотной тканью и запереть скот, а все посторонние стуки игнорировать, даже если к вам стучится сосед, ибо голосом соседа может молвить злой Касьян. Поверья поверьями, да вот только история, которую рассказала мне бывшая девушка, была реальной.В 2004 году Катя была еще маленькой девочкой. Она жила с мамой и отчимом. Отец, который жил на другом конце города, проводил с дочкой все выходные. К бабушке и дедушке Катя также часто ездила с мамой и отчимом.С отчимом Катя не то, чтобы не ладила, но замечала, что он иногда ведет себя странно: долго сидит на одном месте, смотрит в одну точку. Вроде бы и не пил, да только временами заторможенным был, будто тело его пустым было, а дух где-то витал. Через время Катя поняла, что отчим иногда «ловил кайф», нюхал порошок на кухне, когда мама Кати была на работе, а сама Катя сидела в своей комнате и делала уроки. Не сказать, что он был ярым наркоманом, но примерно 3-4 раза в месяц он нюхал порошок или другую смесь, сейчас понять трудно.Осенью 2004 года Катя после школы зашла домой, увидела отчима, пообедала с ним, села за уроки. Вечером у нее был урок гимнастики в школе. Поскольку школа находилась напротив дома, Катя сама туда ходила, даже будучи маленькой девочкой. Собравшись, она увидела, что отчим сидел за кухонным столом, смотрел телевизор, держал что-то в руках, но был адекватным. Попрощавшись с ним, она вышла из дому.Через час, когда урок закончился, ей позвонила мать и сообщила, что отчим мертв. Причиной тому стала сердечная недостаточность. Никто не говорил Кате о том, почему и как умер ее отчим. Ей сообщили, что он умер от инфаркта.В декабре умерла ее бабушка, а в начале января не стало дедушки. Кате также не сказали о том, почему и от чего умерли ее бабушка и дедушка. Сказали, что от старости и от хронических недугов, которыми болеют старики. После похорон деда она и услышала фразу матери, которая навсегда засела у нее в голове:Официальная медицина и логика говорят о том, что причиной смерти отчима мог стать банальный передоз, а в смерти старых людей нет ничего особенного. Да вот как так получилось, что люди, которые ранее не страдали затяжными болезнями, сгорели буквально за несколько месяцев? Простая случайность, совпадение? После того разговора с Катей я ночь просидел на форумах, где несчастные люди делились своим горем, которое настигло их в високосный год. У многих високосный год забрал троих, не только у Кати.Спустя много лет, Катя так и не узнала истинных причин тех смертей. Мать отказывается ей говорить, ссылается на то, что простое совпадение было вызвано проблемами со здоровьем у всех троих. Мать Кати говорит ей, что високосный год – это обычный год, в нем нет ничего страшного. Жаль, что Катя никак не может забыть тихую фразу, которую мать истерическим шепотом говорила кому-то по телефону много лет назад:

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